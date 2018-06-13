Техногенная катастрофа на Львовщине (хроника)

16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовщины на перегонке Красне-Ожидив сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали со станции Аса (Джамбул, Казахстан) до станции Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

19.07.2007 20:09

Отчёт МЧС о ходе работ за 19 июля

На данное время во Львовской области на месте аварии уже подняты и загружены на железнодорожные платформы 2 цистерны с желтым фосфором.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения. На 9 цистернах осуществляются работы по ликвидации пробоин и трещин. Круглосуточно поддерживается подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию. По результатам мониторинга окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов растениеводства) специалистами санэпидемслужбы отклонения от действующих нормативов не выявлены. На протяжении дня повторно отобраны из 17 сел Бусского, Радеховского и Бродовского районов 21 проба воздуха, 37 проб воды и 14 - почвы.

На 20 июля запланированы поднятие, загрузка и транспортировка цистерн с желтым фосфором; работы по ликвидации повреждений цистерн; постоянная подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию; осуществление мониторинга окружающей среды и тому подобное.

По состоянию на вечер 19 июля обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем.

С начала возникновения чрезвычайной ситуации госпитализированы 152 человека (из них 27 детей), в том числе 14 спасателей МЧС, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара, 3 медицинских работника, которые оказывали неотложную медицинскую помощь в зоне чрезвычайной ситуации, остальные – жители окружающих населенных пунктов. Тяжелых больных нет. 6 работников МЧС находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных 8 удовлетворительное.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 173 спасателя и 39 единиц техники МЧС, 8 пожарных и 3 восстановительных поезда «Укрзализныци», 200 работников МВД, 66 военнослужащих и 22 единицы техники Минобороны, представители предприятия по производству желтого фосфора - ООО «Казфосфат» (Республика Казахстан) и 138 медработников, привлеченных к проведению профилактических осмотров населения.

19.07.07 15:41

Перевозка желтого фосфора по Украине запрещена

Перевозка желтого фосфора по Украине запрещена до завершения расследования причин аварии грузового поезда во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, кроме того, приняты меры и в отношении других опасных грузов. В частности, партии разбиваются на маленькие, чтобы как можно меньше грузов одновременно находилось в одном месте.

Также принято решение, что на одной станции не может находиться сразу несколько поездов с опасным грузом, сообщил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В то же время, по словам министра, от вице-премьер-министра Александра КУЗЬМУКА поступило сообщение, что Минтранссвязи должно обеспечить доставку уцелевших цистерн с фосфором обратно в Казахстан.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, сейчас это отрабатывается, в частности, Минтранссвязи связывается с «Российскими железными дорогами», чтобы они приняли цистерны с этим грузом.

19.07.2007 14:22

В больницах - 145 человек, отравившихся парами фосфора

По состоянию на 13.00 19 июля в медицинские учреждения госпитализированы 145 человек, из них 43 детей, которые пострадали в результате аварии поезда с фосфором вблизи села Ожидов Бусского района Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в лечебных учреждениях во время госпитализации в основном устанавливается предварительный диагноз: ингаляционное поражение (отравление) парами фосфора (парами горения фосфора).

Из 12 работников подразделения МЧС во Львовской области, которые принимали участие в гашении пожара и были госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Западного региона 17 июля, 7 пострадавших в состоянии средней тяжести от ингаляционного отравления парами фосфора, у 5 пострадавших – острое ингаляционное отравление парами горения фосфора легкой степени.

Проводится клинический и лабораторный мониторинг функционального состояния здоровья пострадавших.

19.07.2007 14:01

Во Львовской области начали поднимать цистерны с фосфором

Во Львовской области началось поднятие неповрежденных железнодорожных цистерн, в которых перевозился желтый фосфор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ во время посещения Львовской областной специализированной детской клинической больницы.

«В эти минуты происходит поднятие первой цистерны», - сказал он.

19.07.2007 13:09

Ющенко думает, что правительство скрывает реальные последствия аварии?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недостаточными действия правительства по защите жителей Львовской области, которые пострадали от техногенной катастрофы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в Крыму во время рабочего совещания с руководством Секретариата Президента и аппарата СНБОУ.

Президент выразил убеждение, что первоочередной задачей правительства по ликвидации последствий техногенной аварии во Львовской области является гарантирование безопасной жизни людям и предотвращение экологической угрозы.

