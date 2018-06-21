Бюджетный парадокс по-украински: иногда лучше без бюджета вообще, чем с ним

Эксперты парадоксально сходятся в том, что экономический кризис будет иметь для Украины скорее санационный, чем реанимационный эффект. То же касается и бюджета. Лучше прожить январь-февраль 2009-го со временной сметой, чем выполнять образец фискального популизма, поданный в Верховную Раду 15 сентября. С тех пор произошли события, изменившие макроэкономическую и политическую конфигурацию до неузнаваемости.

Так или иначе, но похоже, что в 2009-й год Украина войдет без бюджета. Это впервые с тех пор, когда в инфляционные 90-е бюджет мог приниматься и в середине года. Каждая бюджетная система мира на такой форс-мажор имеет соответствующий предохранитель. Не исключение и Украина. Статья 46 Бюджетного Кодекса «Бюджетные назначения в случае несвоевременного принятия закона о Государственном бюджете Украины» стоит того, чтобы ее процитировать:

1. Если к началу нового бюджетного периода не вступил в силу закон о Государственном бюджете Украины, Кабинет Министров Украины имеет право осуществлять расходы Государственного бюджета Украины в соответствии с этой статьей Кодекса со следующими ограничениями:

1) расходы Государственного бюджета Украины могут осуществляться лишь на цели, определенные в законе о Государственном бюджете Украины на предыдущий бюджетный период и одновременно предусмотренные в проекте закона о Государственном бюджете Украины на следующий бюджетный период, поданному Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины;

2) ежемесячные расходы Государственного бюджета Украины не могут превышать 1/12 объема расходов, определенных законом о Государственном бюджете Украины на предыдущий бюджетный период, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 15 (финансирование долга – Авт.) и частью четвертой статьи 23 указанного Кодекса (финансирование за счет специального фонда бюджета – Авт.);

3) до принятия закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период осуществлять капитальные расходы запрещается, кроме случаев, связанных с введением военного или чрезвычайного положения, объявлением отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации.

2. Не позже двух месяцев со дня вступления в силу закона о Государственном бюджете Украины Министр финансов Украины информирует Верховную Раду Украины о взятых бюджетных обязательствах и осуществлены платежи согласно части первой этой статьи, по которым бюджетные назначения в утвержденном Государственном бюджете Украины не предусмотрены.

3. До принятия закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период займы могут осуществляться лишь с целью погашения основной суммы государственного долга.

4. До принятия закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период налоги, сборы (обязательные платежи) и другие поступления взимаются в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на предыдущий бюджетный период и других нормативно-правовых актов.

Статьей 79 Бюджетного Кодекса определен аналогичный алгоритм для местных бюджетов на случай их непринятия в определенный законом срок – ежемесячные расходы лимитированы 1 годовых расходов предыдущего года и наложено табу на капитальные расходы. Попробуем разобраться, к каким последствиям приведет применение этой статьи и как это отразится на семейной смете бюджетозависимых украинцев, – прежде всего работников бюджетной сферы (включая военнослужащих) и пенсионеров.

Прежде всего, заработная плата и социальные расходы. Бюджетом 2008 года (государственный плюс местные) запланировано потратить на зарплату бюджетникам (включая начислениям на фонд заработной платы) около 100 млрд гривен. Следовательно, фонд зарплаты плюс налоги на ФОП на января должен составлять не больше 8,3 миллиардов гривен. Учитывая, что в августе (последние пока официальные данные) аналогичный показатель составлял 7,1 миллиардов, похоже, что криков возле банкоматов и при росписи в зарплатной ведомости в министерствах, школах, больницах и военных частях в январе быть не должно, поскольку январская зарплата если и не вырастет по сравнению с декабрьской, однако и не будет меньше. Не вырастет по двум причинам. Во-первых, размер фонда оплаты труда ограничен теми 1 расходов 2008 года; во-вторых, минимальная зарплата останется на уровне декабря 2008 года, а именно - 605 гривен. Проект бюджета-2009 в варианте от 15.09.2008 предусматривал, что минимальная заработная плата будет составлять 630 гривен в бюджетной сфере, а в экономике она должна соответствовать уровню прожиточного минимума для работоспособных (723 грн).

Пенсии. Пенсионный Фонд в Украине привязан в госбюджет крепкой пуповиной трансфертов, оборвать которую равнозначно невыплате пенсий и возврату в пенсионные долги 90-х. В этом году бюджет потратит на поддержку пенсионных и других социальных программ до 70 миллиардов гривен (прямые трансферты Пенсионному Фонду + субсидии населению на оплату коммунальных услуг + помощь семьям с детьми и т.д). Пользуясь логикой статьи 46 Бюджетного Кодекса, поддержка социальных программ в январе 2009 года не может превысить 5,8 млрд гривен – это приблизительно уровень социальных трансфертов из бюджетов всех уровень образца августа 2008 года (без тех расходов, которые финансируют пенсионный и остальные социальные фонды за собственный счет). Следовательно, как и бюджетники, пенсионеры могут в лучшем случае рассчитывать на декабрьский уровень обеспечения, но не больше. Впрочем, есть угроза выборов, которые состоятся если не 7, то 14 или 21 декабря. Если под выборы будут подвязаны значительные дополнительные выплаты (которые Кабмин может назначить своим Постановлением, ссылаясь на невозможность внести изменения в бюджет), то ноябрьско-декабрьская расходная лихорадка не просто вымоет все остатки на казначейском счету, но и осложнит финансирование в январе-феврале.

Что касается капитальных расходов, то запрет их проведения насторожит разве что функционеров УЕФА, ведь зимой финансирование объектов ЕВРО-2012 не будет происходить. Потрясением для бюджета такое ограничение вряд ли будет, поскольку и без него «капиталка» в первом квартале года почти не финансируется – согласовываются сметы, запускаются тендеры и т.д.

Проект бюджета-2009, поданный в Раду 15 сентября, можно сдавать в архив. Падение в металлургии и смежных отраслях, неминуемое сокращение доходов от таможни в результате запрещения авансовых платежей за импорт, сокращение промышленного производства, а вскоре - реальных доходов населения сделают дурным тоном заявления о 100 миллиардах дополнительных доходов в следующем году. На фоне 319-го Постановления НБУ обещания дешевых ипотечных кредитов бюджетникам, золотого дождя в виде гарантированных государством ссуд шахтам, аграрному сектору и кому-либо еще будут свидетельствовать о безответственности политиков, продолжающих их произносить. Приватизации в следующем году не будет – это уже точно. То чем будем финансировать дефицит бюджета в условиях дороговизны внешних ресурсов?

Поэтому лучше без бюджета вообще, чем с таким, который предлагался. Вызывает беспокойство, что бюджет будет финансироваться в «ручном» режиме. Но к тому времени уже может быть не до злоупотреблений - на казначейских счетах может остаться сумма, которой едва будет хватать на зарплаты и социалку. Доторгуемся до того, что не будет чем сдачу давать.

Игорь Шпак