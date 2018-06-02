Вехи года. Парламентский призыв, правительственные замены и зарешеченные оппозиционеры

Украинцы избрали новый парламент, неожиданно быстро оправдавший надежды многих на бесплатное шоу под куполом Верховной Рады, и стоически переносят продолжающийся процесс сепарации тех, кто называет себя «элитой», от остального 45-миллиионного населения страны.

Пожалуй, главным политическим событием страны стало проведение Евро-2012. Не потому, что доброжелатели Украины пытались до последнего момента отобрать у нашей страны право на его проведение, а по той причине, что праздник футбола сумел доказать европейцам, что в Украине живут цивилизованные и адекватные люди, а самим украинцам помог получить новый импульс гордости за страну. Стоило ли это потраченных бюджетных миллиардов – покажет время, но праздник определенно удался.

Виктор Янукович в 2012 году чувствовал себя неоднозначно. С одной стороны, в его руках – практически неограниченная полнота государственной власти, с другой – Европа и США не привечают (хотя дату саммита Украина – ЕС «под елочку» положили), а Россия пытается заставить плясать под свою дудку, что с комплекцией Виктора Федоровича весьма затруднительно. Серьезных внутриполитических угроз для главы государства не было, пересечение экватора президентской каденции прошло спокойно. Янукович может гордиться своими сыновьями, о которых говорят все чаще и чаще.

Николай Азаров надежно укоренился в качестве премьер-министра, став одним из символов президентства Януковича. Освоение украинского языка сыграло с Николаем Яновичем злую шутку: он стал невольным автором крылатых выражений, летящих в народ против премьерской воли. Зато в экономике «пожар идет по плану», кроме одного: представить Азарова в качестве реформатора никак не получается. Предел его управленческих возможностей – удержание ситуации.

Слухи об отставке Николая Азарова сопровождают его едва ли не с момента назначения на пост премьера в 2010 году. Но только за 2012 год премьер «пережил» своих двоих первых заместителей – Андрея Клюева и Валерия Хорошковского. Последний по-европейски быстро прорвался в правительство и… был вынужден покинуть государственную службу, не ощутив ответной реакции на свои «души прекрасные порывы». Расстался с вице-премьерским портфелем и бывший лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко, как-то незаметно ставший рядовым депутатом-«регионалом».

С конца декабря в правительстве будет заправлять новая команда амбициозных менеджеров, не отягощенных серьезным опытом управления реальной экономикой. Их флагманом и президентским фаворитом называют первого вице-премьера Сергея Арбузова. Комплименты, щедро отсыпанные Сергею Геннадиевичу его непосредственным начальником Николаем Азаровым, не должны никого вводить в заблуждение: на высших этажах власти друзей нет и быть не может. Экономическая ситуация, кстати говоря, не способствует стремительному кадровому взлету первого вице-премьера. Заметим, что убедить представителей МВФ в своем высоком профессионализме Сергей Геннадиевич летом 2012-го не смог.

Парламентские выборы стали отражением украинской политической реальности. В списочной части к результатам голосования практически не было вопросов – социологи четко определили фаворитов и аутсайдеров избирательной кампании. Попытка партии «Украина – вперед» судиться с теми, кто давал ей недостаточно высокие рейтинговые оценки, превратила политическую силу в унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Впрочем, это не помешало Наталье Королевской стать министром труда и социальной политики в новом составе правительства. В целом же самая ожесточенная борьба за симпатии избирателей развернулась в мажоритарных округах, где в ход шли не только изощренные технологии, но и кулаки, а то и милицейский спецназ. В результате в пяти избирательных округах состоятся новые выборы, причем ни дата проведения, ни правила проведения пока не определены.

Партии регионов так и не удалось сформировать ни конституционное, ни обычное парламентское большинство, хотя она и выиграла гонку за места в Верховной Раде и в командном, и в индивидуальном зачетах. Арсений Яценюк возглавил список «Батькивщины», щедро наполнив его своими людьми и создав серьезное внутреннее напряжение внутри объединенной оппозиции. Отказ войти во фракцию отца и сына Табаловых не только принес им неприятности, но и пошатнул позиции Арсения Петровича, бывшего проводником семейного дуэта в большую политику. «Батькивщина» заняла заслуженное второе место и теперь пытается играть роль координирующего центра оппозиционных сил в парламенте. Нельзя сказать, что связанная с «бело-сердечниками» договором о сотрудничестве «Свобода» согласилась играть в парламенте вторым номером. По крайней мере, в части освоения преимуществ, дарованных депутатской неприкосновенностью, соратники Олега Тягныбока продвинулись намного дальше своих «старших братьев». Более того – обещают не останавливаться на достигнутом. «УДАР» Виталия Кличко, приучившего к своим победам в первых раундах, пока в сессионном зале ведет себя тише воды, ниже травы. Видимо, присматривается.

Парламентский президиум полностью обновился. Владимиру Литвину пришлось спланировать на должность главы профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, уступив спикерское кресло опытному тезке Рыбаку. Тот олицетворяет собой искушенность «регионалов» в искусстве давить на рычаги государственного управления. Коммунисты, играющие в оппозиционность до первого серьезного кадрового предложения со стороны власти, заменили в парламентском президиуме Адама Мартынюка на Игоря Калетника. Даже «Свобода» получила представителя в парламентском руководстве, делегировав на роль вице-спикера Руслана Кошулинского.

Верховная Рада еще шестого созыва успела отличиться принятием решений, основанных на политической целесообразности. Бюджет-2013 был призван продемонстрировать стабильность и преемственность, при этом не удостоен добрым словом ни одним мало-мальски адекватным экспертом в сфере государственных финансов. Закон «Об основах государственной языковой политики» стал классическим примером манипуляции на болезненной для многих украинцев теме, а спешно принятый закон «О всеукраинском референдуме» напоминает ящик Пандоры на фоне повышенной активности Виктора Медведчука в части проведения в жизнь российских интересов в Украине.

Центр непарламентской политической жизни переместился в Харьковскую область, где отбывает наказание Юлия Тимошенко. Лидер «Батькивщины» постоянно стремится привлекать к себе внимание, но все больше превращается из реального участника политического процесса в объект поклонения соратников. Власть, похоже, совсем не против этой трансформации, хотя реакция Запада на реальные и мнимые страдания Юлии Владимировны мешает двусторонним отношениям. У Тимошенко в 2012-м появился персональный прокурор: первый заместитель Виктора Пшонки Ренат Кузьмин начал личный крестовый поход против экс-премьера. Правда, его гневные филиппики заметно раздражают западных партнеров Украины. В Менской колонии оказался и Юрий Луценко, у которого есть шансы оказаться на свободе до следующих президентских выборов.

Напомню, что в минувшем году завершилась карьера Леонида Черновецкого как мэра Киева. Лишенный реальных рычагов управления Леонид Михайлович предпочел удалиться от столичных дел к новой супруге и заботам об инвестировании собственных финансов. На хозяйстве осталась Галина Герега, а парламент не спешит назначать дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.