Алексей Коган: Меня считали американским шпионом, потому что я продвигал все талантливое украинское

Есть много друзей в России, но в НАТО спокойнее... Дать звание Народного артиста Киркорову – плюнуть в глаза Нине Матвиенко... Какого национализма вы хотите от человека по фамилии Коган? Алексей Коган – один из самых известных украинских музыкальных радиоведущих. В разные годы работал на радио «Луч», «Континент», «Ностальжи», «Супернова». Сейчас ведет программы на «Мюзик радио» и «Радио Эра FM». Он - организатор вечеров джазовой музыки и украинских джазовых фестивалей. Алексей Коган ответил на вопросы УНИАН. УКРАИНА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВАРЕНИКИ И САЛО, КОТОРОЕ ТАК ВОСПЕВАЕТ ПОПЛАВСКИЙ Пан Алексей, вскоре, 17–19 октября, состоится фестиваль Jazz in Kiev 2008, который Вы организуете. Этот фестиваль Вы анонсируете как беспрецедентное событие в Украине. Какой ценой Вам приходится организовывать Jazz in Kiev? Хороший вопрос – какой ценой? Не страшной. Не буду кокетничать, я делаю это с любовью к этому делу.

Да, крови много. Мы же не имеем опыта организации фестиваля. До сих пор мы проводили лишь концерты.

В прошлом году мы имели хорошую репетицию – мой юбилей. Там выступало 14 ансамблей и исполнителей на протяжении пяти часов. Это фактически был минифестиваль. В этот раз у нас будет семь приезжих коллективов и полтора коллектива. То есть он будет смешанный – россияне из Нью-Йорка, двое украинцев и один темнокожий исполнитель. А также местная группа Алексея Фантаева с новым проектом и при участии специального приглашенного бразильца.

До нас никто еще не делал показы джазовых фильмов, никто не работал с детьми, не делали негромкие, маленькие презентации альбомов.

В том, что мы делаем, нет помпы, пафоса. Все-таки на фоне массовой культуры, современной музыки есть люди, которые хотят слушать что-то другое, и мы работаем именно для таких людей, для музыкантов. Мы этого не скрываем.

Один из моих учителей на радио, в настоящее время покойный Олег Горский, говорил: «Алексей, когда ты работаешь в эфире, не забывай, что среди твоих слушателей могут быть люди с высшим образованием».

Я не знаю, можно ли зарабатывать на джазе, но выходить на нуль, при правильной организации – можно. То есть Jazz in Kiev слушателю туфту не подсунет.

Давайте будем объективными, ни разу за историю Украины в Киеве не было джаз-фестиваля, который бы был достоин уровня европейской столицы. Но об этом лучше говорить после завершения фестиваля.

Мы хотим, чтобы Украина ассоциировалась у иностранцев, у людей, которые живут в современной Украине, не только с вышиванками, шароварами, писанками и народной музыкой.

Украина... Она же современная... Есть Андрухович, есть Карпа, есть современные художники-артисты, а не только вареники и сало, которое так воспевает Поплавский. Ну пусть себе будет массовая культура... Я никогда не говорю «попса», не хочу кого-то унизить, однако нужно понять, что есть другие люди.

Мы на каждом шагу кричим, что живем в демократическом государстве. А какое же это демократическое государство?! Разве вы можете послушать в полном объеме хорошую фольклорную музыку? Нет. Классическую? Нет. Нормальный рок? Тоже нет. Все популярная музыка. Это правильно? Нет, неправильно. То есть портятся вкусы людей.

Ректор говорит, что не поет, что у него душа поет... Ну хорошо, но если я это не хочу слушать. Я как гражданин должен иметь право на что-то другое.

Зомбирование было уже 70 лет, но на улице уже ХХІ век.

А мы хотим дать людям возможность выбирать.

Временами на телевидении люди, которые в джазе не понимают, поставят какой-то жопкин хор и говорят, что это джаз. А кто-то включит ТВ и скажет: «Ой, это джаз? Какое дерьмо!» – и выключит телевизор. Однако у него в голове уже отложилось, что джаз – это дерьмо. Потому что он не видел и не слышал того, что является лучшими образцами. Потому что за хорошие образцы с авторскими правами нужно платить, а делают так – чтобы было.

