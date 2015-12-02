Агентство Reuters показало лучшие фотографии 2015 года

13:30, 02 декабря 2015
Общество
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Reuters выбрал самые интересные кадры событий, которые произошли в этом году. В список самых значимых также попали и фотоснимки украинских событий.

REUTERS

Фотографы агентства запечатлили события, произошедшие в разных странах. На снимках отображены как радостные события так и печальные. Также фотографы сняли впечатляющие кадры природных явлений, таких как извержение вулкана и полнолуние.

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Много фотоснимков посвящено жизни мигрантов, которые бегут из неблагополучных стран в Евросоюз. 

Также среди снимков, которые удостоились внимания, есть те, которые отображают события под Верховной Радой 31 августа и аварию на шахте Засядька, в результате которой погибло 33 шахтера.

Кроме этого, Reuters внес в итоговый список фотоснимки по факту убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова и терактов в Европе.

Внимания также удостоились захватывающие снимки со спортивных событий.

Мужчина держит гигантский карандаш во время участия в марше солидарности на улицах Парижа, Франция 11 января 2015
Мужчина держит гигантский карандаш во время участия в марше солидарности на улицах Парижа, Франция 11 января 2015 /  © REUTERS
Ребенок играется на улице затопленной рекой Рио-де-Солимойнс, которая является один из двух главных веток реки Амазонки, в городе Анама, штат Амазонас, Бразилия 3 июня 2015
Ребенок играется на улице затопленной рекой Рио-де-Солимойнс, которая является один из двух главных веток реки Амазонки, в городе Анама, штат Амазонас, Бразилия 3 июня 2015 /  © REUTERS
Освенцим - лагерь смерти. Заключенная Ядвига Богука (девичья фамилия Регульска), регистрационный номер 86356, держит снимок себя в 1944 году в Варшаве, Польша, 12 января 2015
Освенцим - лагерь смерти. Заключенная Ядвига Богука (девичья фамилия Регульска), регистрационный номер 86356, держит снимок себя в 1944 году в Варшаве, Польша, 12 января 2015 /  © REUTERS
Четыре немецких полицейских автомобиля подожгли анти-капиталистические протестующие около офиса Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед его официальным открытием. Франкфурт, Германия 18 марта 2015 года
Четыре немецких полицейских автомобиля подожгли анти-капиталистические протестующие около офиса Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед его официальным открытием. Франкфурт, Германия 18 марта 2015 года /  © REUTERS
Тело жертвы лежит среди горы мусора после землетрясения, в Катманду, Непал 25 апреля 2015 года
Тело жертвы лежит среди горы мусора после землетрясения, в Катманду, Непал 25 апреля 2015 года /  © REUTERS
Дым и пепел от вулкана Кальбуко возле города Пуэрто-Монт, Чили 22 апреля 2015 года
Дым и пепел от вулкана Кальбуко возле города Пуэрто-Монт, Чили 22 апреля 2015 года /  © REUTERS
Таня Каньотто из Италии выполняет прыжок во время соревнования с трамплина высотой 3 м в полуфинале на Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, Россия на 31 июля 2015 года
Таня Каньотто из Италии выполняет прыжок во время соревнования с трамплина высотой 3 м в полуфинале на Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, Россия на 31 июля 2015 года /  © REUTERS
Сирийский беженец целует свою дочь, переходя через границу Греции с Македонией, недалеко от греческого села Идомени, 10 сентября 2015 года
Сирийский беженец целует свою дочь, переходя через границу Греции с Македонией, недалеко от греческого села Идомени, 10 сентября 2015 года /  © REUTERS
Афганский мальчик играет накарусели на вершине холма в Кабуле, Афганистан 20 июля 2015 года
