Киев побил рекорды счастья

Два месяца «Комсомольская правда в Украине» анализировала уровень счастья в украинских городах. Журналисты ввели «критерии для вычисления индекса счастья». 1. Средняя зарплата по городу. 2. Сколько бюджетных гривен приходится на каждого жителя. (Расходную часть бюджета-2006 разделили на официально зарегистрированное население.) 3. Количество квадратных метров жилья на каждого человека. (Разделили общий метраж жилого фонда города на число жителей). 4. Сколько зеленых насаждений приходится на каждого горожанина. (Всю площадь зеленой зоны города разделили на число жителей). 5. Количество театров и кинотеатров в городе.

По каждому из этих пунктов начислили от одной до девяти условных радостей (у. р.). То есть тому месту (акция проводилась в девяти городах), где тот или иной показатель наиболее высокий, начисляли девять баллов, где менее всего – один. Потом все сложили. В итоге самым счастливым городом оказался, конечно, Киев с 37 у. р. Затем – Севастополь (28), Харьков (27), Одесса (26,5), Запорожье (23,5), Донецк (22). Днепропетровск и Луганск набрали одинаковое количество баллов – по 21 каждый. Последним в таблице оказался Львов с 19 условными радостями.

Вообще картина получилась любопытная. В таблице, представленной в газете, показано, что средняя зарплата в украинской столице составляет 1763 гривни (я опускаю копейки), на втором месте идет Донецк – 1204, на последнем месте Львов – 958. Правда, в графе «Бюджетные деньги на жителя» Киев значительно отстает от своих подчиненных: 353 гривны, что составляет всего три условных радости, самый успешный в этом смысле город Одесса – 1215 гривен, далее – Харьков с 1073 гривнями. Меньше всего у Днепропетровска, где на каждого жителя почему-то приходится всего 30 гривен.

В графе «Жилая площадь на жителя» лидирует Симферополь: 20,5 квадратных метров, в Киеве – 17,6, во Львове, менее всего – 11,08. Столица лидирует по количеству театров и кинотеатров: их здесь 63, в Луганске их 6. Мне кажется, это самая условная радость и явный промах «Комсомолки», ведь 63 театра и кинотеатра приходится в Киеве на почти четыре миллиона (такова реальная, а не официальная цифра!) человека. К тому же о каких кинотеатрах можно говорить в период DVD-плееров? Что же касается театров, то, наверное, стоит говорить не об их количестве, а о качестве, что зависит от конкретных трупп.

Во всяком случае, такие мысли могут прийти человеку, ознакомившемуся с таблицей, обнародованной «Комсомолкой». Здесь приведена еще одна величина – «Зеленые насаждения». Конечно, лидирует столица, на каждого жителя которой приходится 0,02 га растений, за ней со значительным отрывом следует Симферополь – 0,0058 га на человека, самый несчастный в этом отношении город Донецк – 0,0002 га на чел. Несмотря на все старания столичных властей, Киев был одним из самых зеленых городов мира, остается таковым сейчас, и, надеемся, так будет дальше.

Еще в рамках проведенной акции «комсомольцы» собрали для мэров украинских городов чемоданчики с полезными вещами, как это им подсказали опрошенные горожане. В кейсах, в частности, имеются свистки, «чтобы подчиненные знали, когда мэр начинает закипать», лопаты, «чтобы докопаться до самой сути проблемы», банданы, «чтобы все видели, что мэр прежде всего – голова», и т.д. Первым такой чемоданчик получил мэр Сум Геннадий Минаев. Остальные еще ждут своих высокопоставленных хозяев.

В целом газета собрала около десяти тысяч предложений по решению важных проблем и передала их в мэрии. Так, какой-то житель Днепропетровска предложил вместо игровых автоматов на улицах города ставить автоматы с кислородом, другой его земляк для повышения рождаемости предлагает не продавать презервативы лицам до 35 лет. Кто-то из дончан предложил заварить мусоропроводы, чтобы в подъездах было чисто. Львовяне хотели бы видеть на крышах многоэтажек топчаны и шезлонги, чтобы люди могли загорать (от себя добавим, что это решило бы и проблему перенаселенности: пьяные падали бы и разбивались). Если город не в силах ремонтировать разбитые дороги, пусть раз в год выдает своим жителям по паре обуви бесплатно – советуют харьковчане.

В целом газета собрала более 10 000 советов от граждан, которые и вручила мэрам. Конечно, ни один мэр не станет к ним прислушиваться, и представители «Комсомолки» прекрасно это знают. Но ведь главное здесь процесс. Газета сделала пиар-ацию, но пиар-акцию красивую и душевную. Еще «Комсомолка» составила топ-пятерку пресс-секретарей. Самая красивая из них Марина Лахно, пресс-секретарь заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Дениса Басса. Что ж, и здесь столица впереди Украины всей!

Антон Зикора