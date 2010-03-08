В Сумах торжественно отметили 90-летие художественного музея

В Сумах по случаю 90-й годовщины основания Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого открыта художественная выставка «Возрожденные шедевры» и состоялись торжества в областной филармонии.

Как передает корреспондент УНИАН, на праздничные мероприятия пожаловали директора музеев области, представители областной и городской власти, художники. Кроме того, по случаю юбилея в областной филармонии был презентован фильм «Сумской эрмитаж», который рассказывает о жемчужинах музея и уникальности его экспонатов.

Выставка «Возрожденные шедевры» размещенная в музее и представляет отреставрированные за последние годы экспонаты (свыше 100 произведений) разных фондовых групп и категорий сложности, которые охватывают период от ХVІІ до начала ХХ веков.

Основу экспозиции выставки составляют произведения, возрожденные в Харьковском филиале Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, с которым музей активно сотрудничает в последние годы. Представлены сверх полсотни образцов изобразительного и декоративно-прикладного искусства разной сложности реставрации. Преимущественно это иконопись, живопись, графика, скульптура, российский и западноевропейский фарфор, украинский фаянс ХVІІІ – начало ХХ в.в., а также уникальные французские гобелены, старшинская вышивка, элементы женского наряда ХVІІІ в., которые происходят из коллекции Оскара Гансена.