Забытый подсчет

Еще во времена преступного режима Януковича перепись населения в Украине (вторую в истории страны) откладывали трижды. В последний раз – на 2016-й год. Но за два года до запланированной даты власть сменилась, после чего изменилось и решение о переносе подсчета украинцев – на 2020 год. Выбор именно этого года, главным образом, связан со стандартами ООН: перепись в каждой стране лучше всего проводить в годы, которые заканчиваются на «0», «1» или «9». Учитывая, что из прошлой «десятилетки» Украина уже выпала, принципиальной разницы, когда наша страна посчитает своих граждан – в 2019-м или в 2020-м году, уже нет.

Социологи нуждаются в информации

Несмотря на то, что до потенциальной переписи еще несколько лет, а год ее проведения еще не раз может быть изменен, в сентябре 2016 года в правительстве заговорили о создании межведомственной группы для подготовки подсчета украинцев. Министр социальной политики Украины Андрей Рева в начале осени заявил, что перепись необходима, в том числе, чтобы «оценить потери человеческих ресурсов и понимать неконтролируемое миграционное движение» в связи с аннексией Крыма и военными действиями на востоке страны.

По его мнению, отсутствие информации о численности и половозрастном составе населения создает угрозу национальной безопасности страны, поскольку эти данные являются фундаментом при определении военного контингента и мобилизационного потенциала, рабочей силы, бюджетных расходов, направляемых на предоставление образовательных, жилищных, транспортных и других социальных услуг, оценки рисков, связанных с безработицей и бедностью.

«Нам, конечно, перепись очень нужна, - говорит заведующая отделом социологии, культуры и массовой коммуникации Института социологии НАН Украины Наталья Костенко. – Последняя перепись была достаточно давно, а с тех пор произошло столько миграционных перемен, что пересчитать население было бы неплохо… Все наши выборки составляются на основании переписи. Это те более-менее твердые данные, на которые мы (социологи) ориентируемся».

По ее словам, учитывая, что подсчет граждан – весьма емкое мероприятие с точки зрения энергозатратности и финансирования, начало подготовки к нему за четыре года до, вполне может быть оправданным.

Куда уходят деньги

К слову, несмотря на то, что дата проведения переписи в Украине постоянно переносилась, в статью государственного бюджета «Статистические наблюдения и переписи» средства закладывались из года в год. По информации Государственной службы статистики, шли они «на выполнение Календарного плана работ по подготовке к проведению Всеукраинской переписи населения». В частности, речь идет о работах по «актуализации картографического материала, квартальных списков домов, списков сельских населенных пунктов».

Причем, если в 2012 году на подготовку к переписи было выделено почти 350 млн гривен, а в 2013-м – 670 млн гривен, то в 2014 году, как бы подтверждая, что и в 2016-м никакого пересчета граждан ожидать не стоит, на «Статистические наблюдения и переписи» бюджетом было предусмотрено лишь 11 с лишним миллионов гривен. В 2015-м и в 2016-м году на эти нужды в государственном бюджете предусмотрено и того меньше – по 8,6 млн гривен на год.

«Сложно сказать, много это, или мало, - отмечает Наталья Костенко. – Перепись всегда была затратным предприятием. Но это важное государственное дело».

В этой связи, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что часть средств именно на подготовку к переписи Украине вполне могут выделить западные партнеры в качестве каких-то грантов. «Дело в том, что они очень страдают не только от того, что украинские политики говорят одно, а делают другое, и не выполняют взятые на себя обязательства в вопросе экономических обещаний. Запад нуждается в точных данных, что происходит в Украине в социально-демографическом плане. Хотя бы относительно демографической, половозрастной структуры и количеству рабочих мест. Это нужно для правильного понимания ситуации и принятия дальнейших решений. Поэтому нет ничего плохого в том, что они могут дать средства для подготовки к переписи взамен на информацию, которую получат после нее», - отмечает он.

«Неучтенные» граждане – важный админресурс

Вместе с тем, по его мнению, в Украине никто на самом деле не заинтересован в том, чтобы действительно пересчитать украинцев. «Админресурс держится на отсутствии четкого понимания количества избирателей», - убежден социолог.

По его оценкам, как внутри страны, так и за ее границы спокойно передвигаются до 1,5 миллиона «неучтенных» граждан. И эти люди, так или иначе, всегда могут быть включены местными органами власти в избирательные списки, и стать тем самым ресурсом, который на любых выборах принято называть административным.

