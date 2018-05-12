Если Москва активно сотрудничала с Гитлером, то причем тут Бандера?

В последнее время из уст нынешних политиков от власти только и слышно о коллаборационизме С.Бандеры, Р.Шухевича и ветеранов УПА с нацистами накануне и во время Второй мировой войны. Отдельные отечественные деятели позволяют себе без аргументов обвинять их во всех грехах, забывая, что именно эти люди под голубо-желтыми флагами боролись за независимость Украины, умирали от пуль оккупантов со словами на устах: «Ще не вмерла України». А ныне голубо-желтые стяги реют над всеми государственными учреждениями, а украинцы каждое утро просыпаются под музыку национального гимна «Ще не умерла України». Действительно, пока еще не умерла, но с таким поведением наших государственных мужей, от которого страну «бросает» из стороны в сторону, может очень приблизиться к этому.

Для меня как историка не стало неожиданностью резолюция Европарламента об Украине, где в 20-м пункте среди прочего нынешнему президенту рекомендуется отобрать звание Героя Украины у С.Бандеры за сотрудничество с нацистами (пункт приняли после активного лоббирования польских парламентариев). В резолюции меня как историка удивило, что нам о коллаборационизме рассказывают представители тех стран, лидеры которых в десятки раз больше, чем С.Бандера сотрудничали с Гитлером. Причем не смущались одобрять уничтожение других суверенных стран.

Хотелось бы напомнить Великобритании и Франции об их сотрудничестве с Гитлером, а Польше и России, кроме того, еще и о терроризме их национальных героев. Я не собираюсь излагать какой-то сенсационный материал – это знает каждый историк или любитель истории, тем более что эта информация есть в школьных учебниках (которые пока еще не переписали по указанию Д.Табачника), студенческих пособиях по мировой истории. Эти факты просто несколько “призабываются” из конъюнктурных соображений.

Пилсудский устраивал террор Москве Начнем с терроризма, который так любят поляки и россияне приписывать лидерам украинского национального движения. Это слово последние десятилетия для многих ассоциируется со страшными терактами в мире (США, России, Израиле), поэтому не удивительно, что люди воспринимают терроризм Бандеры с позиций настоящего, забывая, что тогдашние реалии и ситуация в мире существенно отличались от нынешних. Обывателям хватает того, что они слышат от своих политических лидеров, которые умело пользуются такой неосведомленностью, чтобы навесить ярлык на государственного деятеля. В действительности же в то время терроризмом не гнушались многие известные политики.

Скажем, польскому национальному герою Юзефу Пилсудскому, который вернул Польше государственность, наши соседи наставили памятников не меньше, чем коммунисты Ленину в советской Украине. Но на заре своей политической деятельности Пилсудский не чуждался индивидуального террора. В начале ХХ века он со своими однопартийцами из Польской Партии Социалистической (созданной в 1890 году им же) осуществили ряд террористических актов против представителей царской власти. Кроме того, польские социалисты, чтобы пополнить партийную казну, грабили банки, почтовые поезда и тому подобное. В этих не совсем демократических и – главное – совсем не гуманных мероприятиях Пилсудский прославился как хороший организатор. А перед тем, в 1887 году, царское правительство отправило его на 5 лет в ссылку в Сибирь (отбывал в Керенске и Тунцах) за подготовку покушения на тогдашнего российского императора Александра III.

Осенью 1930 года Пилсудский своим приказом распорядился провести акции «пацификации» против украинского населения Галичины, которое стремилось создать собственное государство и требовало равных прав из полякам. Вполне гуманистическим названием (пацификация переводится из латыни как «умиротворение», «замирение») прикрывались жестокие репрессии против украинцев, жертвами которых стали сотни людей. В январе 1932 года на специальном заседании Совета Лиги Наций было принято решение, осуждающее подобные действия польского правительства против украинского населения. К слову напомню: на Нюрнбергском процессе действия Бандеры и УПА не были квалифицированы как сотрудничество с нацистами – этот вопрос даже не рассматривался. Не говорится об этом ни в одном из 42 томов, на которые так любят ссылаться украинские коммунисты.

Сотрудничал Пилсудский и с нацистским режимом. Так, 26 января 1934 года в Берлине была подписана «Декларация о неиспользовании силы между Польшей и Германией».

