За 2 недели украинцы забрали из банков больше 6 миллиардов

Национальный банк Украины с 13 октября запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.

Как сообщил УНИАН первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, это предусмотрено постановлением правления Нацбанка (№319 от 11 октября с.г.).

«Надо подчеркнуть, что постановление ограничивает досрочное снятие депозитов, как для юридических, так и для физических лиц. Если срок депозита закончился, то тогда нет вопросов», - сказал А.ШАПОВАЛОВ. - Панику, практически на 90%, создает только психологический фактор. Чтобы успокоить людей и чтобы банки нормально работали, было принято такое решение».

По его словам, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн. или 2,7% от суммы срочных банковских вкладов.

Документом НБУ также ввел пятипроцентную маржу между курсом покупки-продажи валюты на наличном рынке.

Постановлением № 319 также предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату.

При этом А.ШАПОВАЛОВ, что для вступления в силу постановления, его регистрация в Минюсте не требуется, и постановление вступило в силу с сегодняшнего числа.