Порошенко, Витренко и Рудьковский засветились на одной тусовке (фоторепортаж)

Почему Януковича и Тимошенко не было в Одессе? Потому что 1 апреля им таки было не до Одессы и не до юморины. В Киеве наступили такие горячие дни, что нервы у политиков и тех, кто к этому близок, кажется, вот-вот начнут рваться, как канаты.

Но Одессе так же в этот день было плевать на политику. Одесса отдалась, по крайней мере на один день, своему любимому празднику – Дню дурака и Юморине. В этом году Юморина прошла под лозунгом “Лопни, но держи фасон”. И Одесса таки “держала” этот “фасон”.

Пару месяцев назад городское руководство получило от местных креативщиков из штаба юморины сценарий праздника и список колонн. Соответственно, руководство спустило “с горы” на ректоров вузов разнарядку, кто будет “пожарниками”, кто – “стукачами”, кто будет играть другие роли, и установило нормативы, сколько должно быть участников в каждой колонне. Ректоры “довели” информацию, соответственно, до деканов факультетов, деканы – до каждого курса, и теперь добровольно-принудительно согнанные в колонны студенты приготовились к праздничному шествию.

Нужно отдать должное одесским студентам – даже добровольно-принудительное дело они умеют делать весело и прикольно.

В четыре колонны отправились по городу. В пять пришли на Куликово поле, где традиционно установлена громадная сцена.

Публика поприветствовала “Таможню”, которая “отдает добро” (“Каждый третий шпон – бесплатно”). Радостно встретили морской оркестр (“С тех пор, как Черноморскому пароходству пришла труба, на этой трубе дуют они, наши музыканты”). Дружелюбно встретили колонну блондинок с убедительно округлыми животами (“Эти женщины в интересном положении идут под лозунгом “Эй, моряк, ты слишком долго плавал”). В небо были запущены надувные шары, что символизировало праздничное поднятие тарифов на недосягаемую для народа высоту. Поднятие действительно оказалось недосягаемым – шары исчезли высоко в небе. “Одесские детки” несли лозунг “Мама, хочу братика и 8 тысяч гривен!” Позабавила колонна “объединенных политиков” (“Политики, объединяйтесь, вместе смешить народ веселей!”). И, наконец, наибольшее оживление вызвала у публики презентация “Дня сексуальных большинств”. Под горячее одобрение мимо трибун проехала “двуспальная полуторка – действующая модель семейного счастья в особо крупных размерах”.

Модель ритмично колебалась в такт движению, а ведущий скромно комментировал: “Жалко, что вам не видно остального”.

Но здесь стало происходить самое интересное. Одесская Юморина может жить без политики и политиков. А они не то чтобы. В центральном секторе сцены были замечены не последние лица украинского политикума. Вот транспортный министр и видный социалист Николай Рудьковский в морском картузике.

Понаблюдал за действом, послушал, посмеялся. Подорвался, продефилировал к другому сектору. Там немного послушал, посмеялся. Пошел дальше.

Вот – Наталия Витренко и Владимир Марченко.

Сидят среди публики, смеются шуткам, обмениваются словом-другим между собой. По всему видно, настроение хорошее. Пошел дождь – сидят аки голуби под одним зонтиком.

Немного выше, в паре-тройке рядов еще одна россыпь VIP-персон – мер Одессы Эдуард Гурвиц, нашеукраинцы Петр Порошенко и Павел Жебривский, одесский губернатор Иван Плачков.

Судя по сообщениям масс-медиа, накануне (во время съезда “Нашей Украины”) у Петра Алексеевича был далеко не легкий день – его позицию однопартийцы не очень поддержали. Но опытные политики умеют контролировать эмоции – Порошенко не выглядит трагически, искренне смеется там, где это кажется ему действительно уместным, улыбается прочим шуткам, прислушивается к комментариям Гурвица.

Накрапывает – компания достает зонтики, держит их над собой и женами.

Ребята в фирменных передниках с подносами “Хортица” начинают обносить ряды напитками – VIP-гости не чураются опрокинуть рюмку водки или пригубить кофейку. Кстати, чуть ли не единственная деталь, которая выделяла этот сектор от других, – там никто не предлагал публике ни “Хортицу”, ни “Нескафе”.

В остальном же все выглядело воистину демократично – на VIPов никто не оглядывался, охрана неприметно растворилась в ближайших рядах, люди себе смотрели Юморину, прикалывались, носили маски, парики, при случае чудили, доставая соседей из водяных пистолетов или здоровенными надувными молотками.

Так бы везде. Чтобы мы имели в виду всех тех политиков, как имеют их в Одессе. По крайней мере 1 апреля.

Павел Крутов