После его смерти в 1935 году дружеские отношения двух государств не завершились: 31 января 1938 года Варшаву посетил руководитель нацистской полиции генерал Далюге, в сентябре 1938 – генерал Заморский (начальник польской полиции) был приглашен друзьями-нацистами на съезд Национал-социалистичной партии Германии, проходивший в Нюрнберге. 15 декабря Варшаву посетил министр юстиции Германии Герман Франк, а 18 февраля 1939 года – руководитель СС и главный шеф гестапо Генрих Гиммлер.

Такое сотрудничество в канун Второй мировой войны было неслучайным, ведь полякам посчастливилось принять участие в расчленении Чехословакии, которая стала жертвой так называемого “Мюнхенского заговора”. Немцы “великодушно” позволили Польше аннексировать Тешинскую область и часть Словакии. Это уже потом, после 1 сентября 1939 года, польское правительство стало активно проповедовать антинацистские идеи.

Коммунистический террор Несколько слов об отношении к террору российских политиков. Вождь пролетариата и основатель СССР Владимир Ульянов-Ленин поддерживал массовый террор, будучи противником террора индивидуального, который, считал он, не является эффективным в борьбе за идеи марксизма. В 23-м номере газеты «Искра» от 1 августа 1902 года Ленин писал: «Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы это участие». В одной из дальнейших статей - «Новые задачи и новые силы» - он уточнил: «Необходимо слияние на деле террора с восстанием массы».

А вот что он писал в инструкции, разработанной осенью 1905 году, с красноречивым названием «Задачи отрядов революционной армии»: «Начинать нападения при благоприятных условиях, не только право, но прямая обязанность всякого революционера», который имеет полное право на «убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств и обращение их на нужды восстания..., немедленное разжигание революционной страсти толпы».

Как видим, «дедушка» Ленин призывал добывать власть тоже не совсем гуманными методами. Но получил ли бы он ее другим способом? Вряд ли...

Его преемник Иосиф Сталин политическую карьеру тоже начал с террора: он активно «бомбил» банки и почтовые учреждения царской России на Кавказе. Больше всего прославился среди своих побратимов-однопартийцев Джугашвили после организации ограбления Государственного банка на Эрвинской площади в Тифлисе (ныне – Тбилиси) в июне 1907 года. Непосредственным исполнителем акта стала группа Камо, состоявшая из воров-рецидивистов.

Странно, но факт: такие не совсем приятные детали из биографий всемирно известных борцов за идеи пролетариата не мешают российским политикам выделять достаточно большие средства на содержание забальзамованого тела Ленина в Мавзолее в центре Москвы, а российскому народу – считать Сталина одним из великих россиян.

К слову, террор, устроенный упомянутыми большевистскими “вождями”, в частности и в Украине, был намного кровавее и масштабнее, чем действия Бандеры и Шухевича, которые боролись за право народа иметь свое государство и против тех, кто грубо игнорировал такое право украинцев.

Европа и немцы А теперь – о сотрудничестве с Гитлером ведущих европейских стран. Вот пример чистого коллаборационизма Великобритании и Франции: проводя так называемую политику «умиротворения» Гитлера в канун Второй мировой войны, лидеры этих государств позволили беспрепятственно 12 марта 1938 года присоединить к Германии Австрию. Это событие вошло в историю как аншлюсс Австрии. Ни одна из европейских стран даже не отреагировала на захватнические действия фюрера. Более того, за день до аншлюсса (11 марта) министр иностранных дел Великобритании Е.Галифакс заверил в Лондоне свой коллегу Риббентропа, что они не будут вмешиваться в австрийский вопрос, а министр финансов Д.Саймон позже цинично заявил, что англичане вообще никогда не давали гарантий помощи Австрии. Аналогичным образом поступили и США: государственный секретарь К.Хелл сообщил, что этот вопрос «не касается Соединенных Штатов».

Недостаточно «замирив» фюрера, большие европейские государства, которые теперь принимают резолюции, где осуждают сотрудничество с нацистами украинских патриотов, в конце сентября 1938 года подписали с Гитлером «Мюнхенское соглашение», «демократично» разделив территорию суверенного государства Чехословакии.

СССР и нацистская Германия: объединенные парады, совместное обучение НКВД и гестапо, взаимная любовь вождей В свою очередь, Советский Союз, правопреемником какого себя объявила Российская Федерация, начал Вторую мировую войну именно как союзник нацистской Германии. Незадолго до начала войны эти две страны подписали пакт Риббентропа – Молотова (23 августа 1939 года), которым разделили между собой сферы влияния в Восточной Европе.

