Как премировали Человека года (фоторепортаж)

В Национальном дворце “Украина” состоялось награждение победителей общенациональной программы «Человек года-2006».

Как передает корреспондент УНИАН, в номинации “Деятель искусств года” победа досталась режиссеру-документалисту Сергею БУКОВСКОМУ.

В номинации “Юный талант года” победил юный оперный певец, финалист телевизионного проекта «Шанс» Виктор МЕЛЬНИК.

Лучшим “Региональным лидером года” признана глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Лучшим “Городским головой” в 2006 году эксперты признали мэра Николаева Владимира ЧАЙКУ.

В номинации “Журналист года в электронных СМИ” победил Савик ШУСТЕР (телеканал ICTV). А лучшим “Журналистом года в печатных СМИ” признан Владимир СКАЧКО (газета «Киевский телеграф»).

Лучшим “Телепроектом года” эксперты признали “Танцы со звездами”.

В номинации “Национальная торговая марка” победила ТМ “Щедрый дар”.

Звание “Промышленника года” получил председатель правления ОАО “Запорожсталь” Виталий САЦКИЙ.

“Финансистом года” совет конкурса признал председателя правления ОАО “Укрэксимбанка” Виктора КАПУСТИНА.

А в номинации “Инвестиция года” победительницей стала компания “Драгон Капитал”.

В номинации «Ученый года» победил вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины Антон НАУМОВЕЦ.

Победителем в номинации «Актер года» стал народный артист Украины, актер Национального академического театра российской драмы им. Леси Украинки Давид БАБАЕВ.

«Меценатом года» назван председатель собрания учредителей Ассоциации «Украинский деловой центр экономического развития СНГ» Николай ПЕТРЕНКО.

В номинации «Предприниматель года» победу получил генеральный директор компании «Т.М.М.» Николай ТОЛМАЧОВ.

“Менеджером года” признан генеральный директор УГППЗ «Укрпочта» Игорь КРАВЕЦ.

В номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года» победитель - генеральный директор ООО «КВИН-СВИГ» Игорь АНДРОСОВ.

В номинации “Аграрий года” победил председатель наблюдательного совета ООО «Тульчинский маслосырзавод» Станислав ВОЙТОВИЧ.

“Спортсменами года” признаны бронзовые призеры Олимпийских игр в Турине по фигурному катанию, серебряные призеры Чемпионата Европы 2006 года Елена ГРУШИНА и Руслан ГОНЧАРОВ.

Ну, а «Кумиром года» экспертное жюри признало художественного руководителя Национального театра имени Франко, народного артиста Украины Богдана СТУПКУ.