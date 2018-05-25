Закарпатские рудники: как превратить золото в дерьмо

Золотая лихорадка по-украински... По утверждению распорядителя имущества золотодобывающего предприятия сейчас происходит попытка его рейдерского захвата... Благодаря Мужиевскому золотоносному руднику в Береговском районе Закарпатья, Украина вошла в список сорока стран мира, производящих благородный металл. Но богаче от этого государство так и не стало: вместо прогнозируемых нескольких тонн золота в год здесь добывали сотню-две килограммов. Теперь предприятие вообще в стадии банкротства, а территорию вокруг него нужно признавать зоной экологической беды. Так что же там творится, в Мужиеве?

Золотая лихорадка по-украински

Лакомых на мужиевское золото всегда хватало – немцы, турки, венгры, украинцы сотни лет здесь искали сокровища. Говорят историки, лишь турки в средневековье вывезли около 20 тонн за 200 лет. Добывали в то время примитивно, – кирка, светильник, лопата. Золотоискатели шли по жилам в мягком каолине. Они уходили вглубь не более чем на 200 метров. Из этого же каолина во времена Австро-Венгрии изготовляли знаменитый на весь мир венский фарфор.

Потом взялись за благородный металл и советские ученые: геологи, разведавшие и утвердившие месторождение, получили за это государственные премии бывшего СССР, но дальше дело не пошло.

В постсоветской Украине перспектива войти в ведущие золотодобывающие страны мира так соблазнила первого Президента Леонида Кравчука, что на экономическом форуме в Швейцарии 1992 года, он заявил, что сделает вверенное ему государство лидером по добыче золота в Европе, доставая из недр по четыре-пять тонн желтого металла в год (это при том, что во всей Европе золота ежегодно добывают около 15 тонн).

Данные геологической разведки просто поразили: запасы Мужиевского полиметаллического месторождения были оценены в 50 тонн золота, 800 тонн серебра, 400 тысяч тонн свинца и 800 тысяч тонн цинка. Специалисты разработали и в 1996 году утвердили программу «Золото Украины», в рамках которой сначала стремились привлечь инвесторов, но те запросили много акций. В конечном счете только через два года государство собственными силами начало строить Мужиевский золотополиметаллический рудник, а потом обогатительную фабрику. На выплавку первого слитка украинского золота прилетал в Закарпатье тогдашний Президент Леонид Кучма. Правда, уже тогда пошли разговоры, что в украинском золоте больше мечты, чем реальности.

На золото нужны деньги

Как это часто у нас бывает, денег здесь постоянно не хватало, годами на предприятии шли реорганизации-модернизации-пертурбации. При этом в марте 2006-го «Урядовий кур’єр» писал: «Мужиевский золотоносный рудник в Береговском районе, – единственное предприятие, успешно наполняющее казну: за шесть лет с начала эксплуатации здесь добыто 646,4 кг металла 999,9 пробы». Почему-то к тому моменту все забыли, что планировали добывать по три-пять тонн в год. На деле результаты таковы: 2000 год – 136 кг, 2001 – 76 кг, 2002 – 16, 2003 – 61 кг, 2004 – 161 кг, 2005 – 182 кг.

Почему так мало? Первый и пока единственный этап Государственной программы создания и развития золотодобывающей и золотоперерабатывающей отрасли Украины на 1996 – 2005 годы «Золото Украины» выполнили: построили комплекс с полным циклом добычи и производства. Чтобы объяснить низкий уровень добычи, взялись сетовать на несовершенные технологии. И не даром. Решая вопрос, каким образом «выкачать» золото из руды, специалисты остановились на экологически чистом гравитационно-флотационном методе – это фактически старое доброе мытье драгоценного металла из руды с помощью специального оборудования. Специалисты убеждали, что так удастся получать из руды до 60 процентов золота, в действительности, как объясняют, выходило процентов на 10–15 меньше.

– Фабрика получала выход 50 процентов золота, а должна, по плану комиссии, получать 90! Понимаете, 40 процентов просто были выброшены! – объясняет бывший директор ООО «Закарпатполиметаллы» Николай Гожик. – Государство должно было вкладывать в реорганизацию обогатительной фабрики, но этого не произошло. Потому и возникла плачевная ситуация.