А оно так и выходит, и люди так воспитываются.

Телевидение и радио давно стали такими, которые не воспитывают.

Можете ли Вы провести грань между шароварщиной и настоящей украинской культурой?

Вот на вас неплохие джинсы... Вы же можете отличить плохие джинсы от хороших. Думаю, я ответил на ваш вопрос.

Понимаете, украинские песни – это не только «Несе Галя воду» и «Ой на горі два дубки». Есть песни, которые поет фольклорная группа «Древо», есть архаика и настоящая аутентичная музыка.

Можно всегда отличить настоящие деньги от фальшивых. По-другому я не знаю, как ответить на этот вопрос.

Кто-то сказал, что шароварщина – это тогда, когда министр культуры представляет Украину за рубежом. Да, нельзя показывать за рубежом только то, что нравится министерству культуры.

Однако у меня огромные надежды на Василия Вовкуна.

Я никогда не забуду, как его травили, когда он был режиссером «Славянского базара». Он показывал хор «Киев», «Мен Саунд», была хорошая программа. Но нашлись люди, которые сказали, что это что-то так себе, что нужно Верку Сердючку, Ани Лорак.

Я не против Верки Сердючки! Для меня Андрей Данилко намного талантливее, чем некоторые наши так называемые звезды.

Есть много вещей, которые раздражают, но я пытаюсь быть умнее и спокойнее. Мне временами грустно становится, что я лучшие годы своей жизни потерял на этот джаз и на эту музыку. Потому что есть еще довольно много интересных вещей в жизни. Я мало читал, путешествовал. Любые путешествия были связаны с работой. У меня есть несколько мест в Амстердаме, Чикаго, Польше, где я могу появиться сам и провести полтора часа на улице, просто разглядывая людей, которые проходят мимо меня. От этого получаю огромное наслаждение.

МЕНЯ НАЗЫВАЛИ АМЕРИКАНСКИМ ШПИОНОМ, ПОТОМУ ЧТО Я ПРОДВИГАЛ ВСЕ ТАЛАНТЛИВОЕ УКРАИНСКОЕ А какой Ваш самый любимый город? Киев! Один большой артист сказал: «Родина там, где спят твои дети». А мои дети и внуки спят в Киеве.

Лично для меня, словосочетание «украинский джаз» звучит неестественно...

Абсолютно согласен. Я часто это слышу.

Скажу то, что говорю всем. Еще в советское время работал музыкальным редактором и мы готовили проект «Танцы народов ССР». Пришли консультанты к нам… Была какая-то одна из восточных республик, не помню, какая именно, где нет такого понятия, как «танец», просто культура...

Что такое фламенко? Это танец? Нет. Есть стих фаламенко, есть танец фламенко, то есть это образ жизни. Есть стихотворения танго, есть танцы танго, есть постные танго, есть музыка танго. И танго в парижских салонах с аргентинским танго не имеет ничего общего.

Так же и в Украине... У нас есть так много хорошего, откуда можно черпать и черпать, как нефть в Кувейте. Но никто к этому не относится естественно.

То, что показывают на конкурсах художественной самодеятельности киевской, ровенской, луцкой области – не то. Настоящая фольклорная музыка спрятана намного глубже.

То, что делает Скрипка, очень хорошо, а фестиваль «Країна мрій» – это вообще прорыв. Оказывается, музыка южных сербов, кельтов, цыган, африканцев очень популярная среди молодежи. Там есть ритм.

Но есть также первоклассный коммерсант Горан Брегович. Что он сделал своего? Ничего. Он просто метко использовал музыку цыган Южной Сербии. Но сделал это как следует, еще и копеечку на этом заработал.

Это вопрос самоидентификации и самоуважения.

Я всегда вспоминаю свою родную Украину, когда посещаю село Желязова Воля и домик Шопена. У поляков – наших соседей, есть чему поучиться. Там можно приобрести все: диски Шопена, ноты Шопена, бюстики Шопена, можно даже концерт послушать. А я не припомню, чтобы в музее Шевченко был какой-то штатный работник, который читал бы его стихотворения.

Вот это и есть вопрос самоуважения.

