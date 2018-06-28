В киевском кафе взорвалась установка для приготовления кур-гриль (фоторепортаж)

9 мая, в 14.02 в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 100-А в кафе из легкосборных конструкций, специализировавшемся на приготовлении кур-гриль произошел взрыв бытового газа с последующим горением.

Травмы разных степеней тяжести получили 12 посетителей кафе и прохожих, из них 4 – в тяжелом состоянии. Такие уточненные данные сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в г. Киеве.

В 14.45 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в управлении, взрыв произошел в результате утечки газа из одного из двух газовых баллонов, которые использовали для приготовления кур.

От пожара в киоске с курами дотла сгорела торговая точка по продаже мобильных телефонов, находившаяся рядом, сообщили в столичном ГУМЧС.

На месте происшествия работали сотрудники из 6 пожарных частей Киева, в частности 9 пожарных автомобилей.

Киевская власть проведет рейд – проверку всех малых архитектурных форм (МАФов), где установлены газовые устройства. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, проверка будет проведена в связи с инцидентом, случившемся в Святошинском районе столицы.

«Мелкая прибыль вездесущих продавцов шаурмы не может стоять выше здоровья и безопасности киевлян. Потому уже завтра мы проведем рейд и закроем все киоски, где нарушаются правила техники безопасности», - сказал Д.БАСС. По его словам, столичная власть положит конец преступной практике районных чиновников, которые выдают направо и налево разрешения на установление МАФов и не слишком проникаются, нужен ли рядом со станцией метро такой взрывоопасный киоск.

«Инцидент в Святошинском районе еще раз засвидетельствовал – городская власть должна иметь больше полномочий для влияния на районные администрации, чтобы в районах не допускали подобного разгильдяйства», - отметил Д.БАСС.

Фото Олександра Синицы / УНИАН