Украинскую элиту уже хотят «вязать» с российской - как породистых собак. А кого спросили?

На днях в Украину приехал любопытный такой персонаж - бывший телеведущий ICTV, ныне зам генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании Дмитрий Киселев. Он посетил Киев и заявил, что создает клуб “Сковорода” (назвал так в честь философа Григория Сковороды). Клуб, по его замыслу, должен объединять российскую и украинскую элиты.

«Я хотел бы привезти в Киев из Москвы людей первого ряда, чтобы три часа украинские лидеры из разных сфер задавали им вопросы. Тогда они смогут решать общие задачи для своих стран», – заявил Киселев. По образному выражению журналиста, он намерен способствовать «вязке» представителей элит Украины и России. Господин Киселев прибег к сравнениям: «Как собакам элитных пород нужна посторонняя помощь при вязке, они уже не могут самостоятельно, так и людям благородной натуры нужен человек, который бы их просто представил друг другу. Иначе получится, как в том анекдоте, когда два англичанина умерли на безлюдном острове, потому что их просто никому было представить».

Человеком первого ряда из России, которому предложили акт “вязки”, стал Виктор Вексельберг (родом, кстати, из Дрогобыча Львовской области), один из владельцев пяти украинских облгазов и руководитель проекта “Сколково”. Что и говорить, наверно, владельцу украинских облгазов тяжело без посторонней помощи добраться до украинской элиты, но когда вязке будет способствовать специалист-инструктор, то двусторонние отношения на уровне элит должны лететь вперед так же стремительно, как тот паровоз из советской песни. В эту псевдомасонскую ложу не будут пускать журналистов. Дмитрий Киселев объясняет это тем, что “СМИ пытаются в своих интересах создать сенсацию. Это может испортить человеческие отношения, которые я хочу наладить. Как врачи проводят консилиумы без прессы, так и люди первого ряда должны иметь право общаться без прессы, они нет обязаны жить все время в стеклянном доме». Следующим гостем клуба, по словам Киселева, должен стать Никита Михалков.

Представления самого господина Киселева о двусторонних отношениях Украины и России отражают такие его цитаты. “Украина и Россия – это пример разделенного народа, как, скажем, Восточная и Западная Германия, Южная и Северная Корея. Я считаю, что мы один народ и у нас общие национальные интересы. Можно говорить об интересах правого и левого уха или правой и левой руки, но они дополняют и балансируют нормальный организм". А вот еще одна цитата:

“В Украине «слово» значит гораздо меньше, чем в России. Когда я работал здесь, то меня это шокировало: прямая ложь... является приемлемым политическим инструментом. Политик может прямо соврать, и при этом сохранить свою должность. В Европе или Америке подобное означало бы политическую смерть, а в Украине считается приемлемым...

Слово ничего не означает вообще... Примеров прямой лжи достаточные много, и объяснением этому может быть только одно – инфантильность украинских политиков”.

Украинские журналисты имеют свое представление о людях “первого ряда благородной натуры”. Именно их мы спросили, сработает ли для сближения народов клуб “Сковорода"? Подходит ли для роли специалиста-инструктора такой вязки господин Киселев? Ну и, наконец, нужно ли это людям первого ряда?

Мирослав Попович, директор Института философии НАН: НЕ НУЖНО МЕНЯ НИ С КЕМ ВЯЗАТЬ. Я САМ СВЯЖУСЬ С ТЕМ, КТО МНЕ НУЖЕН То, что делает Киселев, выглядит искусственным и абсолютно бесперспективным. Наш институт 4 декабря принимает у себя ведущих философов России, будем решать и вопросы текущего сотрудничества. Это – нормальная работа по поддержанию и расширению связей с российской общественностью. Есть другая задача, которая тоже требует наших совместных усилий. Мне звонил директор института истории РАН, мы также планируем встречи. К нам в институт приезжали российский писатель Виктор Шендерович и философ Игорь Чубайс, мы находили общую платформу для дискуссии. Эта общая платформа - демократизация нашей общественной жизни, России и Украины. Это не профессиональные связи, а общественно-политические, но мы готовы их продолжить без всякого вмешательства со стороны.

Не нужно меня ни с кем вязать. Я сам свяжусь с тем, кто мне нужен.

А порой бывают странные предложения. Я получил предложение РФ о праздновании дня Древней Руси, там речь идет о научной конференции, посвященной истокам Русского мира. Я не принимаю этой парадигмы. И не хочу не иметь никаких увязок с «Русским миром». Так же, как Григорий Сковорода не имеет ничего общего с «Русским миром», ни с теми всеми уклонами и клубами. Нужно понять, что представлял собой Сковорода как явление украинской культуры, а затем думать, имеет ли ваш клуб право носить его имя.

Иван Марчук, народный художник Украины, в октябре 2007 года включенный в Британский рейтинг “Сто гениев современности”: РОССИИ ПРОСТО НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ ФЛАГ УССР

Спекулировать народом нет никакой необходимости. России просто нужно восстановить флаг УССР, и все эти подобные клубы и организации – это эмиссары РФ, работающие в том направлении, чтобы Украина как государство не существовала.

