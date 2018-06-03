Осень 2008-го: хроника пикирующей гривни

Первые отчетливые звонки тревоги для гривни, финансовой системы и вообще всей украинской экономики прозвучали еще летом этого года. Сигналы поступили во второй половине июля с мировых валютного и сырьевого рынков: цены на нефть, достигшие невиданной высоты в 147 долларов за баррель, начали быстрое падение; доллар синхронно с удешевлением нефти стал стремительно отвоевывать у евро утраченные ранее позиции. Кроме того, наблюдавшийся с начала года резкий рост мировых цен на сталь сменился на их скоростное падение, что предрекало мрачные перспективы украинскому экспорту.

В августе данные процессы сделались еще более явственными. Обвал цен на нефть и металлы продолжился, а американский доллар продемонстрировал самый стремительный рост за последние 11 лет, повысившись к евровалюте с отношения 1,58 долл/евро (в июле курс достигал 1,593) до 1,47, или на 7,5% за один месяц.

Но в Украине было всё спокойно. Руководство Нацбанка, надо полагать, тешилось дефляцией в июле и августе, достигнутой, благодаря, в том числе, весенней ревальвации гривни. Показатель роста ВВП в августе также были великолепен – 110,9%. Однако получен он был вследствие крупнейшего прироста по сельскому хозяйству, а вот промышленность впервые за два с половиной года ушла в последний месяц лета в минус (на 0,5%) – за счет, главным образом, сокращения металлургического производства (на 8,6%). И последнее обстоятельство явилось очень тревожным знаком для экономики страны.

Сентябрь

Но ухудшение мировой конъюнктуры для металлургов означало не только падение показателей по экспорту и промышленности, а и девальвационный нажим на национальную валюту – поскольку сокращался приток в страну экспортной валютной выручки.

Уже с первых дней сентября гривня начала заметно падать к доллару на межбанковском валютном рынке, а во второй половине месяца процесс лишь усилился. За весь сентябрь курс на межбанке поднялся с 4,67 грн/долл до 5,08 грн/долл - отечественная валюта «похудела» на 8,8%. При этом курс доллара превысил верхнюю границу второго валютного коридора на 2008 год (НБУ установил его после весенней ревальвации в пределах - 4,85 грн/доллар, плюс-минус 4%). Кстати, потом был спешно объявлен третий коридор (4,95 грн/долл, плюс-минус 8%), но он тоже очень скоро оказался тесен, после чего руководство Нацбанка решило больше не смешить людей и отказалось от идеи валютных коридоров вовсе.

На наличном рынке произошло пропорциональное падение гривни: средний курс продажи доллара в обменных пунктах повысился в течение месяца с 4,70 грн. до 5,11 грн.

Также уже в сентябре наметились большие проблемы в банковском секторе – вкладчики начали штурмовать отделения «Проминвестбанка», а 30 сентября Нацбанк объявил о выделении этому банку рефинансирования в сумме 5 млрд. грн. В конце же месяца агентство Fitch изменило со «стабильного» на «негативный» рейтинги девяти украинских банков. Заодно данное агентство понизило прогноз и для всей Украины.

Однако НБУ не заметил сентябрьских «цветочков». А в следующем месяце на валютном рынке грянул гром, поскольку до Украины, наконец-то, докатился еще и мировой кредитный кризис.

Октябрь

Уже 2 октября на межбанковском валютном рынке курс снизился до уровня 5,22-5,24 грн./долл. Реакция Нацбанка последовалав тот же день в виде такого заявления на официальном сайте: «Национальный банк заявляет, что не допустит использования валютных резервов для удовлетворения спекулятивных операций участников валютного рынка, и будет осуществлять политику касательно резервов международной ликвидности исключительно с целью поддержания внутренней и внешней стабильности гривни, обеспечения расчетов по критическому импорту и выплат по внешним долговым обязательствам государства, поддержки конкурентоспособности». Таким образом, НБУ однозначно дал понять, что не намерен в ближайшее время выходить на межбанковский рынок и тратить валютные резервы на поддержание курса гривни.

Впрочем, уже на следующий день, по-видимому, подул какой-то другой ветер, и НБУ таки порадовалмежбанк своим визитом с долларовыми интервенциями. Но потом снова последовали непонятные действия – в следующие два торговых дня доллар на межбанке рос, буквально, не по дням, а по часам, Нацбанк же на рынке не появлялся. И только 8 октября, когда торги открылись с отметок в 5,70/5,88, регулятор выступил с продажей доллара.

Затем Национальный банк то не принимал участие на межбанковских торгах, то принимал, но удовлетворял не все заявки, а выборочно. При этом гривня продолжала практически безостановочное падение. Отметку в 6 грн/долл курс преодолел 24 октября, а пика котировки на межбанке достигли 29-го – 7,05/7,20.

На наличном рынке тенденции были схожими. В последние дни месяца в обменных пунктах цена продажи доллара достигала 7,40-7,50 грн.

В целях снижения девальвационного давления на гривню Нацбанк ввел с 13 октября в действие сомнительное с точки зрения законности постановление (№319), запрещающее коммерческим банкам выдавать досрочно депозиты. Тем не менее, объем депозитов в гривне уменьшилсяза октябрь на 9,2 млрд. или на 2,7%, а банковские вклады физлиц в СКВ сократились на 1780,1 млн. дол. США. Размер же интервенций НБУ на межбанке составил 4,1 млрд. долл.

