Парламент Крыма просит разъяснить, как понимать дубляж иностранных фильмов

В Конституционный Суд Украины поступило представление Верховного Совета Автономной Республики Крым относительно официального толкования положений части 2 статьи 14 Закона «О кинематографии» от 13 января 1998 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Справка УНИАН. В части 2 статьи 14 Закона «О кинематографии» от 13 января 1998 года говорится о том, что иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы, или озвучены или субтитрованы на государственном языке. Они также могут быть дублированы, или озвучены, или субтитрованы на языках национальных меньшинств.