Меня на радио называли американским шпионом. Это уже какая-то патология, потому что все талантливое, что было украинским, в программах звучало. Все музыканты несли мне свои работы.

В этом направлении работают честно Млада, Марина Юрасова, Иван Тараненко, который не имеет приличной записи, фольклорная группа «Древо», Роман Гринькив...

Например, Песня про рушник – ну это же такая почва для импровизации!.. Однако лучше всех на сегодняшний день ее в джазе сыграл азербайджанец – в настоящее время покойный Вадиф Мустафа-заде.

Понимаю, украинцы, возможно, боятся, потому что переплюнуть Вадифа будет тяжело.

Он прослушал эту песню дважды по радио, сидя в гостинице.

НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО ДЕПУТАТА ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧИНОВНИКА, КОТОРЫЙ БЫ ХОТЕЛ ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ ДЛЯ НАРОДА, – ЗАС...ЦЫ ОНИ Тогда в чем наша проблема, по вашему мнению? Проблема. Ну, нужно себя уважать. И все! А отсюда будет и язык, и отношение к нему.

Вы знаете, этому прогрессу прежде всего мешают политики и идеологи. Это самые страшные враги прогресса, потому что идеология нужна только им.

Все знают, как не надо, а никто не знает, как надо. Всегда ищут виновных, а там уже кто хочешь – евреи, ляхи, москали.

А сами Вы политикой не интересуетесь?

Совсем. Я лишь понимаю, что я в грязи по уши. К сожалению, не знаю, ни одного человека в украинском парламенте и правительстве, который хочет каких-то изменений для народа.

Они все врут, однако страшнее всего то, что они свято верят в то, что врут. Их ложь уже стала высокого качества, квалифицированной.

И на выборы не ходите?

Хожу, но всегда голосую против всех. Просто, чтобы моим голосом никто не воспользовался.

Люди забыли о самых обычных банальных ценностях, таких, как совесть.

Я часто их вижу, когда летаю за границу, когда они выходят из бизнесс-класса , их встречают возле трапа, так как оно не может пронести свою задницу на пять шагов вперед.

Говорят, что они - слуги народа, и засранцы они! Им надо просто надавать по сраке... Как можно блокировать трибуну, ничего столько времени не делать, получать такую зарплату и рассказывать, как они волнуются за народ.

Когда была Оранжевая революция – а живу на Крещатике, – то все происходило на моих глазах. Моя жена водила домой людей, поила, кормила студентов. Я верил людям, которые стояли на Майдане, но не тем, кто на трибуне.

ЕСТЬ МНОГО ДРУЗЕЙ В РОССИИ, НО В НАТО СПОКОЙНЕЕ Вы за вступление Украины в НАТО?

Как человек миролюбивый, я бы хотел, чтобы Украина имела такой статус, как Швейцария, то есть нейтральный.

Но быть хатой с краю нам, по-видимому, не выйдет, потому, если выбирать... У меня много друзей в России, однако мне кажется, что в НАТО было бы спокойнее.

Вернемся к музыке. Джаз – это символ свободы, рок – тоже является символом свободы. Что - больший символ свободы? Не хочу обижать рок-музыкантов.

Если быть честным, то деньги тоже являются символом свободы. Были бы у меня много денег, я бы делал такие фестивали ежемесячно.

В действительности всегда все упирается в деньги. Потому что, что такое уровень свободы, когда человек может жить, где он хочет, когда по радио он слушает то, что хочет. Невозможно не согласиться с мыслью – страна свободная, процветающая, когда в этой стране хорошо и старым, и детям. У нас хорошо старикам? Я так не думаю. А детям? Не всегда.

Моя внученька два дня походила в детский садик и уже дома, потому что простужалась. А если бы у нас была французская система, где, когда многие дети посещают садик, воспитатель получает больше, меньше детей пришли – меньше. И она не будет двадцать носов одной салфеткой подмахивать. Потому что будет заботиться о своих деньгах.

Украинцы из какого региона имеют лучший вкус в музыке?

Это стопроцентная провокация. Лучшая украинская супергруппа, которая когда-то была, «Фест», состоит из представителей разных регионов – из Червонограда (Львовская область), из Краматорска, Киева, Горловки.

