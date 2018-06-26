Черновецкий порадует бабушек скачками

«Я самый эффективный, наиболее верующий человек... Играйте, Бог вам простит...» «Мы не любим мэра, - сказали бабушки. - Одной рукой он дает, другой забирает»... Репортаж с ипподрома Мер Киева Леонид Черновецкий не дает киевлянам отдохнуть от своих инициатив даже в выходные. Вчера он с «девушкой своей мечты», как он ее называет, то есть с женой Алиной, открыл ипподром, который много лет простаивал.

Открытие готовилось недолго. Алина Степановна сказала, что с вечера среды - и все за ее собственный счет.

Перед началом праздника Черновецкий заявился к журналистам, как всегда, с «хорошими новостями», которые «изложил» в привычной популистской манере:

– Киевский ипподром был гордостью Киева и Украины. Я патриот Киева, страны, хочу сказать, что Киев – один из самых главных городов не только Европы, но и мира. Очень хороший город, и я делаю все возможное, чтобы его украсить. Но в настоящее время речь не об этом. Сегодня – праздник. Мы восстанавливаем ипподром, но главное, мы решим много социальных вопросов для людей преклонных лет, для всех социально незащищенных киевлян. Горжусь тем, что я первый в Украине предложил реальную программу выхода из кризиса. Сегодня вы здесь увидите не менее чем 10 тысяч людей. Я всех предупредил, что играют они исключительно для пожилых людей, инвалидов. Все деньги уже сегодня начнут поступать на благонадежных программы. Кроме того, все бабушки и дедушки - киевляне, которые могут рассчитывать на мое пылкое сердце, знают о том, что на днях они получат пайки. Я принял решение ежемесячно их выдавать.

За несколько дней перед походом на ипподром Черновецкий заинтриговал всех тем, что на открытии будет ездить верхом, но...

– Я и сам хотел показать, что я еще в почти 60 лет в силе. Но целую ночь не спал, волновался, потому что кризис, мораль. Хочу, чтобы уже сегодня хорошая новость облетела всех киевлян, абсолютно всех, потому что всех люблю, – что не все безнадежно, мы обязательно поборем кризис, и в Киеве все будет хорошо: пенсии, рабочие места, большие социальные помощи. Уже в понедельник вы увидите деньги на счетах пенсионеров и других социально незащищенных.

Мэр обещал, что будет много депутатов ВР, министров и просто известных людей, однако я не увидела ни одного из них.

– Мне важно уважение лишь тех людей, которые знают, что могут на меня надеяться как на человека, который верит в Бога. Хочу, чтобы они знали, что я самый эффективный, наиболее верующий человек, что у меня есть совесть. Хочу, чтобы мои внуки, дети, моя жена Алиночка…

- Я здесь, – откуда-то внезапно появилась жена. Украшенная меховой накидкой и бриллиантами. По-видимому, чтобы произвести больший эффект, Алина Степановна красовалась в платье с коротким рукавом. Все ее спрашивали, не холодно ли ей, зима все-таки. А она отвечала: «А вы разве не знаете, как может греть Бог!»

– Подойди, постой со мной! – пригласил мэр жену.

Она становится возле него, и он затягивает давнюю «песню» о бездонном чувстве к престарелым, о Боге и о деньгах. Вы скажете: «Фу, как цинично смешивать любовь и деньги, деньги и Бога, Бога и свой эгоизм». А я вам скажу, что на словах, это не так цинично выглядит, как на деле.

– Хочу, чтобы не только моя семья жила хорошо. У нас все есть, но я живу очень скромно. Это чистая правда. Сегодня я встал в шесть часов утра, помолился. Хотя игра в тотализатор не богоугодное дело, но пусть... У нас есть все разрешения, думаю, на небе меня поймут, что это все не для меня и не для моей славы. Кто читал Библию, понимает, о чем я говорю. Ну что еще сказать, только можно перекреститься. Принимайте участие в празднике! Играйте, Бог вам простит все, потому что все пойдет вашим бабушкам и дедушкам.

Алина Степановна тоже все делает «с Богом»:

– Мне тоже помогал Бог, и больше никто мне не мог помочь в этом мероприятии.

– Делали ли вы ставки? – интересуются у нее журналисты.

– Это не мои вопросы. Все, что вы здесь видите, сделано моими руками, вот об этом я могу говорить. Несколько дней назад приезжали некоторые журналисты и видели, что здесь было. Я им сказала: «Внимательно посмотрите, потому что вскоре увидите, что может бог через Алину Степановну». Я не делала ставки, потому что верующий человек, я очень люблю Бога.

– Так почему вы других призываете делать это?

– Я никого не призываю. Это вопрос к моему мужу. Слово Божье говорит, кстати, читайте его, что каждый должен отвечать за себя.

Через несколько минут слышу унизительный крик верующей Алины Степановны, которая пренебрежительно вычитывала одного из помощников своего мужа. Оказывается, тот позволил двум-трем журналистам посмотреть на ложу, где она будет сидеть.