Кроме того, появлению миллионов «неучтенных» граждан способствует и отсутствие мотивации регистрировать свое новое место жительства. Другими словами, если в западных странах, переехав на новое место жительства, гражданин регистрирует свою карточку социального страхования на новом месте, чтобы получить доступ к ряду социальных услуг, в Украине такого нет и в помине.

«Вторая проблема Украины – количество граждан, у которых на руках несколько паспортов других стран», - говорит Небоженко.

Несмотря на то, что в Украине запрещено двойное гражданство, наличие не одного паспорта у ряда граждан – неоспоримый факт. Но вряд ли во время опроса «face to face» люди будут в этом признаваться. А это, в свою очередь, также искажает результаты переписи.

Об этом, в частности, может свидетельствовать пример двух предыдущих подсчетов граждан в Украине, когда с 1989 года по 2001 год, согласно переписи, население страны сократилось в целом на 3,2 млн человек, при этом на 3 млн человек уменьшилась вторая по величине этническая группа в Украине – русских. Навряд ли все эти люди в этот период действительно покинули Украину. Но во время переписи просто не идентифицировали себя с русскими. Однако, в результате, это повлекло за собой массу политических спекуляций вокруг «традиционных» для ярых споров тем вроде «принудительной украинизации» и «уничтожения русскоязычного населения», которое нужно защищать. Как этим совсем недавно воспользовался Кремль, Украина ощущает третий год.

Провести нельзя отменить

Возвращаясь к теме переписи, главный риск и методологическая невозможность проведения подсчета населения, по мнению социологов, состоит в наличии в стране оккупированных территорий. «Проводить там перепись невозможно, - отмечает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. – А если перепись в ряде регионов не является полноценной, то она не решает вопросов, ради которых вообще затевается. Это – главная проблема».

Таким образом, по его мнению, до 2020 года Украине необходимо решить этот вопрос. Выходов социолог видит два. Первый – установление контроля за оккупированными территориями. Второй – принятие юридических актов, которые позволили бы легитимизировать непроведение переписи на этих территориях. «В частности, если признаем эти территории временно оккупированными, и, в соответствии с международным правом, все повинности по проведению переписи перекладывая на другую сторону, на оккупанта», - считает Андрей Быченко.

По его словам, нужны не просто разговоры об оккупации, когда формально оккупант как бы неизвестен. Необходима расстановка точек над «и» в этом вопросе. «Без этого мы сталкиваемся с невозможностью проведения переписи в целом», - добавляет он.

С другой стороны, даже назвав оккупанта оккупантом гарантий того, что люди на оккупированных территориях будут откровенно отвечать на вопросы опросного листа – нет. «Важной составляющей в переписи является сотрудничество со стороны респондентов. Если процесс запустить без серьезной подготовки, будет большой уровень отказов. А это нивелирует результаты переписи», - отмечает он.

С таким мнением согласен заведующий отделением социально-политических процессов Института социологии НАН Украины, руководитель социологической службы Ukrainіаn Sociology Service Александр Вишняк. «Проблема в двух вещах. Во-первых, провести перепись практически невозможно из-за того, что часть территории не контролируется Украиной. Во-вторых, сейчас никого нельзя заставить отвечать на вопросы анкеты», - говорит он.

По его словам, уверенности в том, что и в 2001-м году произошла полная перепись, нет. Поскольку далеко не все граждане Украины готовы были откровенно отвечать на вопросы анкеты. В конце концов, могли просто не открыть дверь. Поэтому считать, что люди стали более открытыми сейчас, тем более не стоит.

Вместе с тем, выход из ситуации все же есть. По мнению Александра Вишняка, в переписи населения в том виде, в котором она проводилась ранее – буквально, поквартирным обходом и опросом, просто нет необходимости. «Электронные базы данных разных министерств и ведомств сейчас значительно более полны, чем какая-угодно перепись. Поэтому, на мой взгляд, просто нужно объединить базы данных, и никакой переписи не нужно. Но для этого нужна политическая воля», - считает он.

К слову, именно таким путем недавно пошла Эстония. В середине ноября эстонские органы статистики провели пробную электронную перепись населения (собиралась информация о жилищных условиях эстонского населения: общее количество жилья и недвижимости, комнат, типе отопления, среднего количества жильцов на квадратные метры, географического месторасположения и так далее) используя данные человека в соответствующем государственном регистре. Власти Эстонии признают, что получение данных о гражданах из двадцати основных государственных регистров может занять несколько лет. Но, несколько таких пробных переписей позволят провести следующую без влияния человеческого фактора и значительных затрат.

Пожалуй, для Украины такой опыт тоже был бы не лишним.

Татьяна Урбанская