Олег Скрипка объединил рокеров с кобзарями

В понедельник Олег Скрипка преподнес украинцам незаурядный подарок – презентовал в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна альбом исторических украинских песен «Українська героїчна пісня».

Сборник «Українська героїчна пісня» представлена мужскими голосами, исключение составляет “вкрапление” Марички Бурмаки. Олег Скрипка назава ее "девой украинской героической песни". И с этим можно согласиться. Просто слезы наворачивались на глаза, когда она со сцены рьяно поощряла лицеистов подпевать: " Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільнії права…»

Маричка героическим голосом, почти приказывая юным защитникам, выкрикивала: «Этот диск записывался для того, чтобы вы их пели, потому что кто же тогда, если не вы!» «Ну-ка, повторяйте за мной», – обращалась она к ребятам, которые сначала стеснялись, неуверенно улыбались, а затем горланили вместе с Бурмакой...

Как признался один из лицеистов Тимофей Нечипорук из второй роты, героическая песня дает ему настроение боя, говорит, что когда поет патриотическую песню, то чувствует себя патриотом, который готов идти в бой за свою страну.

Начальник лицея Леонид Кравчук (другой) говорит, что ему героическая песня тоже поднимает дух, так же, как когда-то казакам, ему хочется делать «что-то такое хорошее, что делали наши предки».

– Я как будто побывал в Трускавце возле бювета, потому что там тоже очень красиво поют казацкие песни, – сказал начальник.

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который и является инициатором записи сборника «Українська героїчна пісня», ознакомившись с повстанческими песнями, говорит, что сделал для себя самое настоящее открытие. Он, по его словам, “только подсознательно чувствовал, что такие песни существуют”. А теперь он счастлив, потому что нашел богатый источник, такой «роскошный материал» для творчества всех украинских рокеров.

На диске группа ВВ записала песню «Марш січових стрільців» вместе с настоящим кобзарем Тарасом Компаниченко: Тарас поет, а ВВ – играет. Потому что, по словам Скрипки, у самой группы «песня не пошла».

Олег говорит, что музыка, которую исповедуют рок-музыканты, имеет такую же силу и энергию, как и героические песни: боль, любовь, разлука.

– Именно украинские героические песни вместе с роком и совмещают весь спектр эмоций. Например, ситуация, когда любимая провожает бойца на войну, – это такая классическая каноническая песня, или когда мать провожает сына на войну. И вообще, это классно, когда рокеры так работают вместе с кобзарями.

Скрипка с гордостью отмечает, что ему удается делать такое дело без политики.

– Мы пытаемся петь повстанческие песни, но мы очень удачно избегаем политической окраски проекта, мы выполняем свою социальную и патриотическую функцию вне политической заангажированности. Это меня очень радует.

Лидер ВВ выступает также за официальное признание героями Украины воинов УПА и призывает к тому, чтобы мы изучали и знакомились со своей настоящей историей

– Нельзя сказать, что каких-то два извращенных бандеровца бегали по лесу. Это неправда, была большая армия, за которой стояла большая идеология, много сердец и чувств, и сейчас это все становится понемногу явным, и мы должны раскрывать людям глаза.

Фоме, лидеру группы «Мандри», Скрипка тоже предложил взять участие в проекте, и тот сразу же согласился.

– Героические песни поднимают мой дух, – говорит Фома. – Мне интересно открывать что-то новое, а песню о повстанцах я открыл месяц тому назад. Мне Олег предложил несколько вариантов, я послушал и выбрал с такими словами: «Сьогодні нас Карпати зустрічають, а завтра знов Волинь вітає нас, відтак поїдем просто аж на Київ, Полтаву, Харків і рідний нам Донбас…» По-моему, круто...

Фома также выступает за официальное признание героями Украины воинов УПА и отмечает, что “не нужно перекручивать историю, а просто понимать, что для патриотических сил того времени советская власть была оккупационной, особенно для Западной Украины”.

– Но что говорить о тогдашних временах, – с грустью говорит лидер “мандрівник”. – Сейчас бывает открываешь газету, а там написано: "Хайль живет УПА". То есть есть люди, которые одной ногой еще живут в “совке” и той идеологией, которая еще Сталиным построена. Но есть новая история.