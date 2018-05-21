Столичное метро поладило c Киевэнерго – надолго ли?

“Ответственность лежит на Черновецком, который в очень сложное для Киева время поехал отдыхать в Израиль”... “Киевляне платят своевременно, но городская власть свою часть денег не перечисляет”... На днях председатель правления Киевэнерго Эдуард Соколовский заявил о вероятном ограничении с 1 марта электроснабжения столичного метрополитена до уровня экологической брони, потому что на протяжении февраля предприятие не осуществляло платежей за поставленную электроэнергию. Теперь, по словам Соколовского, задолженность киевской подземки за потребленную электроэнергию составляет 5,5 миллионов гривен.

– Надеюсь, проблема решится. Но если платежей не будет, нам ничего другого не останется, – отметил Соколовский, добавив, что пойти на такой шаг у него “хватит воли”. – Более того, у меня хватит стопроцентных законных оснований. Ответственность за это будет лежать прежде всего на руководстве предприятия. Ответственность в том числе и перед правоохранительными органами.

Соколовский отметил, что вообще-то столичная подземка является добросовестным плательщиком. “Я искренне надеюсь, что нам не придется идти на такие крайние меры как лишение “Киевского метрополитена” электричества”, – заявил он.

– Киевэнерго вынуждено идти на такой шаг из-за больших долгов. – рассказывает УНИАН заместитель председателя фракции БЮТ в Киевраде Татьяна Мелехова. – Проблема не только в задолженности метрополитена. Наши ТЭЦ производят тепло, а из городского бюджета в прошлом году не погашено около миллиарда гривен разницы в тарифах. Киевэнерго должен рассчитываться за газ.

В свою очередь начальник Киевского метрополитена Петр Мирошников заверил киевлян, что столичное метро не останется без электроэнергии.

– Заверяю всех киевлян и гостей столицы, которые пользуются услугами метрополитена, что мы сделаем все возможное, чтобы финансовые проблемы не отразились на качестве перевозок, – сообщил Мирошников. – Киевский метрополитен, как и остальные предприятия коммунального и государственного подчинения, в условиях финансового кризиса вынужден планировать свою работу с учетом экономии ресурсов. Но это никоим образом не касается вопросов комфортного и безопасного передвижения пассажиров.

В метрополитене и рады бы заплатить, но денег не имеют. И не по собственной вине, а из-за недостаточной компенсации от столичной власти за перевозку льготников.

– Хочу отметить, что долг за потребленную электроэнергию образовался из-за недополучения необходимых средств. С ноября 2008 года мы перестали получать субвенцию из бюджета на бесплатную перевозку пассажиров определенных категорий, что предусмотрено действующим законодательством, – заметил Мирошников.

– Полная ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на киевском мэре Леониде Черновецком, который в очень сложное для города время поехал отдыхать в Израиль и фактически отстранился от бюджетного процесса, а подконтрольные ему фракции сегодня срывают сессию, не приходят на нее, не рассматривают и не принимают городской бюджет, – комментирует УНИАН представитель Блока Кличко Дмитрий Андриевский. – Черновецкий ответственен за то, что город не осуществил соответствующее финансирование, чтобы метрополитен рассчитался с Киевэнерго. В целом долг КГГА составляет более чем миллиард гривен в расчетах с Киевэнерго. Киевляне платят своевременно, а городская власть свою часть денег не перечисляет. Более того, в предложенном господином Черновецким бюджете не учтены в полном объеме необходимые средства для того, чтобы и в дальнейшем, в 2009 году, такой ситуации не было.

Раньше оппозиционные к городскому голове депутаты в Киевсовете уже заявляли, что в проекте столичного бюджета-2009 средства для компенсации Киевскому метрополитену и Киевпастрансу за перевозку льготных категорий граждан не предусмотрены.

– Согласно решениям Киевсовета выделять средства на такие компенсации – и студентам, и малозащищенным, и школьникам – КГГА просто обязана, – отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи Дмитрий Олийнык. – Если будет принят предложенный КГГА вариант бюджета на 2009 год без изменений, предложенных транспортной комиссией, это будет значить, что ни одна категория киевлян своим правом бесплатного или льготного проезда в этом году не воспользуется.

По его словам, согласно обращению столичного метрополитена, на компенсации из городского бюджета за льготный проезд на 2009 год малозащищенных слоев населения необходимо почти 44 млн. грн., около 27 млн. грн. – на студентов, 4,15 млн. грн. – на школьников, около 10,5 млн. грн. – на милиционеров, почти 6 млн. – на почтальонов Укрпочты, поэтому общая сумма компенсаций достигает 88,2 миллионов гривен.

Вчера в течение дня Киевэнерго и Киевский метрополитен вели активный диалог. Об этом УНИАН рассказала руководитель пресс-службы метрополитена Надежда Шумак, отметив, что переговоры продолжаются и сегодня. На вопрос, каким образом метро может уменьшить потребление энергии, госпожа Шумак ответила так: предприятие может экономить электроэнергию только в административных частях, а не собственно в подземке. Но это - мизер в общем объеме энергопотребления. Что же касается движения поездов, то там ни о какой экономии речи быть не может – потому что это безопасность пассажиров. Общение не прошло даром, Киевэнерго в конце концов согласилось на отсрочку уплаты долга.

– Часть долга мы погашаем сейчас, а остальное – переносим на следующий месяц. Никаких ограничений подачи электроэнергии со стороны Киевэнерго не будет. Договоренность достигнута. Все в порядке, – успокоила Шумак.

Метрополитен – это только первая ласточка. Столичные предприятия и целые отрасли также могут пострадать из-за неутвержденного бюджета уже в ближайшее время.

– Сегодня втрое сокращена программу “Забота”, которая касается в первую очередь пенсионеров и социально незащищенных слоев населения, рассуждает Андриевский. – А это как раз тот электорат, на который рассчитывал господин Черновецкий. – Второй вопрос – здравоохранение и образование. Наиболее критическая ситуация складывается с учителями. Они фактически лишены дотаций, муниципальных надбавок, которые были предусмотрены решениям Киевсовета. Сегодня такие надбавки не заложены в бюджет. Более того, поскольку финансирование образования происходит за счет бюджетов районов, а бюджеты эти существенно сокращаются, возникают серьезные опасения, что в апреле-мае будет недоставать денег для заработной платы. Врачи тоже потеряли сегодня муниципальную надбавку, которая была установлена решением Киевсовета, реально этих денег нет. Еще одна отрасль – жилищно-коммунальное хозяйство. Господин Черновецкий обещал работникам ЖКГ, прежде всего дворникам, надбавку. Такая надбавка с декабря в ни одном районе не платится. В четырех районах есть задолженность по зарплате за декабрь.

Столичный бюджет должен был быть утвержден еще 1 января, напоминает Татьяна Мелихова. Но на протяжении двух месяцев этого так и не произошло. Это значит, заметила она, что мэрия имеет возможность осуществлять расходы на собственное усмотрение. То есть финансировать “те статьи, в которых у них есть определенная заинтересованность, а то, что крайне необходимо, может быть отодвинуто на второй план...»

– Городская власть не справилась с бюджетом 2008 года, – сказала Мелихова. – Накапливались долги. Это свидетельствует об отсутствии жилки хозяйственника у городского председателя. Можно быть хорошим бизнесменом, а в хозяйстве города оставаться неосведомленным. Следовало бы сосредоточить внимание именно на коммунальном хозяйстве, а не выдумывать вещи, которые выходят за пределы закона и за рамки здравого смысла.

Анна Ященко