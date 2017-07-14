В Киеве на взятке в 5 тысяч долларов задержан полицейский

Сегодня следователи прокуратуры города Киева совместно со Службой безопасности Украины и сотрудниками Национальной полиции разоблачили полицейского одного из районных управлений полиции г. Киева, который вымогал 5 тыс. долларов неправомерной выгоды.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, за указанные средства правоохранитель обещал гражданину принять меры по закрытию уголовного производства, фигурантом которого был последний.

Офицера задержали «на горячем» во время получения им первой части обусловленных средств, а именно 52 тыс. грн.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжаются первоочередные следственные действия.