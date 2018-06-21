Возвращение Митрополита Владимира: Москва осталась ни с чем?

На днях состоялся Синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Митрополита Владимира после продолжительной болезни выписали из больницы. И Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата вернулся к исполнению своих обязанностей. Судя по первым шагам, вернулся не номинальной, не декоративной фигурой.

На Синоде УПЦ МП, который состоялся 8 мая и где уже председательствовал митрополит Владимир, были отменены предыдущие решения, принятые при отсутствии предстоятеля УПЦ. Напомним, синоды, на которых председательствовал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, и решения, принятые на них, вызвали бурную дискуссию в обществе. Тогда, даже несмотря на отмену Митрополитом Владимиром Синода, назначенного на 21 февраля Агафангелом, епископы все же провели заседание, на котором обсудили вероятность ликвидации Отдела внешних церковных связей, чтобы вывести из состава Синода человека, близкого к митрополиту Владимиру, его пресс- секретаря Александра Драбинко и признать недееспособным главу УПЦ МП. В конце концов Драбинко все же уволилис должности председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ и с поста главного редактора официального сайта церкви. За «смуту»...

Теперь, учитывая улучшение состояния здоровья главы УПЦ, члены последнего Синода решили «приостановить действие постановления Священного Синода Украинской Православной Церкви, которые были приняты, исходя из ситуации, когда Блаженнейший Митрополит Владимир не мог исполнять обязанности предстоятеля УПЦ».

- Речь идет только о тех решениях, которые касались управления Церковью, управления Киево-Печерской Лаврой, духовными школами на период болезни предстоятеля. Предстоятель выздоровел - эти решения не действуют. Никто ничего не отменял. Это был обычный Синод. Даже более обычный, чем предыдущий, - рассказывает пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ Георгий Коваленко.

Итак, "обыкновенный" синод, в частности, отменил решение «о временно председательствующем в заседании Священного Синода УПЦ в период болезни... Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира» (речь идет о митрополите Агафангеле). Также Синод отменил свое решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии УПЦ и Киевской епархии за 2011 год и решение от 26 января 2012 года «о временном управлении Киевской епархией».

Наконец, ректора Киевской духовной академии преосвященного Антония назначили Управляющим делами УПЦ. Кроме основных обязанностей, он отныне будет присматривать за деятельностью церковных учреждений, образованных Священным синодом и представлять предстоятеля УПЦ в государственных, общественных и церковных мероприятиях.

- Очень хорошо, что Синод собрался и дал ответ Агафангелу, который незаконно собрал предыдущий синод и провел решение в кадровых вопросах, которые фактически не имеют юридической силы, - убежден доктор философии и богословия, эксперт по религиозным вопросам Дмитрий Степовик. - Ни для кого не секрет, что решение Синода об устранении ближайшего окружения архиереев, которые были при Владимире (Сабодане) и выдвижение наоборот промосковско настроенных епископов - это было выполнение политического заказа Москвы и на это не было разрешения главы церкви... Теперь же видим, что пусть и ослабленными руками, но Владимир сейчас руководит церковью...

По теме: Кто инициировал неприличную драку за место главы УПЦ МП

- Митрополит Владимир возвращается к выполнению своих обязанностей в полном объеме. И эта страница с историей вокруг церкви, связанная с предыдущим Синодом, переворачивается, - считает религиовед Юрий Черноморец. - Церковь - это институт, где не должно быть политической логики борьбы с противниками. Церковь - это институт, где существует взаимное прощение. Митрополиту Владимиру необходимы помощники, которым он полностью доверяет. И сегодня таких людей довольно много. Поэтому Синодом была выбрана и утверждена одна из достойнейших кандидатур - архиепископ Антоний (Паканич). Последний много лет возглавлял личную канцелярию Блаженнейшего до того, как стать епископом и ректором, хорошо показал себя как эффективный менеджер, как требовательный человек, который приводит дисциплину и пользуется уважением всех епископов. Важно также, что он никогда не участвовал ни в одной из неформальных группировок в церкви и остался в стороне внутренней церковной борьбы на любую тему. Ему доверяют, в том числе и Блаженнейший. И это очень позитивное решение для церкви, когда такого человека избирают на должность ближайшего помощника митрополита.

Имеет ли сегодняшняя ситуация в УПЦ МП аналоги в истории церкви?

Хотя в истории УПЦ МП впервые состоялась отмена предыдущих решений синода, эксперты отмечают, что отмена одного решения собора или синода другим - это обычная практика, известная еще со времен ранней церкви Христовой.

- Самый яркий пример из древней истории - это отмена Вселенским собором 787 года, который состоялся в Никее (недалеко от тогдашней столицы Византии Константинополя) решение предыдущего собора 754 года, который, в частности, запретил почитать иконы и решил их выбрасывать и сжигать, - рассказывает Дмитрий Степовик . - На этом соборе 754 года не было ни одного главы церкви - Константинопольского, Иерусалимского, Александрийского патриархов, Папы Римского, то есть глав тех церквей, которые возглавляли тогда весь христианский мир. И решения этого собора утратили силу... Устранение Филарета в 1992 году из руководства Украинской православной церкви подчинением Московского патриархата тоже было нарушением, неканоническим и неправомочным решением. И придет время, когда этот так называемый Харьковский собор тоже будет отменен.

Дмитрий Степовик приводит еще один пример из истории церкви.

- Только когда умирает глава той или иной церкви, старшего среди епископов выбирают в качестве преемника, так называемого местоблюстителя и наделяют его законодательными функциями. Поэтому в данном случае таких функций не имел и митрополит Одесский Агафангел, - говорит Дмитрий Степовик. - Например, очень старенький сербский патриарх Павел, который умер несколько месяцев назад, уже имея большие лета - более 90 лет, - болея и не имея возможности полноценно выполнять свои функции, несколько раз подавал в Сербскую Православную Церковь заявление об отставке, но синод решил нужно не принять эту отставку, потому что у него было много помощников и он мог выполнять элементарные функции.

Итак, майский Синод во главе с Митрополитом Владимиром фактически вернул ситуацию в церкви к статусу кво, который существовал до болезни Предстоятеля церкви. Что это означает в общем контексте событий в Украине? Блицкриг относительно резкого поворота церкви в лоно Москвы под предлогом болезни Митрополита дал сбой. Означает ли это, что прекратятся дальнейшие попытки в направлении создания "Русского мира"? Наивно было бы рассчитывать на такое. А это значит, что впереди много сложных событий.

Яна Солнцева