Лучший украинский гитарист Володя Шабалтас – из Харькова, Наталья Лебедева – киевлянка.

Возможно, образованнее были львовяне, потому что была Польша рядом.

Помню, как Леонид Гольштейн, когда еще был Советский Союз, ездил во Львов писать с телевизора концерты американских, европейских джазменов, которые проводились в Польше. Потом показывал их здесь.

Однако есть другой закон – хочешь быть популярным, должен получить известность в столице.

ДАТЬ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА КИРКОРОВУ – ЭТО ПЛЮНУТЬ В ГЛАЗА ТАРАСУ ПЕТРИНЕНКО, НИНЕ МАТВИЕНКО Украинский музыкальный рынок доверху переполнен попсой, и ее безумными темпами продолжают штамповать, создавая все больше сомнительных групп с полуобнаженными девушками. Просто ли после этого популяризировать джаз в Украине? Эти вещи не пересекаются... Если будет культура, люди сами будут выбирать.

Ну зачем ходить строем, рядами и колоннами?!

Меня удивляет подход к государственному признанию, присвоению званий Народного артиста Украины. Кто у нас его получил? Филипп Киркоров. При чем тут Киркоров к Украине? Дать ему звание народного – это плюнуть в глаза Тарасу Петриненко, Нине Матвиенко.

А что Вы думаете о походе культурных деятелей в политику, в частности Святослава Вакарчука? Я Славу знаю очень хорошо. Недавно с ним разговаривал, он меня приглашал на свой новый проект.

Могу одно сказать: мне его жаль, я бы так не поступил...

Я уже много рассказывал, что мечтал о джазовом радио. Мне говорили: «Чувак, хочешь радио? Нет проблем. Но десять месяцев ты делаешь все, что хочешь, а два месяца мы будем говорить тебе, что делать». Я сразу ответил: «До свидания, дальше ничего не обсуждается».

Простите, но деньги для меня пахнут! Если это связано с политикой, – не возьму. Я уже в таком возрасте, когда за свои поступки нужно отвечать.

Однако должен быть честным. Знаете, говорят: «Если бы тебя фашисты поймали во время Второй мировой, выдал бы своих?» – я отвечаю честно: «Не знаю». Мне хочется верить, что нет, но не знаю.

КАКОГО НАЦИОНАЛИЗМА ВЫ ХОТИТЕ ОТ ЧЕЛОВЕКА ПО ФАМИЛИИ КОГАН? Вы националист? Я не националист. Однако я за то, чтобы люди, которые хотят быть в парламенте, знали украинский язык. Я не понимаю россиян, мне литовская, эстонская позиция ближе.

Ну как можно говорить о национализме с человеком по фамилии Коган?! Моя мать - стопроцентная еврейка, папа на три четверти украинец, а на четверть поляк. Моя бабушка – чистокровная полька. Но в моей семье никогда не было из этого проблемы. С мамой он разговаривал по-русски, а когда звонили по телефону его родители, переходил на украинский – не потому, что они были националистами, а потому, что мой дедушка говорил по-украински, а бабка – 20 слов украинских, а десять польских.

Временами в эфире я могу быть таким себе ежиком, когда некоторые слушатели позвонят по телефону, поблагодарить меня за мой украинский, а затем всегда наступает короткая пауза. Я их спрашиваю: «А что вас тревожит? Моя фамилия?» Или еще: «Почему ваши гости говорят “на русском языке?”. Я отвечаю: «Уважаемый, вы сами сначала выучите украинский».

Я никогда не скажу «міроприємство», «на протязі» и так далее.

Чрезвычайно доволен, что няня моей внучки общается с ней исключительно по-украински.

Не имею ничего против национализма, однако я не согласен с позицией партии «Свобода». Не люблю, когда говорят, что в парламенте должно быть 79% этнических украинцев. Прошу прощения, а кто это должен определять?!

Мне здесь ближе Бердяев, который сказал: «Если ты пренебрежительно относишься к другим нациям, ты не можешь называться интеллигентом».

Что касается языка. Мой преподаватель когда-то говорил: «Уважаемые, изучайте язык, потому что он не виноват, что вы его не знаете».

Разговаривала Оксана Климончук