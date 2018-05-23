Украинский Монте-Кристо

Павла Лазаренко в Украине считают символом тотальной коррупции, которая цвела пышным цветом в стране в 90-х годах. Сегодня Лазаренко, который отбывает наказание за океаном, активно раздает интервью и продолжает строить амбициозные планы. В частности, он не скрывает, что собирается после освобождения вернуться в Украину на орбиты большой политики. Отвечая на вопрос, когда можно ожидать его возвращения, Лазаренко сказал: "Это считанные месяцы, а, возможно, и недели”.

На чем же основывается вера калифорнийского ссыльного в счастливое возвращение на родину?

Напомним, что в августе 2006 года Федеральный окружной суд Сан-Франциско присудил Лазаренко к девяти годам заключения и штрафу в размере $10 миллионов. Не помогло даже то, что пришлось частично признать вину, то есть сознаться, что таки "немного" воровал (см. документ).

В США Лазаренко обвинен в использовании служебного положения для создания подпольной международной сети банковских счетов для отмывания доходов, полученных с помощью теневых схем от природного газа, агробизнеса, недвижимости и другого бизнеса в Украине. Также американцы обвиняют Лазаренко в незаконном перечислении в банки Соединенных Штатов 114 миллионов долларов. Комментируя решение суда, американский федеральный прокурор заявил: «Обвиняемый вел себя вызывающе: он злоупотреблял должностью, чтобы получить себе десятки миллионов долларов за счет украинского народа, а затем пытался воспользоваться нашей (американской) банковской системой, чтобы скрыть свои преступные приобретения».

Однако девять лет тюрьмы и десять миллионов долларов штрафа – это еще не все. Американское правосудие продолжает работу – в конце прошлого года представитель прокуратуры штата Колумбия заявил, что арестованы все известные следствию активы, средства и имущество Лазаренко как в США, так и вне границ этой страны, включая Швейцарию, Лихтенштейн, Литву, другие европейские и карибские оффшорные юрисдикции. По данным судебных органов США, сумма арестованных средств составляет не менее чем 272 млн. долларов. По мнению отечественных экспертов, начало выполнения постановления колумбийского окружного суда США об аресте средств на оффшорных (неамериканских) счетах Лазаренко подтверждает намерение судебных органов США расследовать его деятельность по всему миру, не ограничиваясь территорией Соединенных Штатов, где, кстати, украинский коррупционер имеет счета в двадцати банках, через которые перекачивал значительные финансовые средства. Лишь перечень названий разбросанных по миру банковских учреждений, где до лучших времен решил хранить свои средства Лазаренко, занимает довольно много места на бумаге. Как известно, около 400 миллионов долларов, которые принадлежат Лазаренко, уже нашли в Женеве, за что он получил в швейцарском суде 18 месяцев условно.

А сколько лазаренковских денег и имущества еще не найдено – из тех, что принадлежат не только ему, но и его сыну Александру, дочерям Леси и Екатерине, двум женам, – бывшей и нынешней?.. (см. документ)

Похоже, что американские судебные органы, пока Лазаренко отсиживает свой срок заключения, собираются предметно расследовать деятельность экс-премьера везде, где он успел наследить. Правда, они не смогут установить точно, сколько к его рукам прилипло денег из государственной казны. Как и происхождение всех его миллионов, ведь государственный чиновник (а Лазаренко, если внимательно выучить его биографию, бизнесом якобы не занимался), даже наивысшего ранга, никак не может заработать сотни миллионов долларов. Свою причастность к ведению бизнеса он категорически опровергал. „Что касается меня лично, то я решительно заявляю: ни я, ни мои дети, ни родственники не имеют никакого отношения к каким-либо коммерческим структурам”, – решительно заявлял Лазаренко-премьер еще в мае 1997 года. Кстати, заполняя перед парламентскими выборами 1998 года декларацию о доходах, он вписал в нее настолько скромные цифры, что кто-либо другой на его месте провалился бы от стыда сквозь землю – ввиду того, что за рубежом на то время уже начали появляться многочисленные публикации, в которых его называли главным коррупционером в стране. „В правительственных структурах коррупции нет”, – говорил он тогда.

