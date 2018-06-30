Размеры инфляции от Госкомстата: есть вопросы…

Пожалуй, нет ничего странного в том, что крайне высокая инфляция, которая сейчас «портит жизнь» большинству украинцев в прямом, а власти в переносном смыслах, стала в последнее время одной из самой обсуждаемых тем как в обществе, так и среди экономических аналитиков. Суждения о причинах и виновниках инфляции, а также способах ее обуздания высказываются различные, и в этом плане представляется весьма любопытной одна недавноозвученная экспертная оценка.

Суть ее состоит в том, что вследствие неких особенностей методологии расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) и временного дисбаланса, возникшего на рынке мясной продукции, официальный показатель инфляции в Украине завышен и не соответствует реальной или структурной инфляции, отражающей баланс совокупного спроса и предложения.

Как указывается в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital, удельный вес продуктов питания в потребительской корзине украинцев, на основе которой рассчитывается ИПЦ, составляет 55%, в то время как в России продукты питания занимают 33% потребительской корзины, в Польше - 26%, а в Европейском Союзе - 16%. Но, как указывается в данном документе, из структуры потребительских расходов (основанной на системе национальных счетов) следует, что украинцы тратят на продукты питания намного меньше - только 36% всех потребительских расходов.

В связи с чем делается вывод, что структурный уровень инфляции в Украине существенно ниже, чем указывает официальный ИПЦ. По оценке экспертов названной структуры, в апреле показатель базовой инфляции составил в Украине 18% в годовом измерении, что существенно меньше 30,2% роста потребительских цен, объявленных Госкомстатом.

Если упростить все вышеприведенные формулировки, то вопрос стоит так: украинцы на самом деле меньше тратятся на продукты питания (подорожавшие за год почти на 50%), чем учитывает отечественное статистическое ведомство. А поэтому официально оглашаемая Госкомстатом инфляция завышена.

Действительно, некоторые вопросы в связи вышеприведенными оценками к комитету статистики возникают. В потребительской корзине украинцев, используемой сейчас для расчета ИПЦ (инфляции), расходы домохозяйств на продукты питания и безалкогольные напитки составляют 55%. Причем известно, что в прошлые годы названный процент был даже несколько выше, что объясняется растущими в течение последних восьми лет реальными доходами населения.

В частности, в весовой структуре для расчета ИПЦ, используемой Госкомстатом в 2006 году, указывается, что продовольственные товары «весят» 0,64914. Правда, в данную категорию попали алкогольные напитки (весовой коэффициент – 0,02110) и табачные изделия (0,01473). Но, сделав вычитание, получим, что продукты питания и безалкогольные напитки составляли в позапрошлом году в структуре для расчета инфляции 0, 61331. То есть, домохозяйства тратили тогда на них более 61% своих доходов.

В то же время, в статистическом бюллетене Госкомстата «Национальные счета Украины за 2006 год» - в таблице с конечными потребительскими расходами домохозяйств - приводятся данные о том, что продукты питания и безалкогольные напитки составляют лишь 37,9% общих расходов домохозяйств (рассматриваем 2006 год, поскольку соответствующего бюллетеня за прошлый год Госкомстат пока не представил). Возможно, у работников статистического органа и есть какое-то объяснение данной разницы в цифрах, но вышеприведенные сомнения компании Dragon Capital представляются, как минимум, весьма логичными.

Однако другие оценки из отчета компании уже не кажутся убедительными. Так, в качестве аргументов приводится вполне понятная динамика по долям продуктов питания в потребительских корзинах для разных стран. Естественно, чем выше жизненный уровень населения (реальные доходы граждан) в каком-то государстве, тем меньше там доля расходов на продукты питания. Поэтому в ЕС на продовольствие люди тратят немного, в Польше больше, в России еще больше.

Но в Украине-то эта доля должна быть, исходя из обозначенной закономерности, гораздо большей, чем в России. Поскольку доходы россиян намного выше, чем у украинцев. Например, по данным Росстата среднемесячная зарплата в России в январе-феврале нынешнего года составляла 15 048 руб., а в Украине – по данным Госкомстата – 1 575 грн. Хотя сравнение в долларовом эквиваленте и не является абсолютно корректным, тем не менее, это определенный ориентир – зарплаты россиян при пересчете их в доллары в два с небольшим раза выше, чем у украинцев. Следовательно, предположение о том, что доли расходов жителей России и Украины на продукты питания в потребительских корзинах не должны сильно отличаться – вызывает сомнение.

Если же говорить о возможных ошибках Госкомстата при расчете инфляции в связи со столь резким ростом цен именно на продукты питания, то стоило бы отметить другие обстоятельства. Известно, что статистическое ведомство проводит обследования домохозяйств на предмет их доходов и расходов, на основании чего затем и делаются расчеты ИПЦ. Однако соглашаются на ведение соответствующего учета, в основном, малообеспеченные семьи.

Причины этого понятны. Для не бедных семей не представляют интереса те небольшие суммы вознаграждения, которые им предлагают за их труд Госкомстат. Это – во-первых. А во-вторых, чем выше у соотечественников доходы, тем меньше у них желания рассказывать о них официальным органам – таковы особенности украинской (постсоветской) ментальности.

В результате достоверность весовой структуры, получаемая Госкомстатом для расчета инфляции, и вправду вызывает в теперешних условиях определенные сомнения. Ведь если обследуются бедные семьи, а у них на продукты питания тратится очень значительная часть семейного бюджета, то ИПЦ за счет сильного роста цен на продовольствие во второй половине 2007 года и в первые месяцы нынешнего получится завышенным?

Имеется и еще один фактор, приводящий к завышению инфляции в связи со стремительным ростом цен на продовольствие. Дело в том, что согласно методике Госкомстата, наблюдения за изменениями цен и обследования домохозяйств производятся только в областных центрах, городах Киеве, Симферополе, Севастополе, а также городах и районных центрах – но не в селах. Однако очевидно, что сельские жители меньше ощущают на себе рост цен на продукты питания, поэтому для них фактическая инфляция была в последнее время существенно ниже, чем для горожан. В селах же на 1 марта 2008 года проживало 14 671 тысяч человек, или 31,7% от всего населения Украины. Учитывает ли все это отечественная статистика?

В общем, хотя доводы аналитиков компании Dragon Capital и не кажутся достаточно убедительными, но вопросы к Госкомстату в части правильности расчетов инфляции (возможного ее завышения) все же есть…

Юрий Глухов