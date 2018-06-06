Резервация Януковича

Казалось бы, ничего особенного на старой даче в Новых Петривцах, принадлежавшей еще Брежневу и Щербицкому. Виктор Федорович однажды успел показать журналистам свое скромное пристанище – небольшой домик 60-х годов, крытый жестяной крышей и отделанный старой плиткой. А внутри – приличествующие советской эпохе почти спартанские интерьеры. Янукович тогда еще показал трещину в стене и пожаловался, что совершенно нет времени на ремонт дома. Так, будто он сам и собирался этим заняться.

А через три месяца после той премьерской демонстрации спартанства и «ответственности перед народом» домик снесли... Правда, никому об этом уже не рассказывали...

Виктор Федорович поселился здесь за время первого премьерства. Еще при его предшественнике, Анатолии Кинахе, здесь началось строительство, но Кинах здесь не жил.

При поселении донецкого премьера резиденцию отобрали у Государственного управления делами и передали на баланс Кабмина. После проигрыша на президентских выборах Янукович съехал, дачу вернуле ДУСе. Руководитель этого ведомства Игорь Тарасюк рассказывал ужасы о том, что Янукович едва не приватизировал резиденцию со всеми 136 гектарами включительно. Позже Ющенко и Янкович подписали меморандум, и последний опять вселился в помещение в Новых Петривцах. В январе 2006 года Президент подписал указ о государственной охране резиденции. Несмотря на то, что Янукович не был лицом, которому предоставляется государственная охрана. Он тогда не был даже народным депутатом.

Двое журналистов – корреспонденты УНИАН и «Обозревателя» увидели за короткий визит на дачу немного, зато узнали довольно много интересного. Хорошая свежая дорога, которая ответвляется от главной и ведет к резиденции «Межигорье», почти безраздельно принадлежит премьеру. Так когда-то и было – прилегающие к ней сельские дороги были заграждены металлическими отбойниками. Крестьяне, чтобы выехать на трассу в Киев, должны были отправляться в долгие объезды.

Но зимой 2005 года, когда уже было ясно, кто победил на президентских выборах, вдруг вышли на дорогу и дружно разобрали мешающие шлагбаумы. Милиции пригрозили, что остальное поразносят по домам, и тогда новые отбойники придется собирать из новых материалов. Их тогда быстренько вывезли дорожные службы. Позже, когда Виктор Федорович вернулся на должность, дорогу таки пытались отобрать у крестьян. Но оппозиционный премьеру сельский председатель пообещал массовые митинги. Пока по дороге можно ездить.

Есть еще одна история. Когда-то эту дорогу украшали огромные старые осокоры.

Как-то, говорят местные, от одного дерева отвалилась огромная ветка, и дорожное начальство с перепугу (не дай Бог, упадет на машину премьера!) решило срезать все осокоры. Главе правительства это не понравилось, и начальник, выдавший такое решение, был снят.

Для коттеджного городка, расположенного рядом с резиденцией, сделали отдельную – параллельную – дорогу, которая не пересекается с основной. Чтобы больше было пространства.

Утыкаемся в резиденцию. Ее нетрудно узнать по ограждению. Внешне неприметный старый забор (и как он до сих пор сохранился?), за которым, – металлическая стена метров семь высотой, через ворота видно строительную технику. В конце концов, понять, что здесь ведется серьезное строительство, нетрудно – крестьяне уже который месяц наблюдают активное передвижение строительной техники – и только в одном направлении.

Пытаемся пройти мимо забора, в сторону леса. Тропинка проходит под самым ограждением. Тут же пролегает и один из маршрутов охраны – навстречу сразу появляется беркутовец, говорит, что здесь проход запрещен. Любопытно, что территорию должны охранять бойцы Государственной службы охраны, и так раньше и было. Теперь, после известных событий в Генпрокуратуре, в Кабмине, похоже, ГСО не доверяют. Как же запрещено, удивляемся, если это земля не частная, принадлежит сельсовету. «Не частная, но нельзя». Продолжаем спорить уже с офицером Беркута в вагончике охраны. Тот показывает план территории, доказывает, что территория в радиусе 50 метров вокруг ограждения – под охраной. Мол, приказ МВД, но самого документа не показывает. Немного разгорячившись после спора о законности чьего-либо пребывания у стен государственной «резервации», решает нас задержать, хоть и не имеет явных оснований. Все же расходимся миром.

Возвращаемся в село, где от местных выясняем, что здесь даже местных рыбаков порой задерживают на несколько часов. Единственная тропинка к Днепру проходит под этим забором, и милиция пытается отучить местных от этого маршрута.

Отучили теперь и от тропинки, еще ведущей к источнику с целебной водой, – именно по ней и ходит премьерская охрана.

А Межигорский монастырь, первый в Киевской Руси, основанны еще князем Владимиром (точнее руины святыни), вообще оказался по ту сторону забора. Снаружи только камни из него – первая дорога в этом направлении сделана из полуразобранного монастыря. Поверх них положили асфальт для Януковича.

Еще мы выяснили, что маршрутов охраны резиденции явно не хватает, чтобы охватить весь периметр – площадь 136 гектаров. Вместе с внутренней охраной здесь караулят около 1100 бойцов. Внешние контролируют внутренних и наоборот, а всех вместе контролирует Министерство внутренних дел.

Дача Януковича – самая большая и самая дорогая в Украине. Земля в этом месте стоит до 20 тысяч долларов за сотку, то есть приблизительная стоимость здания с участком – 272 млн. Большую площадь занимает разве что зимняя резиденция Кучмы, построенная для него Кирпой в Карпатах. Куда тягаться 35-гектарной фазенде Аметова в донецком ботсаду или 15-гектарной Клюева возле Кончи-Заспы?

Земля де-юре принадлежит сельсовету Новых Петривцев. Ее арендует Кабинет министров. Как говорят в сельсовете, в 2004 году срок аренды продлили на 49 лет. Но что интересно, ни документов об этом в сельсовете, ни поступлений за аренду нет.

Еще интереснее, что теперь дача не принадлежит и Кабмину. Ниже приводим документ, подписанный лично премьером. В распоряжении Кабинета министров значится, что все строения резиденции переданы на баланс НАК «Надра Украины».

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 25 июля 2007 г. N 585-р Киев О передаче имущества в уставной капитал НАК "Надра Украины" "1. Принять предложение Минприроды, согласованное с Фондом государственного имущества, о передаче в уставной капитал НАК "Надра Украины" зданий, расположенных по ул. Владимирской, 34, и ул. Золотоворотской, 9, в г. Киеве, зданий, сооружений и другого имущества, расположенных на территории урочища "Межигорье"(с. Новые Петривцы Вышгородского района Киевской области) и находящихся в сфере управления Минприроды, согласно прилагаемому к оригиналу перечню". 2. НАК "Надра Украины" представить до 10 октября 2007 г. предложения о внесении в Устав Компании изменений, следующих из этого распоряжения. Премьер-министр Украины В.Янукович Почему и как следует считать, что это начало приватизации государственной дачи – в продолжении материала.