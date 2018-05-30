Зачем льготы для поступления в вузы

Если нужно понравиться шахтерам – вступительные льготы получают дети погибших на шахте, если хочется быть любезным Западной Украине – льготы получают пострадавшие от наводнения...

Слово “льготник” во вступительной кампании 2009 приобрело новый эмоционально-экспрессивный окрас, к сожалению, не позитивный. В прошлые годы дискуссий вокруг льготных категорий абитуриентов почти не возникало, хотя таких поступающих не было меньше. Но они были не так активны и амбициозны, как сейчас. В этом году льготники оккупировали самые престижные факультеты рейтинговых вузов страны. Отличники внешнего независимого оценивания и их родители пасут задних и бьют в набат. Льготником быть выгодно, а фальшивую справку получить легче, чем сертификат ВНО с достойными баллами.

Панацея или болезнь?

Равный доступ к образованию – европейский лозунг, который проник в украинское образовательное пространство после присоединения к Болонской системе и укрепился с введением ВНО. Но в наших реалиях равный доступ удивительным образом сосуществует с разветвленной системой льготных категорий абитуриентов. На сегодня право внеконкурсного зачисления в вузы имеют около 5–6 тысяч украинцев. Это дети-сироты, участники боевых действий, инвалиды І–ІІ групп, дети шахтеров и победители всеукраинских олимпиад.

– В нашей стране действует архаичная система льгот, установленных действующим законодательством. Благодаря ей студентом может стать не тот, у кого есть знания, а тот, кто пользуется этими льготами, – заявлял в интервью УНИАН директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. – Это абсурд. Но это наши реалии. Министерство образования и науки не может отменить льготы, установленные действующим законодательством. Это должны сделать депутаты Верховной Рады. Я не против предоставления льгот. Людям необходимо помогать. Но это не может быть льгота на вступление в высшее учебное заведение. Представим ситуацию. Ребенок-сирота не имеет надлежащего уровня знаний потому, что был лишен условий для их получения. Не лучше ли будет, если государство даст ему возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах, будет одевать, будет кормить. А затем – пусть, получив базовые знания, становится студентом университета.

У Ликарчука много педагогов-единомышленников. Директор департамента высшего образования Ярослав Болюбаш мечтает об идеальной модели вступления, когда не будет льготников, а только рейтинг сертификатов ВНО.

– Можно избрать идеальный вариант: упразднить все льготы при поступлении в вузы. Единственная льгота – это знания, это балл в сертификате, – предложил господин Болюбаш. – Тогда ректор на время вступительной кампании даже в отпуск сможет уйти.

Не прочь отменить социальные льготы и сами университеты. Эксперты замечают негативную тенденцию неутешительных учебных достижений у студентов-льготников, мол, “они становятся второсортными, и после первого или второго семестров их отчисляют”.

– Мы понимаем, что Министерство образования не может отменить требований относительно льгот, поскольку они установлены законодательством... Система осталась с советских времен, и в сегодняшних условиях, когда мы имеем зачисление на основе результатов внешнего независимого оценивания, эта идея во многом искажена, – убежден проректор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Владимир Бугров.

По его словам, государству стоит пересмотреть нынешнюю систему и ввести другие льготы для указанных категорий абитуриентов, например социальные дополнительные стипендии, гранты на учебу или обеспечить довузовскую подготовку, чтобы подтянуть знания будущих абитуриентов-льготников.

Ради равного доступа к образованию Болюбаш предлагает установить квоты на госместах для льготников, а еще лучше – ввести подготовительные курсы, которые бы посещали будущие абитуриенты, которые по различным причинам не смогли овладеть необходимым объемом школьной программы.

– Наше видение – любые льготы при вступлении должны быть отменены. Высшее образование не вид социальной помощи. А университет – не подразделение Красного креста, – считает координатор образовательных программ Гражданской сети “Опора” Инна Совсун.

По словам Совсун, “Опора” сейчас проводит консультации с юристами по вопросу, не противоречит ли введение всяческих льгот Конституции Украины, где прописан равный доступ граждан к образованию.

