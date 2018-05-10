Стельмаху предстоит бесславно завершить свою трудовую карьеру?

Конечно, ничего странного нет в том, что над главой Нацбанка Владимиром Стельмахом сгущаются сейчас черные тучи. Ведь такого скоростного обвала гривни, как в последние дни, не было даже в приснопамятном 1998 году.

Стельмахом недовольны и на Банковой, и на Грушевского

Критика действий руководства НБУ раздалась практически одновременно с двух противоположных сторон. Как заявил в четверг первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей Кожемякин, их парламентская команда проголосует за отставку Владимира Стельмаха с должности председателя Национального банка Украины. По словам депутата , профильный комитет парламента приглашал руководство НБУ на свое заседание для заслушивания информации относительно ситуации в банковской сфере и обменного курса валют, но ни Стельмах, ни его заместители на заседание комитета не явились. Ясно, что столь негативные высказывания в адрес главы Нацбанка с уст депутата из фракции БЮТ не прозвучали бы, если бы на то не было воли самой Юлии Тимошенко. Впрочем, правительство уже давно имело причины недолюбливать Стельмаха - об этом скажем чуть ниже.

Менее ожидаемым был удар по главному банкирус президентской стороны, однако он также обрушился и тоже вчера. Национальному банку Украины пока не удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке, хотя последнее решение Совета национальной безопасности и обороны дает ему достаточный инструментарий противодействия курсовой лихорадке, - примерно такие нелестные фразы произнес первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак. Мало того, Шлапак озвучил совершенно недвусмысленный намек на небескорыстность со стороны руководства Нацбанка при расходовании в октябре почти 5 млрд. долл. золотовалютных резервов. «Критерии распределения этих огромных ресурсов непонятны не только общественности, но и самим субъектам рынка. Это вызывает справедливые подозрения в коррупционной составляющей действий НБУ», - заявил, в частности, первый замглавы Секретариата Президента. Надо сказать, обвинение очень серьезное…

Главный банкир накличет дефолт?

Однако если разбираться в коррупционной составляющей деятельности Владимира Стельмаха или его подчиненных предстоит, по-видимому, Генпрокуратуре, то многочисленные ошибки руководства НБУ как в последнее время, так и в прошлом, стали сейчас очевидны для многих.

Как, например, можно оценивать громогласные заявления Стельмаха, сделанные им в последние дни? В частности, репликуо том, что без кредита Международного валютного фонда в Украине ускорится инфляция и страна окажется на грани дефолта? Или к его прогнозу, что доллар к концу года будет стоить больше 6 гривен? И такие, вот, страхи рассказывает и без того насмерть перепуганному населению глава Национального банка? Разве эти слова не вызовут еще большую панику и, соответственно, не подтолкнут к дальнейшему обвалу гривни?

Это – во-первых. А во-вторых, прям удивительные метаморфозы в оценке финансового состояния страны произошли у многоопытного банкира за кратчайший промежуток времени! Всего 10 дней назад руководители НБУ обижались на агентство Fitch, понизившее рейтинг Украине на одну ступень в зоне, еще весьма далекой от преддефолтной, а тут уже сразу и дефолт, да еще и объявили сами себе! Кроме того, а если бы МВФ сказал, что у него нет для Украины миллиардов, то, выходит, экономическая катастрофа была бы для страны неминуема? А где же, спрашивается, НБУ был раньше?

Нокаут для гривни

Но данная, скажем так, неадекватность заявлений Владимира Стельмаха наблюдается уже не впервые. Не только фразы, но и конкретные действия главы Нацбанка наносили вред экономике страны и раньше. Вспомним, к примеру, высказывания Стельмахав апреле этого года с трибуны Верховной Рады! «При интенсивном росте инфляции у нас падают темпы роста промышленного производства. Если такая тенденция закрепится, то переплетение этих двух негативных факторов может привести к чрезвычайно негативным последствиям в целом для экономического роста», - рассказал тогда он, подчеркнув при этом, что в экономике Украины наблюдаются признаки стагфляции.

Вот это и подобные тогдашние выступления руководителя НБУ – про инфляцию-стагфляцию – были очевидным камнем в огород Кабмина. Поскольку звучали они весной в унисон с критикой правительства за высокую инфляцию со стороны Президента Ющенко. Кроме того, эти пугающие людей термины никак не шли на пользу борьбе с ростом потребительских цен – мягко говоря…

Тем не менее, смысл приведенных слов Стельмаха создавал впечатление, что он видит нависшую над экономикой страны опасность. И, следовательно, Нацбанк будет действовать в этих условиях так, чтобы предотвратить угрозу. Чем же мог быть напуган весной Стельмах, и что ожидалось в качестве ответных мер от НБУ?