Совсем иное утверждаетсоветник экс-премьера, в настоящее время проживающий в США Кириченко: „Начиная с 1993 года, Лазаренко заключал договоренности о 50 процентах с прибылей компаний и 50 процентах прав собственности на них с бесчисленным количеством торговцев, которые хотели иметь дела в богатой Днепропетровской области". Впрочем, это лишь незначительная часть теневой биографии Лазаренко. Однако калифорнийский узник до сих пор продолжает делать вид, что якобы пострадал как “борец с режимом Кучмы”, в расчете на то, что кое-кто засомневается: а может, и в самом деле этот Лазаренко “белый и пушистый”, как он в том пытается убедить граждан?

Попробуем напомнить кое-что из интересной и богатой событиями биографии экс-премьера.

Наверное, уже и сам Павел Иванович забыл, кто такой Матрос, которого часто вспоминают в публикациях о деяниях бывшего премьер-министра?

Еще с начала 70-х, на протяжении почти десяти лет на Днепропетровщине действовала крупная криминальная группировка под руководством Александра Мильченко по прозвищу Матрос. Вот что вспомнил Баганец, который в 80-х годах работал следователям Генпрокуратуры по особо важным вопросам: „Банда Матроса занималась вымогательством, грабежами, разбойными нападениями, убийствами... Фактически охотой на кооператоров, первых наших бизнесменов. Некоторые из них тогда бесследно исчезли. У нас были свидетельства, хотя мы этого не доказали, что некоторых бизнесменов, которые отказывались платить Матросу дань, убивали”.

К концу 70-х годов Матрос уже стал общепризнанным авторитетом. Его друзьями, в частности, были властные чиновники и высокие милицейские чины Днепропетровска, а также такие известные люди, как олимпийский чемпион, штангист Султан Рахманов и чемпион мира по боксу Виктор Савченко. Однако в период „андроповских чисток” Матрос был осужден и отсидел в тюрьме 12 лет. В родной Днепропетровск „вор в законе” Мильченко, обогащенный солидным тюремным опытом, вернулся в сентябре 1995 года. С его возвращением в городе происходит отстрел криминальных авторитетов. Бандиты погибают один за другим, и уже через год Матрос опять возвращает себе статус общепризнанного авторитета днепропетровского криминального мира. Считается, что именно тогда их пути пересеклись. По некоторым версиям, через Мильченко (как сообщала «Украина криминальная») Павел Иванович вышел на донецкую банду Скорняка. Как было установлено в апреле 2003 года Луганским апелляционным судом, на счету этой банды – резонансные убийства председателя правления ИСД Момота, мощного донецкого бизнесмена, президента футбольного клуба „Шахтер” Брагина, народного депутата Евгения Щербаня, а также бывшего председателя НБУ Гетмана. Заказчиком убийств Щербаня и Гетмана суд, как известно, признал Лазаренко. Трое исполнителей убийств присуждены к пожизненному заключению, еще пятеро получили от 11 до 15 годов тюрьмы. Сам Скорняк умер в следственном изоляторе в 1998 году.

То, что Мильченко непосредственно контактировал с Лазаренко, подтвердил в частности Кириченко. В своих показах на суде он заявил, что на счет Мильченко в один из банков Антигуа в 1997 году было перечислено около полутора миллионов долларов. Немного позже на банковский счет жены Мильченко пришли еще несколько банковских переводов (см. документ).

Все эти деньги поступали из компании, распорядителем которой был сам Кириченко. Суд установил, что таким образом Лазаренко расплатился с Матросом за убийство Щербаня.

