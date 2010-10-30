Адвокат Валерия Иващенко подаст еще одну апелляционную жалобу

В понедельник, 1 ноября, адвокат бывшего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО обжалует в апелляционном порядке возбуждение уголовного дела против своего подзащитного.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Он напомнил, что ранее в Соломенском районном суде г. Киева было отказано в удовлетворении жалобы защиты относительно возбуждения Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины уголовного дела против В.ИВАЩЕНКО.

“В понедельник, 1 ноября, мы подаем жалобу в Апелляционный суд Киева на данное постановление Соломенского суда ”, - сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Апелляционный суд г. Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 18 октября о продлении еще на 2 месяца – до 21 декабря – удержания под стражей бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО.

Бывшему и.о. министра обороны, первому заместителю министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО инкриминируют предоставление незаконного разрешения на реализацию целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны „Феодосийский судомеханический завод”.

Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Согласно обвинению, "установлено, что он в ноябре прошлого года, занимая указанную должность, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, в нарушение требований ч. 1 ст. 19 Закона Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” и п. 2. ст. 5 Закона Украины „О приватизации государственного имущества” подписал план санации для реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны Украины „Феодосийский судомеханический завод”. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 17 млн. грн."

24 августа по представлению Генпрокуратуры В.ИВАЩЕНКО была избрана мера пресечения – взятие под стражу.