Понятно, что главная угроза для Нацбанка заключается в возникновении факторов для девальвации гривни, поскольку ответственность за стабильность национальной валюты возложена именно на это учреждение Конституцией Украины (ст. 99). И Владимир Стельмах назвал такой фактор – высокая инфляция. Что и понятно любому экономисту – ведь чем выше в Украине инфляция по сравнению с инфляцией в США, ЕС и других странах, тем со временем всё сложнее для отечественного экспорта пробиваться на их рынки и тем легче импортным товарам завоевывать новые плацдармы в Украине.

Но что делает в этих условиях руководство НБУ? Оно проводит весной этого года ревальвацию гривни! Представьте, боксер, видя приближающийся к лицу кулак, не пытается убрать голову назад для смягчения удара, а наоборот устремляет ее навстречу перчатке противника. Ведь каждому понятно, что укрепление гривни еще больше будет стимулировать импорт и ухудшать условия для отечественных экспортеров.

Кроме того, данное мероприятие было проведено несмотря на то, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами неуклонно росло и составило в I квартале $5015 млн., что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2007 года. Имел ли право Стельмах не знать и не учитывать сей факт? Или он понадеялся, что ситуация будет впредь лишь благоприятной, и забыл как совсем незадолго перед этим - в январе нынешнего и декабре прошлого года - Нацбанк уже растрачивал свои валютные резервы на поддержку гривни?

В результате весенней ревальвации к Украине только приблизился нынешний финансовый кризис. Кроме того, если бы гривня тогда не усиливалась, то объем золотовалютных резервов был бы сейчас, естественно, намного больше (гривня потому и укреплялась, что НБУ перестал выкупать на межбанке доллары). А ведь их сегодня так не хватает…

Однако и это еще не всё. Как в конце прошлого года, так и в начале нынешнего Владимир Стельмах не раз во всеуслышание заявлял о том, что, по его мнению, гривню надо усиливать. Например, 22 апреля во время выступления в Верховной Раде он поведал, что гривня недооценена на 75-49%, и что оптимальный курс на сегодняшний день – 3,8 гривень за доллар. Естественно, что после таких месседжей первого лица Нацбанка в страну хлынул спекулятивный капитал – в расчете получить курсовую выгоду от грядущей ревальвации. А после, при первом же намеке на прекращение процесса укрепления гривни, эти деньги стали снова конвертироваться в валюту и выводиться из Украины, создавая дополнительное девальвационное давление на гривню.

Финансы запели грустные романсы

Наконец, именно Национальный банк обязан был тщательно отслеживать мировой финансовый кризис, обдумывать его возможные последствия для отечественной финансовой системы и предпринимать соответствующие меры. А что произошло в Украине? Внешний долг государства еще в июле 2008 года перевалил за $100 млрд., из которых почти $30 млрд. – краткосрочные кредиты. Причем, государственный долг сейчас невелик, а больше всего займов сделали именно коммерческие банки. Ну а теперь, как известно, возникли большие проблемы с ликвидностью, и уже 25 банков обратились к НБУ за помощью.

Кстати, обо всех этих явлениях досконально не могли, да и не обязаны были знать в правительстве. Поэтому высказывания депутатов из фракции Партии регионов о перекладывании сейчас Кабмином своей ответственности за кризис на НБУ представляются не слишком убедительными. Наверное, регионалы увидели, что против Стельмаха выступает Тимошенко, и решили на всякий случай действовать по принципу: враг моего врага – мой друг.

Впрочем, думается, что как правительство, так и, тем более, оппозиция в какой-то степени все же виновны. Хотя бы в том, что они не выставили к руководству Нацбанка и, в частности, к Владимиру Стельмаху свои претензии намного раньше. Помнится, регионалы блокировали трибуну Верховной Рады, когда им что-то не понравилось по теме НАТО, но лишь вяло брюзжали по поводу проведенной Нацбанком ревальвации гривни. А ведь сильнее всего пострадали сегодня от ошибочных действий НБУ именно предприятия (металлургические и химические) юга и востока Украины, а значит и их владельцы, обильно представленные в Партии регионов.

Не очень внятную позицию по вопросу отставки Владимира Стельмаха заняли сейчас депутаты из НУ-НС. Роман Зварич сообщил в четверг, что, мол, снимать главу Нацбанка во время финансового кризиса - не самый подходящий момент.

Впрочем, если свое конкретное слово скажет Президент, а его несомненно поддержит премьер, то предстоит Стельмаху, как минимум, бесславно завершить свою трудовую карьеру в ближайшее время...

Юрий Глухов