Специалисты говорят, что можно было внедрить распространенный в мировой практике метод цианирования, который дает 95–97 процентов выхода золота. Но на него, учитывая географическое положение Закарпатья и близость Европы, не согласились. Ведь есть горький опыт аналогичной обогатительной фабрики в румынском местечке Бая-Маре: там раз в год-два происходит прорыв промышленных отходов в Тису и загрязнение трансграничных вод тяжелыми металлами.

Да и запасы, как говорилось выше, были несколько раздуты. Нынешний заместитель главы Закарпатской ОГА Владимир Гоблик, который когда-то возглавлял рудник и хорошо знает все нюансы его работы, как-то заявил, что решение о добыче золота на Закарпатье скорее носило политическую мотивацию, чем экономическую. Да и нынешний директор ООО «Закарпатполиметаллы» Василий Василинец на днях заявил журналистам:

– Пока государство вкладывало средства в него до 2003 года (более 4 миллионов долларов) это давало возможность существовать.

Золотые руки и липкие ручки Василинец также заявил, что, “ввиду ряд объективных и субъективных причин в декабре 2006 года ООО «Закарпатполиметаллы» прекратило производственную деятельность». С тех пор на предприятии начали нарастать долги. 21 марта 2008 года судебным решением был расторгнут договор аренды земельного участка, на котором размещен производственный комплекс общества. Долг ООО достиг 1,1 млн. гривен без начислений. Это все, по словам нынешнего директора, так ужасно возмутило участников ООО «Закарпатполиметаллы», что они избрали себе нового директора. Однако старое руководство новому (Василинцу) так и не передало финансово-отчетную документацию, уставные документы и печати. По факту хищения указанных документов Береговским РО ГУМВД Украины в Закарпатской области возбуждено уголовное дело.

Годами накапливались долги по зарплате. Василинец утверждает, что прежнее руководство могло, но не уволило работников общества в соответствии с требованиями трудового законодательства Украины. Из-за этого 400 специалистов с «золотыми руками» не могут ни на работу другую устроиться, ни на учет в Центре занятости стать, осталось им по заработкам разбрестись. А тем временем долги по зарплате доросли до 3–4 миллионов гривен. Так же растет и задолженность предприятия перед бюджетами всех уровней, разными фондами и проч.

В конечном итоге в июне 2008 года хозяйственный суд Закарпатской области рассмотрев заявление управления Пенсионного фонда в Береговском районе выносит решение о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО «Закарпатполиметаллы». При этом суд, по словам Василинца, почему-то полностью проигнорировал материалы о наличии в уставном фонде предприятия государственной доли в размере 93,67% и горный статус предприятия, в силу что признавать банкротом его просто не имели права – это грубое нарушение действующего законодательства Украины. Однако решение суд принял, был определен распорядитель имущества и утвержден комитет кредиторов.

Дальше дело стало еще запутаннее. Арбитражный управляющий, распорядитель имущества ООО «Закарпатполиметаллы» Владимир Гуртовой неделю назад созвал пресс-конференцию, на которой пожаловался, что нынешнее руководство рудника не дает ему как распорядителю никакой информации, финансовых документов, обжалует все процессуальные документы, делая невозможным движение дела.

– Это создает проблему для самого предприятия, поскольку если бы мы могли сформировать реестр требований кредиторов и провести все процессуальные действия, то можно бы думать, что дальше делать: начинать ликвидацию или санацию предприятия или заключать мировое соглашение с кредиторами, – говорит Гуртовой.

По его словам, за месяц до постановления о начале процедуры банкротства провели финансовый аудит ООО «Закарпатполиметаллы», согласно которому все имущество предприятия имелось в наличии. Но теперь до распорядителя имущества долетают слухи, что “с золоторудника разворовывают все, что можно”. Более того, в дело вмешалась еще одна фирма – ООО «Сауляк», – которая объявила в местной (береговской) прессе, что осуществляет охрану имущества предприятия как своего, берет на учет его имущество, чтобы якобы продать и погасить зарплату работникам. Распорядители имущества говорят, что законных оснований для таких действий нет...

