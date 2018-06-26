Малый бизнес: точка кульминации

Только что вернулся из командировки в Европу.

Есть две новости:

- Плохая. Китай вернулся к политике максимального стимулирования своих производителей-экспортеров. Вынужденно. Рост ВВП за 2008 год составил в Китае 8%, а 6% - это и критический предел, который может выдержать их особая экономика. То есть, по ценам Китай опять вне конкуренции.

- Хорошая. Из-за кризиса объем товарооборота в Европе резко упал. Снижается объем заказов. А небольшими партиями возить товар из далекого Китая уже не так выгодно. Поэтому начались поиски производителей продукции поблизости, или, как там говорят,“аround the corner”.

И Украина находится в нужном месте. Есть прекрасный шанс для малого бизнеса захватить часть европейского рынка.

А в Украине тоже две новости для предпринимателей.

Одиозное постановление 1118 отменили, но разъяснений налоговым инспекциям не дали и свидетельств не возвращают. То есть, 27 тысяч ФЛП-плательщиков НДС находятся в подвешенном состоянии.

В то же время в Госкомпредпринимательстве и комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики до апреля должны разработать новые правила взаимодействия государства и предпринимателей. Участие предпринимателей, как второй заинтересованной стороны, в этом процессе выглядит вполне уместным.

Потому предлагаю:

1. Детально разъяснить государственную программу развития малого бизнеса на 10 лет. Если таковая имеется.

2. Окончательно отменить постановление №1118 и вообще не применять больше актов, ограничивающих конкурентоспособность украинского бизнеса;

3. Повысить планку оборота для физических лиц предпринимателей – плательщиков НДС, в соответствии с долларовым эквивалентом 500 тысяч грн. в 1999 году. То есть до 2,5 млн грн. в год.

4. Ввести дифференцированный единый налог в зависимости от товарооборота.

- до 500 тыс. - оставить 200 грн/мес;

- от 500 тыс. до 1 млн – 500 грн/мес;

- от 1 млн до 2,5 млн – 1000 грн/мес + 1%.

Ставка единого налога должна расти автоматически при достижении одного из указанных пороговых значений. Иными словами, должна работать формула! А не сам предприниматель должен определяться со ставкой налога, как сейчас предлагается. Это нонсенс. Нереально определить или просчитать годовую программу в условиях нестабильности.

5. Начало нового календарного года означает автоматическое начало действия формулы согласно п.4.

Закон обнуления, или новогоднее списание долгов применяется в иудейской практике уже больше 5 тысяч лет. Почему бы и нам не взять лучше из арсенала самого богатого сообщества?!

6. Ввести положение об обязательном ведении учета первичных документов предпринимателями – плательщиками НДС.

Надеюсь, что мои предложения прочитает кто-то из депутатов или правительственных чиновников, и они будут учтены. Особенно, в то время, когда украинский малый бизнес находится в двойном кризисе. Верные решения спасут бизнес, наполнят бюджет и помогут выйти из кризиса. Ошибочные – похоронят все.

Виктор Малей, частный предприниматель