– Никто наверх не пойдет! Это мое распоряжение. Я юрист, я знаю, как все должно быть. Ты будешь наказан. Ты нарушил порядок, который я установила и согласовала с Леонидом Михайловичем.

О новом дыхании ипподрома от Черновецкого реклама напоминала во всех СМИ: по телевидению, в газетах, в Интернете, даже рассылались SMS. Однако обещанных десяти тысяч Черновецкому не удалось собрать. Для перестраховки привели работников КГГА, коммунальных предприятий и даже медиков.

– Нас сюда заставили прийти. – рассказывает мужчина, который отказался назвать свое имя. – Сказали организовать 25-50 человек от каждого коммунального предприятия. А что было бы, если бы люди не пришли? Наверное, я завтра не был бы директором. Что здесь о нас маленьких говорить, если он обед проводит за 100 тысяч долларов!

Встретила я и нескольких бабушек.

– Мы не рассчитывали, что здесь будет столько народа, – говорит летняя женщина, что назвалась Любовь Федоровна. – Мы надеялись поговорить с Черновецким. Пришли сказать, что мы уже его не любим. Это я хотела ему прямо в глаза сказать. Дело в том, что одной рукой он вроде бы нам дает, а второй забирает. Он дает нам пайки. Вот начал опять давать, а перед этим давно уже не давал. А цены как на все поднял!.. Теперь, чтобы пойти даже на кладбище, и то нужно 10 гривен заплатить. Чтобы вы знали, если будут выборы, ни один из пенсионеров не пойдет за него голосовать. Мы сейчас только Богу молимся, чтобы он ушел.

Явившиеся на праздник страшно пугались вопроса «Где вы работаете?», говорили, что это «большой секрет», а затем на ухо добавляли: «В КГГА».

– Сегодня рабочий день – отрабатываем за новогодние праздники – поэтому лучше быть на ипподроме, чем сидеть на работе, - доверительно сказал один мужчина.

Однако были и такие, что действительно пришли по собственному желанию. По павильону шныряло довольно много беспризорников, которые все время вертелись возле накрытых столов.

Не знаю, с чего Черновецкий хотел собрать «астрономическую сумму», но ставки делались жиденько и то, на небольшие суммы – 100-500 гривен.

Возможно, потому у Черновецкого было плохое настроение, он, покуривая, нервно похаживал по павильону. А возможно, потому что и сам проиграл.

Когда кони только начали соревнование, он еще был в азарте, выходил на сцену и призывал всех выворачивать карманы:

– Прошу вас, не жалейте денег! Господь вам деньги всегда даст. Играйте, выигрывайте, проигрывайте! Не думайте ни о чем! Посмотрите, что еще в ваших карманах осталось, все пойдет! Тогда каждую секунду на счетах пожилых людей будет расти определенная сумма. Сегодня я дал обещание каждый месяц отдавать 2,5 миллионов долларов на благотворительность. Сравните эту сумму с той, которую вы хотите сегодня оставить здесь. Это разные вещи. Вот одна из моих любимых!

На сцену вывели старушку, беззубую бабку. Публика хохочет.

– Ой, – тяжело дыша, говорит старушка, – я желаю, чтобы у нас всегда был такой мэр.

– Вот вы верите, что деньги вот этих красивых и благородных людей будут поступать таким моим любимым, как вы?

– Верю-верю!

Мэр был в ударе.

– Любите вы их или не любите? – спрашивал он в публику: «А ну, скажите, любите вы бабушек и дедушек?» Публика в ответ хохотала.

В конечном итоге Черновецкий вышел на сцену исполнять песню «Про рушник», но, к счастью, на втором куплете, его перебила ведущая скачек.

Потом госпожа Черновецкая лично взялась за приготовление «чудо-натюрморту»...

Чудо-натюрморт делался под лозунгом: «Все с Богом, все для наших бабушек». Это чудо состояло из денег, коньяка, хавки и корзин с цветами. Деньги, а это те сто тысяч, то есть денежный приз для того, кто выигрывает «Кубок мэра», Алина Степановна разложила на большом подносе. Очень помпезно разложила.

Правда, с призом какая-то загадочная история вышла. «Кубок мэра» выиграл и получил наездник №10, а денежный приз - какой-то Юрий Дранюк. Сказали, что он угадал трех первых коней в первом заезде в том порядке, в котором они пришли.

Пара Черновецких демонстративно сгребала с подноса деньги в пакетик для Юрика. Потом того семеро охранников отвели в правительственную ложу, где он должен был ожидать спецэскорта.

В конце Черновецкий поплакался, он проиграл несколько миллионов гривен.

- Но это ничего, потому что от украинцев безналом поступил миллион гривен, которые не могут быть переданы мне, хотя я и понес убытки.

Он пообещал, что пока будет мэром, на ипподроме еженедельно будут проводиться скачки, а затем они будут ежедневно.

Ксеня Лесив