За день до этого исторического события Гитлер на совещании военных командующих заявил: «Еще осенью в 1938 году я решил идти вместе со Сталиным. Сталин и я – единственные, кто смотрит в будущее. Я в ближайшие недели на немецко-советской границе подам руку Сталину и вместе с ним приступлю к новому разделу мира. Генерал-полковник Браухич (главнокомандующий сухопутных войск) обещал мне войну с Польшей закончить за несколько недель. Жалких червей Даладье (премьер-министр Франции) и Чемберлена (премьер-министр Великобритании) я увидел еще в Мюнхене, они слишком боятся, чтобы атаковать нас».

Показательно, что после подписания договора Сталин в Москве во время небольшого фуршета поднимал тосты за Адольфа Гитлера: «Я знаю, как сильно германская нация любит своего Вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье». Факт сотрудничества СССР с Германией уже в 1989 году признал Верховный Совет тогда еще Советского Союза, и правительственные чиновники извинились перед миром за свое поведение. Впрочем, правящий ныне в РФ тандем Медведев – Путин, похоже, не считает эти факты сотрудничеством с нацистами и активно отстаивает сталинскую позицию, согласно которой пакт якобы подписывался, чтобы отложить начало войны.

Как следствие, по данным исследования Всероссийского центра изучения общественной мысли 57% россиян не видят ничего страшного в этом договоре (то есть в сотрудничестве СССР с фашистской Германией).

В рамках сотрудничества СССР и Германия активно обменивались опытом работы спецслужб – НКВД и гестапо, для их совместного обучения в г.Закопане даже был создан учебный центр. Во время боевых действий против Польши командиры передовых частей нацистской и советской армий осуществляли обмен специальными офицерами связи. После капитуляции Польши союзники 22 сентября 1939 года в городе Бресте провели совместный парад. Возможно, кому-то не нравится слово “парад”? Тогда пусть будет военная манифестация (именно так пишет в своих мемуарах комбриг Семен Кривошеин, который командовал на этом мероприятии советскими оккупационными войсками, а вот генерал Гейнц Гудериан, командир немецких частей, в своих воспоминаниях называет эту акцию парадом).

А судьи кто?

Историки и политики объясняют сотрудничество с Гитлером попыткой защитить свои государства от неминуемой войны. Что ж, это их право. Поляки уверены, что террористические акты Пилсудского против царской России были направлены на обретение польской государственности, которая была уничтожена после Третьего раздела Польши. Нынешние лидеры российских и украинских коммунистов Г.Зюганов и П.Симоненко не видят ничего крамольного в террористических актах Сталина и поддержке таких действий Лениным, потому что считают, что таким способом они эффективно боролись с ненавистным им буржуазно-капиталистическим строем. Я не собираюсь критиковать такие методы борьбы и сотрудничества, потому что они в то время были распространены в Европе, и каждый исходил из своих интересов, преследовал определенные цели. Но имеют ли право, учитывая это, российские деятели, а порой и европейские политики обвинять в терроризме Бандеру, который боролся за независимость Украины теми же методами, что и Пилсудский и Сталин в свое время? Оправданы ли морально упреки в сотрудничестве лидеров ОУН и УПА с Гитлером, когда у «судей» самих рыльце в пушку?

Подытоживая сказанное, выделю несколько пунктов, которые очень рекомендовал бы в будущем принимать во внимание европейским и украинским политикам.

В следующий раз, когда Европарламент надумает писать резолюцию об Украине и пожелает включить туда какие-то пункты истории, не устраивающие наших соседей - поляков или россиян, - евродепутатам как людям цивилизованным и толерантным следует рассматривать исторические события или фигуры не только с позиций других государств, будь то Польша, РФ или еще кто-то, а принимать во внимание и позицию украинских научных работников, политиков, общества. А лучше всего – создать группу из известных иностранных историков, которые бы изучили разные точки зрения и сделали объективные выводы. По крайней мере так делается в цивилизованном мире.

Иначе не стоит затрагивать вопрос героизации исторических фигур (помня старую армейскую поговорку: «Другой стороной героизма оказывается чье-то преступление»), потому что в биографиях героев каждой страны при желании можно найти много темных и неприятных страниц.

Владимир Гинда, историк