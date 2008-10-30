Фракция БЮТ проголосует за отставку Стельмаха

Фракция БЮТ проголосует за отставку Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, профильный комитет парламента приглашал руководство НБУ на свое заседание для заслушивания информации относительно ситуации в банковской сфере и обменного курса валют.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что ни В.СТЕЛЬМАХ, ни его заместители на заседание комитета не пришли.

Он не исключает возможности инициации профильным комитетом ВР отставки В.СТЕЛЬМАХА.

«В случае инициации такого вопроса наша политическая сила поддержит голосование за отставку», - заявил А.КОЖЕМЯКИН. По его мнению, отставка председателя НБУ – это «будет правильно».