– Мы не отвергаем, что некоторые дети имеют сложности при вступлении в вуз ввиду тяжелых социальных условий в семье, у них неравный доступ к среднему образованию, – делится активистка. – Для них нужно создавать специальные школы-интернаты, которые бы помогли “дотянуть” их знания до необходимого уровня.

А Президент против

Пока в министерских, вузовских и журналистских кругах активно обсуждается идея отмены социальных льгот для вступающих в должность, Президент Виктор Ющенко уже выразил свое мнение – он против отмены.

– Доступ к высшему образованию для детей из многодетных семей, сирот, инвалидов – это правильно и честно, – отметил гарант Конституции на совещании по подготовке к учебному 2009-2010 году.

Ющенко заявил, что знает о проблеме конкуренции при поступлении в вузы на бюджет льготников с низким уровнем знаний и абитуриентов с высокими баллами, полученными по результатам внешнего тестирования. И поручил министру образования Ивану Вакарчуку “найти механизм и урегулировать этот вопрос”.

Что думают по этому поводу политики, занимающиеся вопросами образования.

– Украина – страна льготников. Это касается не только высшего образования, – прокомментировал УНИАН народный депутат, член Комитета ВР по вопросам науки и образования Олесь Доний. – Пересматривать систему поступления в вузы нужно – это факт. Но нужно подойти взвешенно. Не грести всех под одну гребенку. Существуют категории граждан, которые реально нуждаются в помощи государства, нуждаются в льготах. Я за пересмотр, но не за одноразовую отмену всех льгот.

А вот коллега Дония из комитета Леся Оробец не только поддерживает, но и настаивает на отмене всех льгот для абитуриентов.

– Вступительные льготы глубоко противоречат не только Конституции, но и целям образовательной реформы. Какой смысл устанавливать лучших по учебным умениям и знаниям, если бюджетные места в ведущих вузах едва не на 100% заполняются льготниками? – возмущается депутат. – Где в этом логика, законность и справедливость? Каким образом государство выигрывает от того, что по ряду стратегических специальностей (международные отношения, право, журналистика, экономика) первые курсы тотально формируются из абитуриентов, которые набрали «удовлетворительные» 124 балла?

Минобразования не может отменить социальные льготы, установленные законом. Для этого нужное решение Верховной Рады.

– Беда в том, что подавляющее большинство льготников защищены на уровне законодательства. В том числе, и совсем недавними актами нынешнего парламентского большинства. Вопреки Основному Закону, – отмечает Оробец. – Ведь статья 24 Конституции недвусмысленно гарантирует равенство граждан независимо от «социального происхождения, имущественного состояния и места жительства», а статья 53 защищает их право на конкурсное получение бесплатного высшего образования. Еще большая беда в так называемой «сорочьей» социальной стратегии нашего правительства: этому дала и этому дала, а этому не дала. Нужно понравиться шахтерам – вступительные льготы получают дети погибших на шахте им. Засядько, случилось наводнение в Закарпатье – и там пострадавшим дается право вступления без конкурса. А что делать остальным? Чем остальные хуже? Почему поступающий, который набрал 400 баллов из 400, не имеет права на высшее образование по выбору?

Мы поинтересовались, насколько сейчас реально провести процедуру внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, что дало бы возможность упразднить льготы.

– Тяжело, но возможно, – считает Леся Оробец. – Отмена любой льготы тяжело воспринимается людьми. Особенно теми, кто ею пользуется. Утешает то, что общественность уже признала вред от вступительных льгот. Теперь их дружно предлагают отменить и родители поступающих, и ректоры, и школы. Не меньше есть ресурсов и в парламенте. Но при двух условиях: с одной стороны, сохранение гарантий государственной поддержки детей-сирот, шахтеров, инвалидов и «чернобыльцев» при получении высшего образования; с другой – концептуального пересмотра содержания и формата такой помощи. Государство не имеет права вопреки Конституции одарять кого-либо интеллектуальной милостью за счет остальных поступающих, как это делается сейчас. Для этого есть социальные стипендии, квотирование мест в общежитиях, льготные кредиты и т.п.