Афганский мальчик играет накарусели на вершине холма в Кабуле, Афганистан 20 июля 2015 года /  © REUTERS
Певица Мадонна падает во время выступления на BRIT music awards в O2 Arena в Гринвиче, Лондон, Великобритания 25 февраля 2015 года
Певица Мадонна падает во время выступления на BRIT music awards в O2 Arena в Гринвиче, Лондон, Великобритания 25 февраля 2015 года /  © REUTERS
Похороны шахтера Дмитрия Александрова, погибшего от взрыва на шахте имени Засядько, Донецк, Украина 6 марта 2015 года
Похороны шахтера Дмитрия Александрова, погибшего от взрыва на шахте имени Засядько, Донецк, Украина 6 марта 2015 года /  © REUTERS
Тело Бориса Немцова, российского оппозиционного политика и бывшего заместителя премьер-министра, на земле в центре Москвы, Россия 28 февраля 2015 года
Тело Бориса Немцова, российского оппозиционного политика и бывшего заместителя премьер-министра, на земле в центре Москвы, Россия 28 февраля 2015 года /  © REUTERS
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, премьер-министр Италии Маттео Ренци и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе, Бельгия, 25 июня 2015 года
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, премьер-министр Италии Маттео Ренци и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе, Бельгия, 25 июня 2015 года /  © REUTERS
Россиянин Михаил Настенко падает на лошади на заборе Лочан на Чемпионата Европы по троеборью в замке Блэр, Шотландия, Великобритания, 12 сентября 2015 года
Россиянин Михаил Настенко падает на лошади на заборе Лочан на Чемпионата Европы по троеборью в замке Блэр, Шотландия, Великобритания, 12 сентября 2015 года /  © REUTERS
Королева Великобритании Елизавета едет в вагоне на новой железнодорожной линии в Шотландию, Великобритания, 9 сентября, 2015 года
Королева Великобритании Елизавета едет в вагоне на новой железнодорожной линии в Шотландию, Великобритания, 9 сентября, 2015 года /  © REUTERS
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи в поминальный день в Национальном Мемориале в Оттаве, Канада 11 ноября 2015 года
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи в поминальный день в Национальном Мемориале в Оттаве, Канада 11 ноября 2015 года /  © REUTERS
Местный житель помогает обессиленному сирийскому беженцу, который выпрыгнул из лодки, выбраться на берег на пляже на греческом острове Лесбос 17 сентября 2015 года
Местный житель помогает обессиленному сирийскому беженцу, который выпрыгнул из лодки, выбраться на берег на пляже на греческом острове Лесбос 17 сентября 2015 года /  © REUTERS
Песчаник, сформированный водой и ветром наблюдается в каньоне, который окружает озеро Пауэлл недалеко от Пейдж, Аризона, Соединенные Штаты Америки 26 мая 2015 года
Песчаник, сформированный водой и ветром наблюдается в каньоне, который окружает озеро Пауэлл недалеко от Пейдж, Аризона, Соединенные Штаты Америки 26 мая 2015 года /  © REUTERS
Модели Victoria's Secret идут по Коачелла с друзьями в Индио, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 12 апреля 2015 года
Модели Victoria's Secret идут по Коачелла с друзьями в Индио, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 12 апреля 2015 года /  © REUTERS
Бегемот ходит по затопленной улице в Тбилиси, Грузия, 14 июня 2015 года
Бегемот ходит по затопленной улице в Тбилиси, Грузия, 14 июня 2015 года /  © REUTERS
Обломки Airbus А320 видно на месте аварии, возле Сейн-лез-Альп, во французских Альпах, Франция, 26 марта, 2015 года
Обломки Airbus А320 видно на месте аварии, возле Сейн-лез-Альп, во французских Альпах, Франция, 26 марта, 2015 года /  © REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель говорит с президентом США Бараком Обамой на территории замка Эльмау в Круен вблизи Гармиш-Партенкирхен, Германия, 8 июня 2015 года