“Вор в законе”, выполнив заказ, в знак благодарности также получил от премьер-министра Лазаренко добро на приватизацию Царичанского завода минеральных вод. Также Лазаренко способствовал Матросу и в его поездках за границу, о чем во время судебного процесса рассказал прежний начальник консульского управления МИД Украины Василий Коваль.

Правда, особенно воспользоваться щедростью Павла Ивановича Матрос не успел. Вероятно, понимая, что слишком много знает, и осознавая, что вес этих знаний может оказаться фатальным для него, Мильченко поздней осенью 1997 года решил срочно “подлечиться” за рубежом. Над головой Павла Ивановича тогда как раз начинали сгущаться черные тучи, и так случилось, что Матрос до границы так и не доехал – внезапно “заболел” и умер в районной больнице Береговая, что на Закарпатье, от “цирроза печени”. На его похороны съехались криминальные авторитеты со всего СНГ, а саркофаг, построенный на его могиле в Днепропетровске, говорят, можно сравнить с египетской гробницей. Правда, экс-премьера на похоронах не было.

Впрочем, это все в прошлом. Но если кто-то думает, что Павел Иванович забыл о своих разбросанных по миру деньгах, тот глубоко ошибается. Помнит он и о своих должниках и партнерах, доставая их, говорят, даже и из заокеанского мира телефонными звонками. Кстати, некоторым губернаторам и другим высоким чиновникам, которым таким способом приходится, как поговаривают, контактировать с Лазаренко, стоит помнить: все их телефонные разговоры с заокеанским узником контролируются ФБР, и в любой момент могут быть использованы против них...

Если даже представить невероятное – что Павлу Ивановичу таки удастся вернуться на родину, то вряд ли его будут встречать здесь с цветами и оркестрами. Генпрокуратура Украины обвинила Лазаренко в злоупотреблении властью, коррупции, разворовывании государственного имущества в особо крупных размерах, краже бюджетных средств, финансовых махинациях, отмывании денег на сумму не менее чем 880 млн. долларов США.

Репутацию коррупционера, которой он пользуется в народе, не отмоешь никакими деньгами.

Кстати, почему молчит теперешнее руководство Генпрокуратуры, а также государственные налоговые службы? Напомним, что уголовное дело против Лазаренко было возбуждено Генеральным прокурором Украины за разворовывание государственного имущества в особо крупных размерах, незаконное открытие и использование за пределами Украины валютных счетов, укрывательство на них валютной выручки, злоупотребление должностным положением (ст. ст. 86-1, 80-1, 165 ч. 2 КК Украины) еще 14 сентября 1998 года.

Комментируя молчание со стороны нынешних руководителей наших силовых и фискальных ведомств, нельзя не вспомнить обо мнениях некоторых экспертов, которые допускают, что все это похоже на тайный сговор Лазаренко с лидерами Партии регионов. Вполне вероятно, что кое-кто из “донецких” действительно верит в возвращение его на родину, надеясь воспользоваться им как тараном в будущей борьбе с политическими оппонентами, в первую очередь с Юлией Тимошенко.

Павел Лазаренко. Фото АР

В Америке Лазаренко успел приобрести знаменитую “хатку” на 41 комнату, которую он купил через подставную фирму якобы для зарубежного представительства партии „Громада” у голливудской кинозвезды Эдди Мерфи за 6 млн. 750 тысяч долларов наличными. А еще пять прекрасных бассейнов, две вертолетных площадки, расположенные на территории этого роскошного, даже по американским меркам, особняка (скажем, достаточно богатое семейство Клинтонов не так давно приобрело дом в городке под Нью-Йорком всего за 1,7 миллионов долларов). Однако воспользоваться всей этой роскошью не успел... Не повезло с Америкой...

Да и в Украину возвращаться Павлу Ивановичу, по-видимому, таки не стоит. Ведь украинские холодные, жесткие нары и параша – это не тепличная, с теплым унитазом, калифорнийская тюрьма.

Ирина Данильченко