Агентство Reuters показало лучшие фотографии 2015 года

Фотографы агентства запечатлили события, произошедшие в разных странах. На снимках отображены как радостные события так и печальные. Также фотографы сняли впечатляющие кадры природных явлений, таких как извержение вулкана и полнолуние.

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Много фотоснимков посвящено жизни мигрантов, которые бегут из неблагополучных стран в Евросоюз.

Также среди снимков, которые удостоились внимания, есть те, которые отображают события под Верховной Радой 31 августа и аварию на шахте Засядька, в результате которой погибло 33 шахтера.

Кроме этого, Reuters внес в итоговый список фотоснимки по факту убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова и терактов в Европе.

Внимания также удостоились захватывающие снимки со спортивных событий.