Канцлер Германии Ангела Меркель говорит с президентом США Бараком Обамой на территории замка Эльмау в Круен вблизи Гармиш-Партенкирхен, Германия, 8 июня 2015 года /  © REUTERS
Жители возвращаются в свои деревни на пикапе после того как Курдские подразделения Народной защиты отвоевали контроль над территориями у исламистов на юге сельской местности Рас-эль-Айн, Сирия Май 13, 2015 года
Жители возвращаются в свои деревни на пикапе после того как Курдские подразделения Народной защиты отвоевали контроль над территориями у исламистов на юге сельской местности Рас-эль-Айн, Сирия Май 13, 2015 года /  © REUTERS
Пожар в национальном лесу Лос-Падре, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 21 августа 2015 года
Пожар в национальном лесу Лос-Падре, Калифорния, Соединенные Штаты Америки 21 августа 2015 года /  © REUTERS
Мигранты, которые были найдены в море на лодке, сбирают дождевую воду во время сильных осадков в лагере близ пристани канинг Чаунг, за пределами поселка Маунгда в северной части штата Ракхайн, Мьянма 4 июня 2015 года
Мигранты, которые были найдены в море на лодке, сбирают дождевую воду во время сильных осадков в лагере близ пристани канинг Чаунг, за пределами поселка Маунгда в северной части штата Ракхайн, Мьянма 4 июня 2015 года /  © REUTERS
Эксперты проводят расследование на месте смертельного взрыва в центре Бангкока, Таиланд, 18 августа 2015 года
Эксперты проводят расследование на месте смертельного взрыва в центре Бангкока, Таиланд, 18 августа 2015 года /  © REUTERS
Птица сидит на голове у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он посещал центр лесного хозяйства Министерства управления водными ресурсами в Ризе, Турция, 14 августа 2015 года
Птица сидит на голове у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он посещал центр лесного хозяйства Министерства управления водными ресурсами в Ризе, Турция, 14 августа 2015 года /  © REUTERS
Шлюпка, переполненная сирийскими мигрантами, дрейфует в Эгейском море между Турцией и Грецией после того, как ее двигатель сломался недалеко от греческого острова Кос, 11 августа 2015 года
Шлюпка, переполненная сирийскими мигрантами, дрейфует в Эгейском море между Турцией и Грецией после того, как ее двигатель сломался недалеко от греческого острова Кос, 11 августа 2015 года /  © REUTERS
Лунное затмение совпадает с так называемым «суперлунием» в Ньюкасл-андер-Лайм, Стаффордшир, Англия, Великобритания 28 сентября 2015 года
Лунное затмение совпадает с так называемым «суперлунием» в Ньюкасл-андер-Лайм, Стаффордшир, Англия, Великобритания 28 сентября 2015 года /  © REUTERS
6 июля 2015; Дейтона-Бич, штат Флорида, США; Водитель Остин Диллон (автомобиль №3) на NASCAR Sprint Cup Series попадает в оградительную сетку на финише гонки
6 июля 2015; Дейтона-Бич, штат Флорида, США; Водитель Остин Диллон (автомобиль №3) на NASCAR Sprint Cup Series попадает в оградительную сетку на финише гонки /  © REUTERS
Женщины молятся у букетов цветов, установленных на пляже курорта Imperial Marhaba, который был атакован боевиком, в Суссе, Тунис 28 июня 2015 года
Женщины молятся у букетов цветов, установленных на пляже курорта Imperial Marhaba, который был атакован боевиком, в Суссе, Тунис 28 июня 2015 года /  © REUTERS
Британский принц Джордж смотрит в коляску на свою сестричку принцессу Шарлотту после ее крещения в церкви Святой Марии Магдалины в Сандринхем, Великобритания 5 июля 2015 года
Британский принц Джордж смотрит в коляску на свою сестричку принцессу Шарлотту после ее крещения в церкви Святой Марии Магдалины в Сандринхем, Великобритания 5 июля 2015 года /  © REUTERS