Приписанная инвалидность

Фальшивые справки – это еще одна “особенность” нынешней вступительной кампании. Сделать ребенку инвалидность – это по меньшей мере цинично. В Минобразования уже известны случаи, когда абитуриент за полмесяца до вступления “стал” инвалидом. А в Одессе несколько лет назад у поступающего были выявлены поддельные свидетельства о смерти родителей. Причем сдавать документы ребенок пришел вместе с “умершей” матерью. “А чего не сделаешь ради будущего ребенка?” – искренне заявляла одесситка.

– Есть много возможностей провериить, кроме как спросить у того, кто выписал эту справку, – отмечает замминистра образования и науки Тарас Фиников. – Одну бумажку подделать несложно. Но можно достаточно быть легко проверит, соответствует ли она другим документам. Если справка вызывает сомнения, то она аннулируется, а человек теряет право поступать в высшие учебные заведения в этом году.

Минобразования предупредило руководителей вузов и абитуриентов, что в случае выявления несоответствующих установленным требованиям медицинских справок, такие поступающие к участию в конкурсе не будут допускаться, а студенты будут отчисляться на любом этапе учебы. Кроме того, ведомство особо контролирует прием лиц, освобожденных от прохождения внешнего независимого оценивания в связи с заболеваниями. Ведь бывают случаи, когда после получения сертификата с низкими баллами, оформляются фальшивые справки.

– Досадно, что студент начинает свой первый шаг с такой подделки, – рассказывает в интервью УНИАН Иван Вакарчук. Это же аморально. Они все будут обнаружены, отчислены из вузов, а дела будут переданы в правоохранительные органы. Будут проверяться все вузы.

В Минобразования заверяют, что совместно из Минздравом тщательно будут проверять каждую справку, но уже по факту зачисления. Поэтому статистику вступительных фальсификаций мы узнаем не раньше октября.

На Западе льгот не существует Болонский процесс, к которому Украина уже присоединилась, не предусматривает никаких льгот при вступлении. Там не существует такого понятия. Кредо единственное – равный доступ к образованию.

– Европейская норма – это знания, – констатирует Болюбаш. – Льготы могут быть в социальной поддержке, материальной помощи.

– В западной системе таких льгот нет, – рассказывает УНИАН телеведущий-международник Игорь Слисаренко. – Исключение есть: США. Они много лет назад пошли на так называемую “позитивную дискриминацию”, когда определенное количество мест в вузах, а также всевозможные гранты на учебу даются афроамериканцам. Критики этой системы говорят, что она не принесла благоприятных результатов, более того в соревновании за знания она только вредит. Но понятно, почему Штаты пошли на это, они пытались сгладить расовую проблему после длительной сегрегации. В Европе к определенным категориям поступающих может быть более позитивное отношение в предоставлении грантов, средств на учебу, но прежде всего там исходят из реальных знаний, которыми владеет абитуриент.

По просьбе УНИАН в “Опоре” промониторили популярные европейские университеты и не нашли в условиях приема ни одного упоминания о льготах.

– Ни в одном университете Западной или Восточной Европы не говорится о льготах при поступлении, – рассказывает Инна Совсун. – Есть случаи определенных привилегий. Например, Варшавская политехника дает стипендию тем, кто вступает на не имеющие спроса специальности. Есть определенная система льгот, но там смотрят не на справку, а на совокупность факторов, целый ряд документов в каждом отдельном случае.

В развитых европейских странах активно работают частные фонды, которые дают стипендии разным категориям студентов. Но это, опять же, никоим образом не предусматривает внеконкурсного поступления в университет.

На страницах передовых изданий Британии и Америки, где высшее образование исключительно платное, журналисты настаивают на более активном привлечении к высшему образованию детей из семей “low-back ground”. Но о законодательном установлении социальных льгот там, конечно, не идет речь.

А вот наш северный сосед тоже страдает от наплыва льготников. Федеральная служба надзора в сфере образования и науки РФ настаивает на сокращении перечня категорий россиян, имеющих право на льготы при поступлении в вузы. Ведь на сегодня льготами при поступлении пользуются 153 категории граждан РФ. Кстати, в этом году Москва жалуется и на липовые справки об инвалидности.

Анна Ященко