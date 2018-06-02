Вехи года. Парламентский призыв, правительственные замены и зарешеченные оппозиционеры

Вехи года. Парламентский призыв, правительственные замены и зарешеченные оппозиционеры

08:00, 04 января 2013
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Високосный год не закончился концом света. Украина продолжила развиваться по-ленински: шаг вперед – два назад.

Украинцы избрали новый парламент, неожиданно быстро оправдавший надежды многих на бесплатное шоу под куполом Верховной Рады, и стоически переносят продолжающийся процесс сепарации тех, кто называет себя «элитой», от остального 45-миллиионного населения страны.

Евро-2012

Пожалуй, главным политическим событием страны стало проведение Евро-2012. Не потому, что доброжелатели Украины пытались до последнего момента отобрать у нашей страны право на его проведение, а по той причине, что праздник футбола сумел доказать европейцам, что в Украине живут цивилизованные и адекватные люди, а самим украинцам помог получить новый импульс гордости за страну. Стоило ли это потраченных бюджетных миллиардов – покажет время, но праздник определенно удался.

Виктор Янукович

Виктор Янукович в 2012 году чувствовал себя неоднозначно. С одной стороны, в его руках – практически неограниченная полнота государственной власти, с другой – Европа и США не привечают (хотя дату саммита Украина – ЕС «под елочку» положили), а Россия пытается заставить плясать под свою дудку, что с комплекцией Виктора Федоровича весьма затруднительно. Серьезных внутриполитических угроз для главы государства не было, пересечение экватора президентской каденции прошло спокойно. Янукович может гордиться своими сыновьями, о которых говорят все чаще и чаще.

Николай Азаров

Николай Азаров надежно укоренился в качестве премьер-министра, став одним из символов президентства Януковича. Освоение украинского языка сыграло с Николаем Яновичем злую шутку: он стал невольным автором крылатых выражений, летящих в народ против премьерской воли. Зато в экономике «пожар идет по плану», кроме одного: представить Азарова в качестве реформатора никак не получается. Предел его управленческих возможностей – удержание ситуации.

Слухи об отставке Николая Азарова сопровождают его едва ли не с момента назначения на пост премьера в 2010 году. Но только за 2012 год премьер «пережил» своих двоих первых заместителей – Андрея Клюева и Валерия Хорошковского. Последний по-европейски быстро прорвался в правительство и… был вынужден покинуть государственную службу, не ощутив ответной реакции на свои «души прекрасные порывы». Расстался с вице-премьерским портфелем и бывший лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко, как-то незаметно ставший рядовым депутатом-«регионалом».

Сергей Арбузов

С конца декабря в правительстве будет заправлять новая команда амбициозных менеджеров, не отягощенных серьезным опытом управления реальной экономикой. Их флагманом и президентским фаворитом называют первого вице-премьера Сергея Арбузова. Комплименты, щедро отсыпанные Сергею Геннадиевичу его непосредственным начальником Николаем Азаровым, не должны никого вводить в заблуждение: на высших этажах власти друзей нет и быть не может. Экономическая ситуация, кстати говоря, не способствует стремительному кадровому взлету первого вице-премьера. Заметим, что убедить представителей МВФ в своем высоком профессионализме Сергей Геннадиевич летом 2012-го не смог.

Наталия Королевская

Парламентские выборы стали отражением украинской политической реальности. В списочной части к результатам голосования практически не было вопросов – социологи четко определили фаворитов и аутсайдеров избирательной кампании. Попытка партии «Украина – вперед» судиться с теми, кто давал ей недостаточно высокие рейтинговые оценки, превратила политическую силу в унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Впрочем, это не помешало Наталье Королевской стать министром труда и социальной политики в новом составе правительства. В целом же самая ожесточенная борьба за симпатии избирателей развернулась в мажоритарных округах, где в ход шли не только изощренные технологии, но и кулаки, а то и милицейский спецназ. В результате в пяти избирательных округах состоятся новые выборы, причем ни дата проведения, ни правила  проведения пока не определены.

Яценюк, Кличко, Тягнибок

Партии регионов так и не удалось сформировать ни конституционное, ни обычное парламентское большинство, хотя она и выиграла гонку за места в Верховной Раде и в командном, и в индивидуальном зачетах. Арсений Яценюк возглавил список «Батькивщины», щедро наполнив его своими людьми и создав серьезное внутреннее напряжение внутри объединенной оппозиции. Отказ войти во фракцию отца и сына Табаловых не только принес им неприятности, но и пошатнул позиции Арсения Петровича, бывшего проводником семейного дуэта в большую политику. «Батькивщина» заняла заслуженное второе место и теперь пытается играть роль координирующего центра оппозиционных сил в парламенте. Нельзя сказать, что связанная с «бело-сердечниками» договором о сотрудничестве «Свобода» согласилась играть в парламенте вторым номером. По крайней мере, в части освоения преимуществ, дарованных депутатской неприкосновенностью, соратники Олега Тягныбока продвинулись намного дальше своих «старших братьев».  Более того – обещают не останавливаться на достигнутом. «УДАР» Виталия Кличко, приучившего к своим победам в первых раундах, пока в сессионном зале ведет себя тише воды, ниже травы. Видимо, присматривается.

Игорь Калетник, Владимир Рыбак, Руслан Кошулинский

Парламентский президиум полностью обновился. Владимиру Литвину пришлось спланировать на должность главы профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, уступив спикерское кресло опытному тезке Рыбаку. Тот олицетворяет собой искушенность «регионалов» в искусстве давить на рычаги государственного управления. Коммунисты, играющие в оппозиционность до первого серьезного кадрового предложения со стороны власти, заменили в парламентском президиуме Адама Мартынюка на Игоря Калетника. Даже «Свобода» получила представителя в парламентском руководстве, делегировав на роль вице-спикера Руслана Кошулинского.

Верховная Рада еще шестого созыва успела отличиться принятием решений, основанных на политической целесообразности. Бюджет-2013 был призван продемонстрировать стабильность и преемственность, при этом не удостоен добрым словом ни одним мало-мальски адекватным экспертом в сфере государственных финансов. Закон «Об основах государственной языковой политики» стал классическим примером манипуляции на болезненной для многих украинцев теме, а спешно принятый закон «О всеукраинском референдуме» напоминает ящик Пандоры на фоне повышенной активности Виктора Медведчука в части проведения в жизнь российских интересов в Украине.

Юлия Тимошенко

Центр непарламентской политической жизни переместился в Харьковскую область, где отбывает наказание Юлия Тимошенко. Лидер «Батькивщины» постоянно стремится привлекать к себе внимание, но все больше превращается из реального участника политического процесса в объект поклонения соратников. Власть, похоже, совсем не против этой трансформации, хотя реакция Запада на реальные и мнимые страдания Юлии Владимировны мешает двусторонним отношениям. У Тимошенко в 2012-м появился персональный прокурор: первый заместитель Виктора Пшонки Ренат Кузьмин начал личный крестовый поход против экс-премьера. Правда, его гневные филиппики заметно раздражают западных партнеров Украины. В Менской колонии оказался и Юрий Луценко, у которого есть шансы оказаться на свободе до следующих президентских выборов.

Галина Герега

Напомню, что в минувшем году завершилась карьера Леонида Черновецкого как мэра Киева. Лишенный реальных рычагов управления Леонид Михайлович предпочел удалиться от столичных дел к новой супруге и заботам об инвестировании собственных финансов. На хозяйстве осталась Галина Герега, а парламент не спешит назначать дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

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