Ноябрь

В конце октября и в ноябре запаниковал, похоже, уже сам Нацбанк - поскольку больше нечем объяснить принятие им ряда противоречивых и неэффективных решений. Ситуация же на валютном рынке сделалась еще хуже.

В начале ноября НБУ стал ежедневно выходить на межбанковский рынок, в результате чего доллар начал дешеветь и его курс опустился к середине месяца до 5,8 грн/долл – как на межбанке, так и на наличном рынке. Правда, цены покупки и продажи наличного доллара вплотную сблизились, и купить его в обменках стало практически невозможно. Из-за чего в стране снова появились валютные менялы.

И напрямую повинен в этом своими решениями был Нацбанк. Так, 5 ноября НБУ принял постановление №353, которым установил, что банки не могут продавать наличный доллар дороже официального курса, а покупать не дешевле, чем на 3% ниже. После этого сразу же исчезла свободно-конвертируемая валюта в обменных пунктах. Национальный банк увидел непорядки и через 2 дня - 7 ноября - издал новое постановление №356, которым разрешил продавать наличный доллар на 1,5% дороже официального курса НБУ. Но долларов и евро в обменных пунктах по указанным в них ценам продажи все равно не появилось, правда, ряд банков стал предлагать валюту с взысканием дополнительных комиссионных.

Непоследовательность Нацбанка проявилась и в его поведении на межбанковском рынке – он без внятных пояснений опять перестал регулярно поддерживать гривню своими долларовыми интервенциями. Поэтому доллар во второй половине месяца продолжил быстрый рост, и в последний рабочий день ноября его стоимость добиралась до отметки в 7,65 грн.

В обменных пунктах курс продажи и покупки удерживался в конце ноября на уровне около 6,84 грн/долл, однако купить его по такой цене было нельзя. Понимая, по-видимому, нелепость и опасность ситуации, в минувший четверг НБУ принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке. «Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сообщил заместитель председателя Нацбанка Александр Савченко.

Впрочем, ни в пятницу, ни в выходные ценники в обменных пунктах не изменились, и иностранная валюта в продаже так и не появилась.

В прошлом месяце также продолжилось сокращение золотовалютных резервов Национального банка. Точных данных пока нет, но как заявил в минувшую пятницу замглавы Секретариата Президента Андрей Гончарук, на сегодня величина ЗВР равняется 32,8 млрд. долл., включая первый транш кредита МВФ (4,5 млрд.). Нехитрый расчет говорит, что НБУ потратил в ноябре резервов еще на 3,6 млрд. долл.

За три осенних месяца официальный курс НБУ вырос с 484,62 до 687,77 грн. за 100 долл. США, или на 42%. Доллар на межбанке за это время подорожал на 60%, а наличный еще сильнее – если использовать в расчете курс на черном рынке.

Что принесет зима?

В последние дни осени появились противоречащие друг другу заявления высокопоставленных лиц, от которых в большой степени и зависит дальнейшая валютно-курсовая политика в Украине. Нацбанк 27 ноября устами Александра Савченкоповедал, что курс в районе 7 грн/долл. является сейчас равновесным. На международной конференции Fitch Ratings в Киеве банкир заявил, что девальвация гривны в 30-35% соответствует приведению ее в состояние рыночного равновесия и соответствует среднему уровню девальвации других мировых валют по отношению к доллару.

Но на следующий день об ином видении ситуации объявил Виктор Ющенко. «Причин инвестиционного, торгового, платежного характера для того, чтобы иметь то поведение курса, которое мы сейчас имеем, сегодня нет. Сегодня цена доллара могла бы колебаться по этим показателям в границах от 5,8 до 5,9 гривни за доллар США», - сказал Президент.

В связи с данным заявлением главы державы возникают два вопроса. Во-первых, а почему же он только теперь об этом сказал? Ведь курс на межбанке уже давно перешагнул отметку в 6 грн/долл, и даже «Нафтогаз» был вынужден в конце прошлой недели покупать доллары (около $100 млн) по очень дорогой цене? Ведь не хочется думать, что Президент заинтересован в нестабильности ситуации на валютном рынке в целях, например, дискредитации Кабмина?

А во-вторых, для снижения курса до значений 5,8-5,9 и его удержания на этом уровне Нацбанку придется расходовать значительные объемы золотовалютных резервов. В то время как меморандумом между правительством и МВФ довольно жестко оговорена нижняя граница резервов НБУ (к началу 2009 года они должны превышать $26,7 млрд, а к началу 2010 года - $14,9 млрд).

Давление же на гривню вряд ли исчезнет в ближайшее время. Нацбанк, вероятно, вынужден будет продолжить рефинансирование коммерческих банков. А на данные цели уже предоставлено около 40 млрд. грн., и эти деньги пошли именно на приобретение миллиардов долларов у того же Национального банка. Кроме того, перепуганные украинцы наверняка продолжат забирать свои депозиты с банков.

В этом плане нельзя не сказать, что при анализе действий и бездействия Нацбанка в осенние месяцы складывается впечатление, что он совершил всё возможное как раз для того, чтобы подорвать доверие соотечественников к гривне и банковской системе. Как теперь власть собирается успокаивать народ и не сделается ли ситуация на валютном рынке полностью неконтролируемой уже в ближайшие месяцы – одному Богу известно…

Юрий Глухов