Не все то золото, что кадмий И о самом неприятном в этом деле... С момента запуска золоторудника село Мужиево оказалось в центре экологической опасности. Еще в 2006 году на заседании Береговской РГА главный эколог района Юрий Бандурович привел ошеломляющие данные лабораторных экспертиз воды в колодцах этого села: питьевая вода перенасыщена тяжелыми металлами, что серьезно угрожает здоровью людей. В частности, согласно анализам, содержимое свинца в ней превышает норму в 23 раза, кадмия – в восемь, в несколько раз выше допустимых норм содержание марганца, железа, цинка и т.д. Виной всему – отвалы породы, образовавшиеся в результате многолетней деятельности Мужиевского золоторудника.

Сегодня, кстати, объем отвалов горных пород оценивается приблизительно в несколько сот тысяч тонн. И хотя зовутся они пустыми, но содержат немало тяжелых металлов. Подтвердила эти данные и заместитель начальника экологической инспекции в Закарпатской области Любовь Спичкей. По ее словам, в период дождей вымываются из отваленных руд тяжелые металлы, образуется сформированный ими кислотный сток, который просачивается вглубь земли.

– На сегодня, согласно данным лабораторных анализов, какие мы проводим периодически, верхний подземный водоносный горизонт на территории золоторудника загрязнен кадмием: его концентрация в воде превышает нормы в 1,5–6 раз. Но еще хуже ситуация с загрязнением поверхностных вод и почв. По нашим же данным, здесь наблюдается превышение предельно допустимых концентраций целого спектра тяжелых металлов – хрома, свинца, цинка, кадмия, меди. Причем в зависимости от количества осадков и элемента их содержание в десятки раз превышает допустимые нормы, – утверждает экоинспектор.

Раньше, когда ООО «Закарпатполиметаллы» еще работало, по крайней мере было на кого возложить обязательства и ответственность. «Золотокопатели» ставили фильтрационные кассеты с известкой, цеолитом и другими веществами, чтобы нейтрализовать перегруженную металлами жидкость, текущую от терриконов.

– А теперь претензии предъявлять никому, ситуация практически бесконтрольна, – утверждает госпожа Спичкей. Но и это еще не все. Кроме терриконов руды, рядом с предприятием находится еще и карьер, огражденный дамбой. В него сливали воду с глиной и на обогатительной фабрике вымывали золото. В этой грязи немало золота, свинца и других тяжелых металлов, и они тоже просачиваются в питьевую воду. А неподалеку – Гечанский водозабор и, как говорят специалисты, никто не знает, когда глиняные потоки туда дойдут. А может, и уже дошли. Если так, говорит Гожик, без воды может остаться Береговский район (приграничный с Венгрией), под угрозой окажется также Минайский водозабор, из которого берет воду почти 70% Ужгорода.

Помогите, люди добрые Закарпатские власти вместе с руководством предприятия постоянно апеллируют к центральным органам власти, в частности к Минпромполитики (в его ведании находится ГАК «Укрполиметаллы» – основной участник ООО с 93,67% уставного капитала), с просьбой принять меры, чтобы вывести предприятие из кризисного состояния. Принимаются разные решения, присылаются отписки, время от времени приезжают какие-то чиновники – и результата никакого. В сентябре 2008 года Минприроды своим приказом за №452 лишило ООО «Закарпатполиметаллы» специального разрешения №2693 от 03.06.2002 года на эксплуатацию золотополиметаллических руд Мужиевского месторождения. Но экологию это не спасает...

– Финансовая ситуация на предприятии катастрофическая. Отсутствие любых источников финансирования привело к отключению энергоснабжения. Также невозможно теперь обеспечить охрану и сохранение имущества общества, парализована работа на предприятии. Поэтому оценить состояние имущества и оборудования в подземных выработках, как и состояние самих выработок, нереально, – жалуется Василинец. Он также утверждает, что продать имущество через аукцион и погасить долги, как того требует комитет кредиторов, невозможно: нет соответствующих документов. В то же время директор оценивает общую кредитную задолженность в 36 миллионов гривен, что превышает балансовую стоимость предприятия.

И руководство золоторудника, и закарпатские власти сейчас на одной позиции: нужно искать инвестора, спасать предприятие, но в первую очередь решать экологические проблемы. Подсчитали, что для спасения предприятия и его сбалансированной прибыльной работы, по крайней мере в ближайшие 10–15 лет, нужно 67 миллионов долларов. Знающие люди говорят, что во всем мире добычей драгоценного металла занимаются частные структуры. Государство покупает сам продукт. Может, стоило бы и у нас пойти таким путем? Тем более что возможности для этого еще есть, была бы политическая воля, говорит Василинец. Он даже убежден: правительство может остановить процедуру банкротства, вернуть предприятию лицензию и начать поиск нового инвестора. Но государство, которому принадлежит большинство акций предприятия, не спешит делиться. Выходит традиционный замкнутый круг...

