Денег хватит всем – Нацбанк дело знает

Государственные институты отчитываются о своих достижениях по мобилизации средств в июле... Формат изменился, но некоторые выводы сделать можно...

Государственное казначейство с некоторым опозданием, но обнародовало на своем сайте данные о мобилизации средствв Государственный бюджет.

Так, по информации Казначейства за январь – июль 2009 года мобилизовано доходов в общий и специальный фонды Государственного бюджета в сумме 103744,5 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 103,6% от плановых показателей.

В январе – июле в общий фонд Госбюджета мобилизовано 83255,2 млн. грн., или 100% помесячной росписи доходов общего фонда, в специальный фонд – 20489,3 млн., или 121,3% помесячной росписи.

В июле 2009 года в оба фонда Государственного бюджета мобилизовано 13253,9 млн. грн., или 100,2% плановых показателей июля, в т.ч. в общий фонд – 11320,5 млн. грн., или 100,3% от плана.

В январе-июле органы Государственного казначейства возместили из бюджета 18903,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость, или 100,5% от плана, в том числе в июле – 3378,2 млн. грн. (102,7%).

Государственная налоговая администрация тоже сообщила о своих достиженияхна ниве сбора налогов на протяжении семи месяцев текущего года.

По ее оперативным данным, за январь – июль налоговые органы обеспечили выполнение заданий Министерства финансов по платежам в Государственный бюджет на 100,5% (оплачено 59271,9 млн. грн.).

За июль поступило 8675,3 млн. грн. (102%), из них в общий фонд – 7761,8 млн. (102,5%), что на 539,5 млн. грн. больше, чем в соответствующий период прошлого года.

На 247 млн. грн. перевыполнено задание месяца по налогу на прибыль, на 166,8 млн. – по акцизному сбору, на 33,5 млн. – по рентной плате за природный газ, который добывается в Украине, на 28 млн. – по части прибыли хозяйственных организаций, которая изымается в бюджет, и тому подобное.

Какие же выводы можем сделать из данных, обнародованных уважаемыми государственными институтами?

Заметно, что формат данных, которые ежемесячно подают на своих веб-сайтах и Казначейство, и ГНА, постоянно меняется. Понятно, что это осложняет их анализ. Уже не говорю о значительном сокращении объемов обнародованной информации. Возьмем данные Казначейства за январь и июль этого года. Что называется, почувствуйте разницу... А таможенники, после того, как их поймали на грубом нарушении бюджетного законодательства, вообще дали обет – ни слова о результатах своей деятельности. Кстати, Казначейство тоже не предоставляет никакой информации о мобилизации средств Гостаможней.

Несмотря на все это, попробуем сделать определенные выводы и начнем с позитива.

Общая сумма мобилизации средств в июле составляла 16632,1 млн. грн. (без учета возмещения НДС и собственных поступлений бюджетных учреждений), что почти на 2 млрд. больше по сравнению с июньскими 14748,6 млн. грн. Для сравнения: в январе было мобилизовано 14542,2 млн. грн., в феврале – 16427,9 млн., в марте – 19925,2 млн., в апреле – 21008 млн., в мае общая сумма мобилизованных средств достигла 19325,4 млн. грн..

Если отнять средства, мобилизованные налоговиками и привлеченные 1518,7 млн. правительством на протяжении июля на аукционах по размещения ОВГЗ (в июне правительство продало ОВГЗ на общую сумму 1007 млн. грн.), то можно предположить, что из таможни и из других, не указанных выше источников, в частности займов от украинских и иностранных финансовых институций, в Госбюджет было привлечено 6438,7 млн. грн.

Надеюсь, в августе налоговики смогут собрать больше денег, потому что предприятия будут осуществлять уплату налога на прибыль за второй квартал текущего года. Хотя четко спрогнозировать, каким будет этот результат, сложно, поскольку неизвестны объемы переплаты по этому налогу, осуществленной по просьбе налоговиков ранее.

Что же касается негативов и рисков, которые ожидаются в связи с мобилизацией средств в бюджет до конца года, то хотел бы отметить следующее.

За семь месяцев 2009 года в общий и специальный фонды привлечено (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) 122647,9 млн. грн., что составляет 51,3% от годового показателя. Если предположить выполнение плана и равномерное зачисление в Госбюджет средств из собственных поступлений бюджетных учреждений (годовой показатель, предусмотренный по этой статье, составляет 16302 млн. грн., а следовательно, месячный – 1358,5 млн. грн.), то можно считать, что на протяжении января – июля в бюджет было привлечено 132157,4 млн. грн., или 55,2% от годового плана. Это значит, что на протяжении августа – декабря 2009 года должно быть собрано 107057,7 млн. грн., или в среднем за месяц – 21411,5 млн. грн.

Насколько это реально учитывая ситуацию в экономике и учитывая мобилизацию за предыдущие месяцы, каждый может сделать вывод сам. Понятное дело, если не принимать во внимание все более угрожающую тенденцию относительно печатания денег Нацбанком и перспектив инфляции, которая достигнет свыше 20% годовых.

Борис Кушнирук