Без изменений к бюджету Украина только выигрывает?

Верховная Рада ушла на каникулы, так и не приняв изменения к главному финансовому документу страны. Ситуацию комментируют эксперты. Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций: НИ ОДНО ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БЫЛО СПОСОБНО НА ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ЗА БЮДЖЕТОМ На сегодня ситуация определяется достаточно высоким уровнем инфляции и инфляционных ожиданий. Приоритет правительства – торможение инфляции как фактора, который может взорвать макроэкономическую стабильность и угрожать экономическому росту. Потому главным направлением фискальной политики должно быть ограничение государственных расходов, сейчас должна осуществляться рестриктивная (то есть ограничительная) политика.

Наше законодательство требует повышения разного рода социальных выплат в связи с инфляцией, пересмотра раздела дополнительных средств, которые поступают в казначейство. При таких условиях возникает ситуация, когда чем больше мы будем компенсировать населению доходы в связи с инфляцией, тем больше денег будет появляться на рынке. Это называется инфляционная спираль. Мы больше платим – растут цены, опять больше платим – опять рост. Поэтому при пересмотре бюджета его следовало сделать максимально рестриктивным.

Однако, пытаясь ограничить бюджет, рискуем получить решение КС, который принимает во внимание сирот, босых, голодных... Инфляция будет продолжаться, и я не вижу магических инструментов, которые давали бы возможность обеспечить снижение цен.

По лучшим сценариям, можем говорить о возможности торможения темпов инфляции, и это торможение зависит от многих факторов.

Нерасходование средств, предложенных в бюджете, с экономической точки зрения будет сдерживать инфляцию, и потому в этом смысле, как это цинично не звучит, провал бюджета играет на пользу в борьбе с инфляцией.

В сентябре бюджет таки будет принят.

Может ли правительство тратить средства в ручном режиме? Есть определенные возможности, есть соответствующие программы, но насколько мне известно, в соответствии с бюджетным законодательством правительство не может просто так взять дополнительные поступления (на сегодня это 30 миллиардов гривен) и распределить на свое усмотрение. Вряд ли есть опасность, что правительство профукает их за месяц. Для этого нет юридических возможностей.

С другой стороны, определенную сумму дополнительных средств, связанных, скажем, с Евро-2012 следует тратить уже сейчас, направлять их на перестройку стадионов, развитие инфраструктуры, дорог.

Украина никогда не выделялась опрятным отношением к деньгам – и при наличии бюджета и без него. Это вечная тема – такая же вечная, как борьба с коррупцией. Пока еще ни одно правительство не смогло внедрить жесткие и эффективные процедуры контроля за использованием бюджетных средств. Кто сделает такую реформу, тот войдет в историю как реформатор номер один.

Анатолий Гальчинский, директор Института стратегических оценок: КТО ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ, ПОНИМАЕТ: ВРАГ НОМЕР ОДИН – ИНФЛЯЦИЯ

В Украине случалось, когда бюджет на следующий год принимался в мае текущего года. Это плохо... Но в данной ситуации от провала бюджета экономика только выигрывает, потому что ее не может накачивать деньгами. Поэтому нет худа без добра.

Проблемой номер один является макроэкономическая стабилизация. Леонид Кучма в подобной ситуации 1998 года, когда мировой финансовый кризис мог перекинуться на Украину, применял механизмы секвестра (сокращение расходов). Парламент этого не поддержал, и Кучма указами сократил все расходы. Так спасли экономику.

В условиях кризиса экономика накачивается инфляционными деньгами – те дополнительные 30 миллиардов гривен внеплановых доходов – это инфляционные деньги... Так репродуцируется новый виток инфляции. Но если те деньги не будут сейчас вбрасываться в экономику, то это хоть каким-то образом спасет ее от мультипликации инфляционного процесса.

Конечно, много зависит от событий, которые развернутся осенью. Для меня инфляция большее зло. Она деформирует экономику, обесценивает инвестиции, съедает все, что мы даем в социальную сферу. Тот, кто думает о будущем, понимает, что враг номер один – инфляция. Поскольку Верховная Рада фактически проявила доверие к правительству, то оно должно с умом подойти к развитию экономики, к формированию бюджета. Макроэкономическая стабилизация остается главным заданием. Если есть деньги, то следует строить дороги и реализовывать другие неинфляционные проекты. Если есть деньги, то их следует тратить. Но с умом.

Я не знаю всех показателей президентского и правительственного вариантов бюджета, но из публикаций в печати следует, что они опять рассчитаны на потребление.

Ярослав Жалило, Национальный институт стратегических исследований: ПРОВАЛ БЮДЖЕТА – ФАКТОР ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА

Отказ ВР принять бюджет – негативный момент. Мы будем иметь дальнейшее накопление средств на казначейском счете. Бюджетом предусматривалось увеличение расходов регионам на социальную сферу, повышение пенсий, переход на единую тарифную сетку. Правительство может стать перед проблемой нехватки средств на финансирование этих вещей. И я не исключаю, что оно может попробовать “в одностороннем порядке” недофинансировать какие-то программы, чтобы компенсировать нехватку средств на социальные расходы.

Возникнут инфляционные риски, а это будет побуждать НБУ к ограничительной денежной политике. Провал бюджета является фактором замедления темпов экономического роста. Но, с другой стороны, этот фактор будет тормозить инфляционные процессы.

Рост цен ведет к уменьшению прибыльности, наращиваются расходы предприятий. Если мы не имеем достаточных темпов экономического роста, падают поступления в бюджет. Потому тяжело спрогнозировать, каким будет объем поступлений. Но средства будут накапливаться на казначейском счете. Как они будут тратиться осенью, зависит от того, достигнут ли политические силы консенсуса.

Опрашивала Маша Мищенко