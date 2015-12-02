Агентство Reuters показало лучшие фотографии 2015 года
Reuters выбрал самые интересные кадры событий, которые произошли в этом году. В список самых значимых также попали и фотоснимки украинских событий.
Фотографы агентства запечатлили события, произошедшие в разных странах. На снимках отображены как радостные события так и печальные. Также фотографы сняли впечатляющие кадры природных явлений, таких как извержение вулкана и полнолуние.
Читайте такжеUkrainian Photo Awards определил лучшие фото этого года
Много фотоснимков посвящено жизни мигрантов, которые бегут из неблагополучных стран в Евросоюз.
Также среди снимков, которые удостоились внимания, есть те, которые отображают события под Верховной Радой 31 августа и аварию на шахте Засядька, в результате которой погибло 33 шахтера.
Кроме этого, Reuters внес в итоговый список фотоснимки по факту убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова и терактов в Европе.
Внимания также удостоились захватывающие снимки со спортивных событий.