По его словам, правительство должно обеспечить людей, которые проживают на пораженной территории, всем необходимым для безопасной жизни, в частности, питьевой водой, продуктами питания и медикаментами.

«Именно реальная забота о людях должна быть критерием эффективных действий. У меня возникают сомнения относительно соответствия занимаемым должностям правительственных чиновников, которые подменяют реальные действия разговорами о чистых от фосфора колодцах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает недопустимыми попытки правительства скрыть реальные последствия аварии. «Практика советской власти, когда принципом решения проблемы были успокоительные чиновнические отчеты – вместо профессиональных действий и умалчивание – вместо честного информирования не может быть нормой жизни в Украине», – считает Президент.

19.07.2007 11:32

Начался новый этап ликвидации катастрофы

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что опасности для окружающей среды в результате техногенной аварии во Львовской области уже нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после расширенного совещания в штабе ликвидации последствий аварии, который расположен непосредственно возле места аварии в Бусском районе Львовской области.

Министр также отметил: “Это неправда, что в селах не хватает хлеба”. Кроме того, он сказал, что “вода вполне пригодна к употреблению”.

В свою очередь вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК сообщил о новом этапе ликвидации катастрофы, который предусматривает поднятие неповрежденных цистерн с желтым фосфором и очистку окружающей среды.

По словам А.КУЗЬМУКА, все уцелевшие цистерны с желтым фосфором будут отправлены обратно, в Казахстан. «На это Президент дал десять дней», - сказал он. Вице-премьер добавил, что цистерны «мы не будем здесь накапливать, будем отправлять по одной-две-три».

Также, по его словам, предусмотрено, что вокруг места аварии будет снят слой почвы и вывезен в Казахстан для переработки.

Как сказал министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ, в близлежащие больницы должно быть доставлено достаточное количество медицинских препаратов для лечения всех пострадавших.

19.07.2007 09:36

На четвертый день аварии Шуфрич таки прибыл во Львовскую область

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ прибыл во Львовскую область.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, в аэропорту Львова Н.ШУФРИЧ из самолета пересел в вертолет и отправился на место техногенной катастрофы в Бусский район

19.07.07 09:02

Во Львовской области ведется подготовка к поднятию неповрежденных железнодорожных цистерн с фосфором

В Бусском районе Львовской области, где 16 июля произошла авария грузового поезда, проводятся работы по сбору поврежденных частей железнодорожных цистерн с желтым фосфором и ведутся подготовительные работы к поднятию и транспортировке неповрежденных цистерн.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, восстановлен поврежденный участок железнодорожной колеи длиной 175 м и обследованы поврежденные цистерны.

В 22.29 17 июля подразделениями МЧС гашение пожара было завершено и локализовано распространение токсичных продуктов горения, но, из-за потенциальной опасности фосфора, который остался в поврежденных цистернах и на почве, продолжается их орошение водой и изоляция от воздуха пожарной пеной.

В медицинские заведения с жалобами на состояние здоровья обратился 81 человек, в том числе 28 детей и 25 работников МЧС. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В лечебных заведениях Львовской области создан резерв в количестве 500 коек для приема возможных пострадавших.

В населенных пунктах Бусского и Радеховского районов, которые попали в зону возможного химического загрязнения, проводится подворный обход с целью выявления пострадавших и принятия мер безопасности. Проводится отбор проб воздуха, которые направляются для лабораторных анализов в областную СЭС. Работниками МВД установлена охрана опасной зоны и ограничения движения автотранспорта.

По результатам исследований, проведенных специалистами санитарно-гигиенической лаборатории областной СЭС, превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе и воде полифосфатов и фосфорный ангидрид не выявлен. Угрозы населению нет.

Постоянно информируется населения об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и мерах, принимаемых для ликвидации последствий аварии.

Проведены консультации с представителями предприятия производящего желтый фосфор ООО "Казфосфат" Республики Казахстан, которые прибыли на место происшествия вчера утром, относительно выработки окончательного решения для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 173 человека личного состава и 39 единиц техники от МЧС, 8 пожарных поездов “Укрзализныци”, 200 работников МВД, 66 лиц личного состава и 22 единицы техники Минобороны, 3 бригады скорой медицинской помощи.

Управление ликвидацией последствий аварии осуществляет штаб ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем министра МЧС Владимиром АНТОНЦЕМ.

О событиях третьего дня аварии читайте здесь О событиях второго дня аварии читайте здесь