Цель одна – гегемония.

Киселев совсем не принадлежит к той касте, которая занимается культурой. Он занимается политикой. А знакомство с элитой – это совсем другая категория.

Я с радостью буду знакомиться с российской элитой где угодно. Я начинал свои выставки в Москве, потому что в Украине было запрещено. И у меня там была масса почитателей.

Но в данном случае речь идет исключительно о политике.

Наша элита туда ездит, их - к нам. Никто никому не мешает знакомиться и общаться, нет никаких политических препятствий. Но step by step Россия пытается проводить политическое и экономическое влияние в Украине.

Тарас Возняк, украинский культуролог, политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала "Ї" НУЖНО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ВСТРЕЧИ ТЯГНИБОКА С ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ И МИХАЛКОВЫМ Что касается вязки, то я не специалист по собакам, поэтому мне тяжело об этом говорить. Но я лично как-то не хочу принимать участие в этих процессах.

Контакты, несомненно, нужны. И они должны быть и организованы, но не в такой, как на мой взгляд, несколько вызывающей форме. Тем более, что есть разная российская элита.

Из тех о ком я услышал, – это не самые блестящие представители российской элиты. Несмотря на то, что Михалков хороший, пусть немного попсовый режиссер, он значимый российский шовинист. В какой мере это должно быть интересно украинской общественности, я не знаю. При этом следует поставить вопрос, а что такое элита? Какая элита – военная, спецслужб, интеллектуальная, политическая?

Табачника не нужно знакомить с российской элитой, он “служить рад” и так. Это нужно, наверно, организовывать встречи Тягнибока с Вексельбергом и Михалковым. Нравится Тягнибок кому-то или не нравится – он является политической элитой и имеет свой электорат.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН: НЕ СТОИТ ПОМИНАТЬ ИМЯ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ ВСУЕ

Что я могу сказать о визитах Дмитрия Киселева и его клубе... Имя Сковороды использовано явно не по назначению. Его не стоит поминать всуе. К сожалению, в Украину приезжает из России очень мало достойных и интеллектуально развитых людей...

Андрей Ильенко, сын покойного патриарха украинского кино Юрия Ильенко, депутат Киевского облсовета: ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ОТРАВУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РАЗНЫМИ ПУТЯМИ

В последнее время в Украину начали активно ездить разные российские деятели. Думаю, это хорошо, потому что такие визиты очень четко артикулируют имперскую политику России. Недавно был Проханов, он вообще не стесняясь говорит, что он – идеолог империи, он не камуфлирует это, он прямо это говорит. (Вообще, эти все, Проханов, Дугин, Киселев – спикеры российской империалистической политики “хороши” тем, что они показывают реальную политику России такой, как она есть). Проханов и Киселев нужны для того, чтобы ясно говорить то, о чем мечтают российские властьимущие. Они уже не отказываются от намерений империи, они изменили дискурс и говорят, как это хорошо, какими вы там будете там сытыми, образованными и интеллигентными малороссийскими рабами.

Ни я, ни мой отец не использовали по отношению к себе слово “интеллигент”. Это не совсем украинская система социальных ориентиров. Интеллигент – российское понятие, оно не употребляется повседневно нигде, кроме России. К сожалению, так исторически сложилось в России, есть небольшая прослойка элиты, которая имеет абсолютную власть. Есть большинство людей, бесправных, не способных влиять на общественную жизнь. И есть узкая прослойка так называемой интеллигенции, которая от рабов отличается тем, которое имеет какое-никакое образование, но при этом не имеет никакой возможности на что-то влиять, и только мучается вопросами: “Что делать? Кто виноват? Где мои очки?”. Если говорить о “людях первого ряда”, то назовите этот первый ряд... Киселев? Но он должен быть по меньшей мере персоной нон-грата за его шовинистические заявления и антиукраинскую деятельность. Конечно, он пытается завернуть свои намерения в какую-то то ли гламурную, то ли интеллигентскую обертку. Киселев делает такой себе бестиарий, российский шовинизм “в лицах”. Идеологическую отраву можно получить разными способами. Есть Московский патриархат, пропагандирующий империализм в религиозной сфере. Теперь вот привезли Вексельберга, пример экономической экспансии. Потом будет Никита Михалков, пример кинематографической экспансии. Такова галерея героев. Что за бред с идеей сближения народов и вязкой элит? Если мне нужно будет пообщаться с гражданином России, то я это сделаю без всякого Киселева. Что такое «сближение народов» или «сближение элит»? - Дружба и сближение могут быть между конкретными людьми, семьями.

Постскриптум

Мы не знаем, какую именно цель преследует господин Киселев в Украине. Может, ему не дает спать слава сводника Пети Листермана, и он хочет стать неким брокером по ВИП-знакомствам в надежде на свои комиссионные на “вязке лиц первого ряда благородной натуры”, может хочет выбить у российской власти фонды под “украинский вопрос” и реализацию идеи “Русского мира”. А может, просто скучно ему там дома?..

Маша Мищенко, Яна Солнцева