Президент США Барак Обама стоит вместе с Папой Римским Франциском во время церемонии прибытия понтифика в Белый дом в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки 23 сентября 2015 года
Президент США Барак Обама стоит вместе с Папой Римским Франциском во время церемонии прибытия понтифика в Белый дом в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки 23 сентября 2015 года /  © REUTERS
Мигрант с ребенком падает после подножки телеоператора Петры Ласло при попытке к бегству с точки сбора мигрантов селе Резске в Венгрии, 8 сентября 2015 года
Мигрант с ребенком падает после подножки телеоператора Петры Ласло при попытке к бегству с точки сбора мигрантов селе Резске в Венгрии, 8 сентября 2015 года /  © REUTERS
Фермеры и производители молока со всей Европы забрасывают полицейских яйцами в ходе протеста, на фоне экстренного заседания Европейского союза профильных министров в в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия 7 сентября 2015 года
Фермеры и производители молока со всей Европы забрасывают полицейских яйцами в ходе протеста, на фоне экстренного заседания Европейского союза профильных министров в в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия 7 сентября 2015 года /  © REUTERS
Травмированного офицера Национальной гвардии Украины уносят товарищи в здание Верховной Рады Украины в Киеве. Украина, 31 августа 2015 года
Травмированного офицера Национальной гвардии Украины уносят товарищи в здание Верховной Рады Украины в Киеве. Украина, 31 августа 2015 года /  © REUTERS
Британский комик известный под именем Ли Нельсон (невидимой) бросает банкноты в президент ФИФА Зеппа Блаттера,после того как он прибыл на пресс-конференцию после внеочередного совещания Исполнительного комитета в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Швейцария 20
Британский комик известный под именем Ли Нельсон (невидимой) бросает банкноты в президент ФИФА Зеппа Блаттера,после того как он прибыл на пресс-конференцию после внеочередного совещания Исполнительного комитета в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Швейцария 20 /  © REUTERS
Человек льет воду на себя во время мытья лошади, чтобы охладиться. Бейрут, Ливан ипподром 4 августа 2015 года
Человек льет воду на себя во время мытья лошади, чтобы охладиться. Бейрут, Ливан ипподром 4 августа 2015 года /  © REUTERS
На Усэйна Болта из Ямайки наехал оператор на Segway,в то время как спортсмен праздновал победу в мужском забеге на 200 метров на Чемпионате мира на Национальном стадионе в Пекине, Китай, 27 августа 2015 года
На Усэйна Болта из Ямайки наехал оператор на Segway,в то время как спортсмен праздновал победу в мужском забеге на 200 метров на Чемпионате мира на Национальном стадионе в Пекине, Китай, 27 августа 2015 года /  © REUTERS
Реконструированный обломок самолета MH17 после презентации окончательного отчета о его крушении июля 2014 над Украиной, в Гилзе Риджен, Нидерланды, 13 октября 2015 года
Реконструированный обломок самолета MH17 после презентации окончательного отчета о его крушении июля 2014 над Украиной, в Гилзе Риджен, Нидерланды, 13 октября 2015 года /  © REUTERS
Мать 21-месячного Маджеда Айяша готовит его к взвешиванию в блоке интенсивной терапии по недоеданию в Сане, Йемен 30 июля 2015
Мать 21-месячного Маджеда Айяша готовит его к взвешиванию в блоке интенсивной терапии по недоеданию в Сане, Йемен 30 июля 2015 /  © REUTERS
Андерс Фаннемель из Норвегии парит в воздухе во время подготовки к третьему прыжку с трамплина на турнире в Инсбруке, Австрия, 3 января 2015 года
Андерс Фаннемель из Норвегии парит в воздухе во время подготовки к третьему прыжку с трамплина на турнире в Инсбруке, Австрия, 3 января 2015 года /  © REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко оглядывается на идущих позади президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина после встречи в Минске, Беларусь 11 февраля 2015
