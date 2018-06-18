Кто инициировал неприличную драку за место главы УПЦ МП

В Украине родилась мощная религиозная структура, позиционирующася себя в качестве идеологического лоббиста интересов России... Агафангел наградил самого титулованного украинофоба орденом…

Чудны твои дела, Господи! Грязная история вокруг неприличной драки за кресло местоблюстителя УПЦ Московского патриархата нанесла сокрушающий нравственный удар только одной религиозной конфессии Украины.

Уже не один месяц верующие в Бога и порядочные атеисты Украины наблюдают за склокой на религиозном Олимпе Украинской православной церкви Московского патриархата.

Повод для жестоких боев с применением запретного оружия – это здоровье митрополита Владимира, нынешнего предстоятеля УПЦ МП. Владыка Владимир болен и, как пишут в средствах массовой информации, «очень тяжело».

Казалось, его высоконравственные коллеги, декларирующие с амвона не только любовь к Богу, но и к «своим ближним», были обязаны сплотить свои ряды. И, молясь за здоровье митрополита Владимира, забыть обо всех раздорах, предрассудках и религиозных дрязгах. То есть пережить лихую годину или дождаться (как требует этого религиозная мораль) естественного ухода местоблюстителя в небытие.

Однако сплоченная группа иерархов во главе с митрополитом одесским и измаильским Агафангелом (Савиным), похоже, стали дружно молиться. Молиться хором. Все праведники и почти святые! Слышна их молитва по всей православной Украине. Правда, странная эта молитва: «Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи мне, Господи, ведь не для себя прошу…!»

Вряд ли есть смысл повторятся (об этом написаны сотни статей) и рассказывать о том, как борцы за чистоту веры во главе с Агафангелом пытаются похоронить владыку Владимира, отодвинуть его от церковной власти и взять всю полноту ея в собственные руки. Хотя Владимир, по мнению медиков, не торопится встретиться с Богом.

Давайте априори забудем о том, что у владыки Аганфангела имеются собственные генеральские амбиции. В принципе, мы его очень понимаем и сочувствием ему. Он лишь на три года младше митрополита Владимира. Одесситу в этом году стукнет аж 74 года. Ему ли думать о церковной власти? Согласитесь, вполне естественно, что верующий человек, 74-летний владыка Агафангел уже сегодня вполне может готовиться к «вечной жизни», к встрече с Богом и радуется этому.

Но пользуясь критериями брежневской эпохи, когда геронтология была в почете, а все политбюро ЦК КПСС были глубокими стариками-маразматиками, саркастически подчеркнем, что у нынешнего митрополита Аганфагела, как и у Брежнева в 1983 году, «расцвет политической деятельности», то есть личный «религиозный ренессанс». Святая благодать сошла на митрополита, свою миссию на Земле он осознал.

Так зачем ему организовывать религиозный переворот? Отстранять митрополита Владимира от церковной власти? Возглавлять церковную фронду? Заниматься тривиальным религиозным рейдерством? Хотя понятно... Мудрецы утверждают, что творение зла, в том числе и религиозного, наполняет человека безграничными возможностями, которые и называются власть.

Спрашивается, почему Владыка Аганфангел возглавил поход против местоблюстителя Владимира? Могу, конечно, предположить, что его заставили или выбрали среди десятка других иерархов УПЦ МП.

Почему? Да потому, что сей высокопоставленный служитель культа – один из последних осколков того политического страшного времени, которое мы называет сталинской эпохой, – «страха перед страхом». Или, как писал Фернан Бродель, «времени превращения безликой бюрократии в надсмотрщика над повседневностью».

Уж слишком сильно «вмонтирован» митрополит Агафангел в большую, всегда «правильную» светскую жизнь и политику. Владыку Агафангела граждане Украины, верующие и атеисты, больше знают по его скандальным политическим заявлениям и тесными отношениями с власть предержащими, а не с богоугодными делами.

Например, заявление Аганфангела: «Львов – это наша Чечня», - вполне тянет на звание первого расиста Украины, воинствующего сепаратиста и предполагает встречу с прокурором. Интересно, вчера священный Синод УПЦ МП отправил на дембель 35-летнего митрополита Александра (Дробинко) за «хулу на Духа Святого». Почему Аганфангелу не сделали хотя бы замечание за слова, которые провоцируют разжигание национальной розни и призывают к гражданской войне?

А вот почитайте спич Агафангела о премьер-министре. Нет не Украины. России. «Личность Владимира Путина уже заняла место в российской истории среди величайших ее фигур».