Пока готовился материал... ...Корреспонденту УНИАН стало известно, что, по словам распорядителя имущества ООО «Закарпатполиметаллы» Гуртового, предпринята попытка рейдерского захвата предприятия. Распорядитель сообщил, что подготовил и направил на имя Президента Украины обращение, в котором рассказывает о кризисной ситуации, сложившейся в результате многочисленных нарушений закона на предприятии ООО «Закарпатполиметаллы», а также о том, что эти нарушения наносят ущерб государству в особо крупных размерах.

Автор обращения напоминает, что постановлением Хозяйственного суда Закарпатской области от 09.06.2008 г. было возбуждено дело № 16/89 о банкротстве ООО «Закарпатполиметаллы» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, постановлением от 19.08.2008 г. распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Гуртовой В. В. Также суд утвердил реестр требований кредиторов по делу о банкротстве и избрал комитет кредиторов. За этот период было проведено несколько заседаний комитета кредиторов. Все постановления, вынесенные по делу о банкротстве №16/89 хозяйственным судом Закарпатской области, обжаловались должником с целью затягивания процесса банкротства и дестабилизации ситуации.

Но больше всего, по словам распорядителя имущества, препятствуют восстановлению платежеспособности должника и нормальному ведению дела о банкротстве “незаконные действия руководителя ООО «Закарпатполиметаллы» В.Василинца”. Руководитель должника отказывается от присутствия на общих собраниях кредиторов и комитета кредиторов, никакой информации о финансово-хозяйственном положении предприятия не предоставляет. Также, говорится в обращении, руководитель предприятия “преднамеренно распространяет заведомо ложные сведения о состоянии предприятия и таким образом преследует цель скрыть ситуацию от работников, имеющих задолженность по выплате заработной платы”.

В обращении отмечается, что руководитель должника не принимает никаких мер для сохранения имущественных активов предприятия, а также не сообщает в правоохранительные органы о преступной деятельности третьих лиц. Фактически охрана предприятия не осуществляется с октября 2008 года. По утверждению Гуртового, «В.Василинцом совместно с ООО «Сауляк» и ООО «Береговополиметаллы» осуществляются действия по незаконному увлечению активов ООО «Закарпатполиметаллы» вне процедуры банкротства и с существенным нарушением прав работников предприятия и кредиторов по делу о банкротстве. В частности, идет речь в письме, Василинец допускает на территорию предприятия лиц, не являющихся работниками ООО «Закарпатполиметаллы», передает документацию о разработке месторождений и состоянию запасов руды.

Гуртовой утверждает, что все эти действия являются рейдерским захватом ООО «Закарпатполиметаллы». Учитывая это и “ряд других незаконных коррупционных махинаций с землей вокруг золоторудника, возникла непосредственная опасность нанесения ущерба государству и ООО «Закарпатполиметаллы» в особо крупном размере”.

«На основании изложенного, просим разобраться в этой ситуации и принять возможные меры по защите нарушенных трудовых прав работников ООО «Закарпатполиметаллы», недопущению причинения материального ущерба ООО «Закарпатполиметаллы» и его кредиторам, в том числе государственным органам, обеспечить защиту земельных и экологических интересов государства», – идет речь в обращении к Президенту.

"Директор ООО «Закарпатполиметаллы» Василий Василинец, в свою очередь, опровергает все обвинения, выдвинутые в обращении В.Гуртового. Он сообщил корреспонденту УНИАН, что сегодня из прокуратуры Закарпатской области ему сообщили, что не видят состава преступления в его действиях. Правда, никаких подтверждающих документов директор предприятия пока что не предоставил агентству УНИАН.

В то же время В.Василинец утверждает, что нынешний распорядитель имущества ООО «Закарпатполиметаллы» В.Гуртовый действует исключительно в интересах нескольких частных кредиторов должника. «Эти кредиторы заинтересованы исключительно в том, чтобы завладеть государственным имуществом», - прокомментировал В.Василинец. Он также заверил, что не позволит завладеть государственным имуществом, за которое сегодня несет полную ответственность."

Наталья Петервари, Закарпатье