Кому принадлежит газ в хранилищах: Фирташу или Нафтогазу?

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в недавнем интервью заявила, что Украина выплатила долг “РосУкрЭнерго” Газпрому – это 1,7 млрд. долл., а в обмен весь газ, принадлежавший РУЭ и находящийся в подземных хранилищах Украины перешел в собственность Украины. А вчера Газпром заявил, что переуступил Украине лишь долг, а не газ. Так чей газ сейчас находится в наших хранилищах? Какие нужные процедуры, чтобы газ перешел к Нафтогазу без таких последствий, которые бы сделали государство ответчиком в международных судах?

Максим Лавринович, руководитель юридической компании “Лавринович и Партнеры”:

ЧЕРЕЗ УКРАИНСКИЙ СУД МОЖНО ВСЕ

Эту ситуацию я вижу как со стороны простого украинца, которому не хотелось бы признавать каких-то неправомерных действий собственного государства, так и со стороны юриста. И как юрист я вижу, что это полный абсурд – говорить, что сменился владелец газа, если владелец газа остался. Даже если этот владелец называется “РосУкрЭнерго”. Если это юридический владелец, то ничто и никто не может изменить владельца, кроме как при его собственном согласии. Поэтому если владелец “РосУкрЭнерго”, то оно им и остается.

Если говорить о праве требования долга, который Газпром мог передать Нафтегазу, то тогда действительно у Нафтогаза может возникнуть право требовать долг. Но оно означает только одно: если раньше РУЭ должно было рассчитаться с Газпромом, то теперь оно должно рассчитаться с Нафтогазом. Еще есть вопрос – правомерна ли такая переуступка долга без согласия на то самого должника. Здесь надо смотреть документы, которые подписывали стороны. Мы не видели договоров, можем комментировать только то, что появилось в СМИ.

Одни политики, с российской стороны сказали, что они имеют право требовать 1,6 млрд. долл., Нафтогаз говорит о 1,7 млрд. Но они передали право требовать деньги, и никто не передавал право требовать имущество. Потому что собственность свята и неприкосновенна. Если эти 1,6 или 1,7 млрд. долларов невозможно взыскать, хотя суд принял решение об их взыскании, а должник не платит, – то возникает право на взыскание имущества. Или если в процессе судебного заседания выясняется, что у должника вообще нет денег (и это становится известно до решения суда), тогда можно просить замены требования с финансового на имущественное. В данном случае имуществом является газ.

Но даже если будет приниматься решение о взыскании газа на 16 или 17 млрд. долл., то неизвестно сколько на тот момент газ будет стоить. И если премьер-министр сейчас думает об одном объеме газа, который она заберет по цене 153 доллара, то непонятно, откуда возникает право забирать именно по такой цене. Думаю, что ниоткуда такое право не возникает.

Скажем, есть должник. У должника есть газ, его имущество. Он должен Нафтогазу деньги. Если у должника есть имущество, то он может продать газ и погасить долг. Или если на него подадут в суд, его имущество будет продаваться по рыночной цене для погашения долга или будет передаваться взыскателю по рыночной цене. То, что взыскатель назвал цену 153 доллара – это его фантазия.

Конечно, в Украине можно провести любое судебное решение, даже обязать мужчину выполнять супружеский долг трижды в неделю, и решением Хозяйственного суда Киева запретить транзит газа по цене доллар шестьдесят. Так же можно решением того же суда и того же судьи забрать газ. Но Фирташ может поехать в Страсбург, Женеву или Стокгольм и доказывать неправомерность действий украинского правительства.

Владимир Осинчук, адвокат с 15-летним опытом ведения судебных хозяйственных дел:

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА В КОНТРАКТЕ МЕЖДУ ГАЗПРОМОМ И РУЭ

Сложно давать оценку, опираясь на газетные интервью и на публичные заявления. Обсуждать можно, когда изучишь контракты. Насколько я понял ситуацию, Газпром уступил Нафтогазу право требования долга. Право требования следует реализовывать.

Если оно будет реализовано путем обращения взыскание на имущество, именно на этот газ, – то это законное основание для переоформления газа на НАК “Нафтогаз”. А до тех пор этот газ не является газом Нафтогаза.

Данные о том, по какой процедуре и где должны рассматриваться конфликтные ситуации в случае их возникновения, должны содержаться в контракте между Газпромом и “РосУкрЭнерго”. Если имущество находится на территории Украине, то украинское законодательство позволяет рассматривать спор в Украине.

Сергей Пашинский, советник премьер-министра:

ГАЗ В ХРАНИЛИЩАХ – ВНУТРЕННЯЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНЫ

Мы знаем, что во время газовых требований было подписано пять документов, один из которых – право требования на газ, имеющийся в хранилищах. И это уже проблема Украины, какой будет внутренняя процедура его оформления. Есть товар, оплаченное нами право требования долга. Я не вижу проблем... Есть газ, закачанный “РосУкрЭнерго”, за который оно не рассчиталось, есть право уступки долга Украине. Документ, думаю, предусматривал право финансового требования на конкретный газ. И если есть право требования на товар, то истец может как минимум обратиться в суд и в рамках судебного процесса доказать свое право собственности на него.

Андрей Портнов, народный депутат Украины (БЮТ):

ГАЗ ПРИНАДЛЕЖИТ НАФТОГАЗУ – ГАЗПРОМ ЭТО ПРИЗНАЛ

Сегодня уже появился уточняющий комментарий Газпрома о том, что договор переуступки долга Газпрому Украине касается денег или газа. То есть это альтернатива, которую должен избрать для себя НАК “Нафтогаз". Рассмотрев альтернативу, которую в контракте предложил Газпром, Нафтогаз предпочел зачесть на баланс газ, а не судиться годами за деньги от “РосУкрЭнерго”. Контракт уступки прав предусматривал, что на протяжении одних суток Газпром и Газпромэкспорт должны сообщить РУЭ о прекращении своих отношений и о передаче прав на 11 млрд. газа НАК “Нафтогаз Украины”. Именно это сделал Газпром, выполнив в однодневный срок это требование, и информировал своим письмом Нафтогаз о том, что уже сообщил “РосУкрЭнерго” о прекращении отношений.

С этого момента газ является собственностью Нафтогаза. Соглашения уступки прав требования в соответствии с Гражданским кодексом заключаются без согласия должника. Это и было сделано.

Опрашивала Маша Мищенко