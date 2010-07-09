Парламент Крыма просит разъяснить, как понимать дубляж иностранных фильмов

05:06, 09 июля 2010
Общество
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Обращение в Конституционный суд

В Конституционный Суд Украины поступило представление Верховного Совета Автономной Республики Крым относительно официального толкования положений части 2 статьи 14 Закона «О кинематографии» от 13 января 1998 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Справка УНИАН. В части 2 статьи 14 Закона «О кинематографии» от 13 января 1998 года говорится о том, что иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы, или озвучены или субтитрованы на государственном языке. Они также могут быть дублированы, или озвучены, или субтитрованы на языках национальных меньшинств.

 

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