Как говорится, «не сотвори себе кумира»…

И еще, угодливые и лестные вздохи Агафангела о Путине: «Его возвышенный христианский альтруизм, помноженный на природный ум, придает особое обаяние его многогранной личности»!

Жесть! Особенно сильно о путинском «возвышенном христианском альтруизме». Христос спустился на Землю! Учитывая, что газ для Украины Россия продает по ценам выше европейских, украинский сыр не пускают на российский рынок, а самого Путина эксперты считают богатейшим человеком планеты…

Кстати, совсем недавно, когда церковная печать УПЦ МП уже была у Агафангела, 29 января сего года в Одессе состоялась историческая встреча «друга всех украинцев» Константина Затулина с митрополитом Агафангелом. Владыка наградил самого титулованного украинофоба «от имени Синода УПЦ МП Орденом преподобного Нестора Летописца с формулировкой: «за личный вклад в поддержку канонического православия».

Ну как не вздрогнуть, не вспомнить, что награжденный экс-депутат Государственной думы Затулин в свои студенческие годы командовал всеми университетскими «стукачами», и за веру в Бога исключал студентов из МГУ.

Далее, читаем стратегические идеи Агафангела… Я бы сказал «клиника», «конечная стадия неадекватной ситуации». Владыке Агафангелу, гражданину Украины, надеюсь, ведомо, что он живет в Украине, в суверенном государстве, у которого есть свои интересы.

Его так возмутили митинги в Москве, что он (наверно, по политической безграмотности) заявил, что когда «начат процесс реинтеграции исторической России в рамках ЕЭП, когда российское государственное руководство приготовилось дать ответ захватническим планам мирового гегемона, решившего обложить возрождающуюся Россию заградительным ракетным поясом», народ вышел на улицу и мешает Владимиру Путину бороться с мировым злом.

Послушайте! Почему отцы церкви так тщеславны, кичливы, суетны? Посмотрел список награждений митрополита Агафангела. Ну, Наполеон Бонапарт! Георгий Жуков! Почти сорок орденов и медалей! Ни одна сутана такого веса не выдержит. За что и от кого получал награды митрополит?! Невольные ассоциации с маршалом Советского Союза, четырежды Героем, Генеральным Секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Ведь стыдно!

Интересно, сколько орденов и медалей было у Папы Римского Иоанна-Павла-II? Сколько есть у нынешнего понтифика? Был ли отмечен светскими властями Сергий Радонежский, другие выдающиеся святые Русской православной церкви?

Пока писались эти строки, несмотря на то, что митрополит УПЦ МП Владимир отменил проведение назначенного на 20 февраля заседания Священного синода, религиозная фронда во главе с владыкой Агафангелом собралась и окружила местоблюстителя Владимира такой высокой любовью, что она оказалась гораздо выше стен средневекового замка, лондонского Тауэра, башен Кремля.

Отбрасывая демагогию и словоблудие постановлений высокого собрания, Синод УПЦ МП решил главный вопрос: вопрос власти! Синод снял со всех постов архиепископа Александра (Дробинко), вывел его из состава Синода. Архиепископ Александр, как известно, был доверенным лицом главы УПЦ МП. А близость к первому лицу всегда определяла содержание, идеологию и объем власти.

Другими словами, Синод исключил какие-либо коммуникации больного местоблюстителя УПЦ МП Владимира с внешним миром, отстранил его от руководства церковью, от мирян и клира. Как писал святой Августин: «Ты ищешь, откуда пришла злая воля? Ты найдешь человека!»

Церковный «дворцовый переворот» завершен, но, похоже, борьба за власть в УПЦ МП только начинается. Ведь тот, кто рвется к власти, никогда не может быть удовлетворен своими властными полномочиями.

Если говорить о политической составляющей этого события, то 22 февраля 2012 года в Украине родилась мощная религиозная структура, которая себя позиционирует в качестве идеологического лоббиста интересов России, а не Украины. Во всяком случае, об этом свидетельствуют заявления тех, кто будет определять религиозную жизнь УПЦ МП.

Естественно, что к обычным верующим УПЦ МП это умозаключение отношения не имеет.

А вообще, по моему скромному мнению, Агафангел, который уже действительно в возрасте, и рад бы посидеть спокойно. Не дадут. Потому что он часть структуры, тех, кого называют «ястребы» и которые желают превратить УПЦ МП в один из институтов Российского государства. Причем в один из воинствующих украинофобских инструментов. Отсюда такие частые визиты патриарха Кирилла (Гундяева) в Одессу. Отстранение митрополита Владимира от власти инициирует и диктует официальная Москва.

Виктор Тимошенко