Президент Украины Петр Порошенко оглядывается на идущих позади президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина после встречи в Минске, Беларусь 11 февраля 2015 /  © REUTERS
Протестующие показывают непристойные жесты в знак протеста полицейскому автомобилю, который распыляет струю воды, чтобы разогнать их во время митинга против принятия решения о повышении цен на электроэнергию в Ереване, Армения, 23 июня 2015 года
Протестующие показывают непристойные жесты в знак протеста полицейскому автомобилю, который распыляет струю воды, чтобы разогнать их во время митинга против принятия решения о повышении цен на электроэнергию в Ереване, Армения, 23 июня 2015 года /  © REUTERS
Обувь ребенка, оставшаяся после катастрофы российского самолета, который был сбит над Синайским полуостровом, город Ариш, Египет, 1 ноября 2015 года
Обувь ребенка, оставшаяся после катастрофы российского самолета, который был сбит над Синайским полуостровом, город Ариш, Египет, 1 ноября 2015 года /  © REUTERS
Человек охлаждается под общественным краном от изнуряющей жары в Карачи, Пакистан, 23 июня 2015 года
Человек охлаждается под общественным краном от изнуряющей жары в Карачи, Пакистан, 23 июня 2015 года /  © REUTERS
Французские члены пожарной команды помогают травмированному человеку возле концертного зала Bataclan в Париже, Франция, 13 ноября 2015 года
Французские члены пожарной команды помогают травмированному человеку возле концертного зала Bataclan в Париже, Франция, 13 ноября 2015 года /  © REUTERS
Горячие потоки лавы из вулкана Синабунг во время его извержения видно из деревни Тига Серангкаи в Каро Редженси провинции Северная Суматра, Индонезия 25 июня 2015 года
Горячие потоки лавы из вулкана Синабунг во время его извержения видно из деревни Тига Серангкаи в Каро Редженси провинции Северная Суматра, Индонезия 25 июня 2015 года /  © REUTERS
Мальчик несет собаку после операции перуанской полиции по уничтожению лагеря незаконной добычи золота в зоне, известной как Мега 14, в южной амазонском регионе Мадре-де-Диос, Перу 14 июля 2015
Мальчик несет собаку после операции перуанской полиции по уничтожению лагеря незаконной добычи золота в зоне, известной как Мега 14, в южной амазонском регионе Мадре-де-Диос, Перу 14 июля 2015 /  © REUTERS
Двухлетняя Мадлен Клоноски сидит на ноге отца на фестивале в Редондо-Бич, Калифорния, США, 8 марта 2015 года
Двухлетняя Мадлен Клоноски сидит на ноге отца на фестивале в Редондо-Бич, Калифорния, США, 8 марта 2015 года /  © REUTERS
Папа Франциск прибыл в трущобы Кангеми на окраине столицы Кении Найроби, 27 ноября 2015 года
Папа Франциск прибыл в трущобы Кангеми на окраине столицы Кении Найроби, 27 ноября 2015 года /  © REUTERS
Пилот команды F1 Мерседес Льюис Хэмилтон из Великобритании прыгает из своей машины после победы в Гран-при F1 США в Остине, штат Техас, США, 25 октября 2015 года
Пилот команды F1 Мерседес Льюис Хэмилтон из Великобритании прыгает из своей машины после победы в Гран-при F1 США в Остине, штат Техас, США, 25 октября 2015 года /  © REUTERS
Президент России Владимир Путин пожимает руку президенту Сирии Башару Асаду во время встречи в Кремле в Москве, России, 20 октября 2015 года
Президент России Владимир Путин пожимает руку президенту Сирии Башару Асаду во время встречи в Кремле в Москве, России, 20 октября 2015 года /  © REUTERS
Тело женщины, погибшей в результате обстрела лежит на улице в жилом секторе в городе Краматорске, восточная Украина 10 февраля 2015
Тело женщины, погибшей в результате обстрела лежит на улице в жилом секторе в городе Краматорске, восточная Украина 10 февраля 2015 /  © REUTERS

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