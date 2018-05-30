“Тарифная война” в Киеве: правительство против Черновецкого, все вместе – против киевлян

С началом лета столичная власть резко подняла цены на коммунальные услуги. Правительство во главе с Тимошенко и столичная оппозиция во главе с Кличко призвали киевлян: не платите по-новому, только по старым ценам. Черновецкий возмутился: не слушайте их, платите. Одни пошли в суд и выиграли. А потом другие тоже пошли в суд и тоже выиграли. Как теперь платить, никто не знает. Хаос. А правительственные чиновники, которые энергично обещали киевлян научить, как платить “по-старому”, теперь убегают и прячутся от журналистов. УНИАН попробовал выяснить, как же следует платить киевлянам.

Как запутывали киевлян

“Уважаемые жильцы! Убедительно просим Вас оплатить квартплату за июнь месяц 2009 года по квитанциям по новым тарифам. Решение Шевченковского районного суда о незаконности введения новых тарифов отменено Апелляционным судом г. Киева. Администрация ЖЭК-506”. Такое объявление долго висело на входной двери дома моей проживающей на Оболони коллеги.

- Мои родители, правда, исправно платят по новым тарифам. Они пенсионеры, у них обостренное чувство ответственности, - объясняет коллега.

- А у нас на доме расклеили объявление, заплатите хотя бы по старым тарифам, мол, коммунальное хозяйство Киева и так на ладан дышит, - сообщила другая журналистка, жительница Соломенского района.

Очевидно одно: в последние месяцы добросовестных плательщиков коммунальных услуг в столице стало существенно меньше. Никто не знает, как реально платить: по новым тарифам “жаба давит”, по старым вроде бы можно, но городские власти пугают неотвратимыми карами.

Как это начиналось? С 1 июня в Киеве, согласно распоряжению КГГА, тарифы на воду и отопление выросли приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, строений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно. Шевченковский районный суд Киева остановил действие распоряжений столичного градоначальника. Но вскоре Киевский апелляционный административный суд вернул новые тарифы Черновецкого. Кабмин в свою очередь тоже приостановил действие трех распоряжений КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Черновецкий назвал такой шаг незаконным.

Юлия Тимошенко призвала киевлян не оплачивать услуги ЖКХ до завершения перерасчета, которые якобы должны провести жилищно-коммунальные предприятия столицы в связи с отменой правительством решений киевской власти о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

- На данную минуту нет никаких юридических оснований, никаких решений местной киевской власти, которые бы действовали для того, чтобы выставлять киевлянам повышенные тарифы. Еще раз обращаюсь к киевлянам – не платите по новым тарифам, потому что они не обоснованы и все перерасчеты должны быть проведены для того, чтобы вернуться к прежним тарифам, - сказала Тимошенко и заверила киевлян, что “правительство не допустит применения повышенных тарифов в Киеве”.

Получив союзника в лице самого премьера, многие киевляне с облегчением вздохнули и решили не только не платить по новым тарифам, но и подождать с оплатой по старым счетам, до августа. Однако никакого пересчета так и не было сделано. С приходом августа столичным жителям начали поступать новые платежки с указанной по новым тарифам суммой “к оплате”. Во многих появилась графа “долг” за предыдущий месяц.

Как заплатить по старым тарифам? А никто не знает...

Платить по старым тарифам сегодня почти невозможно. Если в июле киевляне как-то ухитрялись исправлять цифры в квитанциях, а сотрудники ЖЭКов из-за отсутствия информации принимали их, то с августа такую практику прекратили. Мы обзвонили больше десятка столичных ЖЭКов и отовсюду получали одинаковый ответ: “Оплату по старым тарифам не принимаем. Исключительно по новым”.

Министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко раньше признался прессе, что сам платит по старым тарифам и посоветовал киевлянам делать так же. Мы решили обратиться к министру за комментарием, чтобы он объяснил киевлянам, каким образом платить по старым тарифам с новыми платежками, как это ему удается самому. Послали запрос в прошлую пятницу утром. Сначала министр был занят важными делами, потом было заседание Кабмина. Поэтому в пресс-службе нам пообещали разъяснить схему оплаты в понедельник. С приходом новой недели у министра назрело новое решение – на днях созвать большой брифинг и очертить для всех киевлян механизм оплаты за коммунальные услуги. Вторник и среда прошли, о брифинге забыли. Сегодня у министра снова Кабмин. Накануне он так же отказался давать комментарий нашим коллегам-телевизионщикам. Поэтому советы чиновников “платите по старым тарифам” выглядят по меньшей мере странными, если никто не в состоянии объяснить, каким образом это делать.

Столичная власть ищет свои методы влияния на недобросовестных киевлян и пугает, что неуплату за комуслуги они уже в ближайшее время почувствуют на себе.

“Не стоит поддаваться призывам некоторых средств массовой информации не платить за потребленные услуги. Ведь не оплатив в июле, в августе вы получите удвоенную платежку, и ваш бюджет может не выдержать такой нагрузки. Вместе с тем, неуплата за полученные услуги может привести к прекращению водоснабжения, электроснабжения, к остановке лифтов и прекращению вывоза мусора. Не будьте равнодушны! Рассчитайтесь за жилищно-коммунальные услуги! Сохраните дееспособность жилищного хозяйства и энергетического комплекса столицы! Администрация ЖЭК”, - гласит одно из объявлений, приклеенное во дворе жилого дома.

Между тем, после повышения коммунальных тарифов в столице, доход коммунальщиков не вырос, а существенно снизился.

По состоянию на 23 июля около 40% киевлян заплатили за полученные в июне коммунальные услуги.

- Если в цифрах, то это было 147 млн. грн., сейчас – 128 млн. грн. То есть, на 20 млн. грн. меньше, чем в июне. И это, учитывая новые тарифы, - подчеркнул и.о. директора коммунального предприятия “Главный информационно-расчетный центр” КГГА Станислав Каплуненко.

Альтернативой повышению в Киеве тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кабмине считают снижение их себестоимости.

Интересно, что по утверждению первого замминистра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александра Мазурчака, Верховная Рада и Кабмин в предыдущие два года выделили 50 миллионов гривен на реализацию мер по энергосбережению, но Киев отказался взять эти средства.

- Просто отказался без всяких объяснений. Сказали, что мы не можем освоить. Средства выделялись именно на энергосберегающие мероприятия и, в первую очередь, на установку счетчиков и регуляторов, - отметил Мазурчак.

Кто виноват? А никто.

Вопрос тарифов в столице уже давно перешел из плоскости экономической в политическую. Столичная власть все время “заигрывала” с потенциальным электоратом и не решалась увеличивать тарифы в канун выборов. Но когда КС принял решение, выгодное Черновецкому, последний уже не стал заботиться об имидже самого “гуманного” мэра. И тогда роль адвоката всех “обиженных” киевлян в канун президентских выборов взяла на себя Тимошенко. Чем закончится тарифное противостояние мэра и премьера? Дать прогноз, кто из них кого переиграет, наверное, никто не решится. Единственное в чем мало сомнения, что выиграют от этого киевляне. Как заметил один ироничный мужчина, с которым довелось пообщаться в жэковских коридорах, “они придумают, как сделать, чтобы и Тимошенко была сыта, и Черновецкий цел”.

Анна Ященко