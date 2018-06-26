Что будет с гривней

В течение последних выходных и в первой половине понедельника по Киеву активно распространялись апокалиптические слухи о новом резком обесценивании гривни относительно иностранных валют. Основанием для такого обесценивания считается отъезд из Киева представителей МВФ, которые находились в Украине всю предыдущую неделю. И сейчас, мол, Нацбанк перестанет поддерживать курс гривни. К тому же МВФ может отказаться от предоставления очередных траншей кредита, потому что правительство не выполняет договоренности, проведя через парламент закон о бюджете на 2009 год с огромным скрытым дефицитом – по меньшей мере в 6–7 процентов от размера ВВП.

Официальная позиция МВФ по результатам поездки в Киев еще не обнародована, поэтому не буду гадать, какой она будет.

При этом, если анализировать ситуацию на валютном рынке и факторы, которые на нее влияют, то она выглядит так.

Реально платежеспособный спрос на иностранную валюту может формироваться за счет средств на корсчетах банков в НБУ, остатков на едином казначейском счете (ЕКР) правительства в том таки НБУ и наличных средств, которые находятся в обращении за пределами банков, то есть на руках у населения.

Следовательно, взглянем на ситуацию со стороны этих трех главных источников формирования платежеспособного спроса на иностранную валюту.

По состоянию на 9 февраля на корсчетах банков в НБУ значилось 18659,8 млрд. грн. Эти остатки относительно пятницы выросли почти на 700 млн. грн. С одной стороны, это не много, с другой, учитывая, что Нацбанк в пятницу продолжал операции по продаже иностранной валюты, то есть изымал из обращения безналичную гривню, – это свидетельствует, что в тот день центральный банк проводил рефинансирование с целью регуляции ликвидности банков. Как много Нацбанк выдал банкам кредитов и на какой срок, пока еще неизвестно, потому что он задерживает публикацию данных за 6 февраля.

Если смотреть на ситуацию с ЕКР, то она выглядит в известной мере даже трагической.

Да, по состоянию на 7 февраля (то есть на субботу, а следовательно, и на понедельник, 9 февраля) остаток средств на ЕКР составлял 4,378 млрд. грн. Таким маленьким он не был с лета 2005 года, при том что инфляция за этот период превысила 70 процентов. Каждый может убедиться в этом, посмотрев на соответствующую страницу вебсайта Госказначейства.

Следовательно, анализируя эти данные остатков безналичных средств правительства и банков, можно сделать вывод, что средств у них слишком мало, чтобы создавать существенное давление на курс национальной валюты.

Поэтому в настоящее время курс гривни определяется не так формальными факторами, которые должны влиять на него, как фундаментальным недоверием общества к действиям правительства и Национального банка и ожиданием последующего развития ситуации в экономике Украины. И именно это недоверие будет определять дальнейшее развитие событий.

Можно делать какие-то прогнозы, лишь исходя из правильных, профессиональных действий правительства и Нацбанка. Но, к сожалению, эти почтенные институты, которые должны формировать экономическую политику государства, ничего понятного и такого, что формирует доверие к национальным деньгам, до сих пор не сказали и не сделали. Скорее наоборот. Своими непрофессиональными, популистскими, непрозрачными и кое-где откровенно коррупционными шагами они еще больше провоцируют недоверие.

Перефразируя известное высказывание Ульянова (Ленина), можно сказать: недоверие, которое овладевает массами, становится материальной силой, которая еще с большей силой будет разрушать экономику страны.

Борис Кушнирук