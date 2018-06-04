Тарифная война в Вишневом: победили граждане

Платежки, поступившие в дома жителей Вишневого (два километра от Киева за Окружной дорогой) в первые дни февраля, шокировали жителей - квартплата и расценки за воду и водоснабжение выросли вдвое. В отличие от Киева, где решение о трехкратном увеличении тарифов получило громкое паблисити и не было для киевлян неожиданностью, для жителей 50-тысячного спутника столицы местные тарифы ударили обухом по голове. Тарифы принял исполком и держал их за пазухой до последнего. К тому же тарифы в Вишневом по традиции значительно выше киевских, что является лишним раздражителем для неудовлетворенных вишневчан.

Местные ячейки политических сил, представленных в городском Совете, еще не успели даже разработать планы, в какие каналы направить возмущение земляков, как народная инициатива сама выплеснулась на улицы Вишневого. К тому же неповоротливый местный БЮТ чувствовал себя как слон в посудной лавке - в составе его фракции (40 процентов мандатов) представлены начальники управления городского хозяйства, Водоканала, глава профильной комиссии по ЖКХ, заместитель городского председателя, которые сами же и приложили руку к разработке новых тарифов. Протестовать против самих себя вишневскому БЮТу было не с руки, и вишневчане это “оценили” - в областной БЮТ на Десятинную в Киеве кураторам области Ульяне Мостипан и Сергею Осыке полетели десятки депеш с возмущением относительно позиции местной фракции. На форуме сайта Тимошенко появился раздел, посвященный событиям в Вишневом, корреспонденты которого били в колокола, ожидая заступничества со стороны лидеров БЮТ.

За последнюю неделю город всколыхнули два многолюдных - без преувеличения - митинга, результатом которых стал созыв внеочередной сессии 20 февраля. О событиях в Вишневом отрапортовали несколько ведущих телеканалов. Невзирая на то, что общество в порядке местной инициативы требовало рассмотреть два вопроса - “отмены грабительских тарифов и роспуска антинародного исполкома”, - городской председатель Анатолий Гошко на протяжении почти двух часов упрямо, несмотря на переполненный сессионный зал, отказывался признавать эти вопросы повесткой дня, уговаривая вместо этого ограничиться традиционным созданием “комиссии”.

То, что происходило потом, войдет в местную историю как самая оригинальная и напряженая сессия горсовета.

Прежде всего участие в сессии приняло свыше тысячи человек. Во-вторых, депутатов заставили усесться на сцене, чтобы удобнее было всех разглядеть, особенно - кто как голосует. В-третьих, под громкое скандирование зала в слове было отказано городскому председателю Броваров, председателю Ассоциации городов Киевщины Антоненко, который примчался с Левобережья на спасение своего коллеги. Потоптавшись и наслушавшись эмоциональных эскапад со стороны вишневчан (неужели ему не хватает собственных, броварских?) броварской градоначальник ретировался ни с чем, не выполнив свою миссию.

Тем временем под давлением общественности повестка дня была проголосована в том виде, в котором требовали вишневчане.

Еще через час решением сессии тарифы были снижены на четверть, относительно тех, которые установил исполком. Новые тарифы по отношению к старым выросли на 30 процентов для квартплаты и на 18 процентов - на воду. Разницу будет дотировать бюджет, в который были внесены соответствующие изменения. Прямо со сцены местные бютовцы отрапортовали по телефону в областной штаб БЮТ, что тарифы в Вишневом снижены и чтобы вишневский БЮТ внесли в списки благонадежных. Кроме того, местный бютовец - начальник управления городского хозяйства, устав разрываться между партийным требованием о снижении тарифов и профессиональным призванием их повышать, прямо со сцены избрал первое и объявил о своей отставке с должности главного коммунальщика города, сорвав в зале громкие аплодисменты.

На этом городской председатель Гошко попытался было закрыть сессию, чтобы не допустить рассмотрения другого вопроса - отставки исполкома - и пытался покинуть зал. Возмущенные вишневчане блокировали мэру выход из зала и приблизились к нему на физически опасное расстояние протянутой руки, пока избирателей и главное должностное лицо города не разделил многочисленный милицейский кордон во главе с начальником местной милиции, в составе участковых и бойцов местной правоохранительной группировки с непонятным статусом “Щит”.

Для отставки исполнительного комитета, который тайком от вишневчан повысил тарифы, не хватило трех голосов (голосование состоялось в тайном режиме). Но еще два дня тому назад мысль о том, что именно вопрос об отставке исполкома будет рассматриваться на сессии, казалась фантастической.

Следовательно, тарифы снижены, однако местная власть в отставку не отправлена. Однако местные жители почувствовали свою силу, ведь сессия состоялась под их диктовку.

Мартовские платежки если не будут радовать глаз, то по крайней мере будут выглядеть более привлекательными, относительно февральских. А местные ячейки БЮТ, Соцпартии, УНП, “Промышленников и предпринимателей”, “Регионов” и “Нашей Украины” отрапортовали в свои штабы об их титаническом участии в борьбе за снижение тарифов в Вишневом...

Станислав Голубенко