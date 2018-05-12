Олег Скрипка показал традиционный украинский гламур по фен-шую (фоторепортаж)

Люди в вышиванках из разных регионов Украины, народные песни в сопровождении скрипки, цимбал, кулеш с грибами и мясом на открытом воздухе, веснянки, коломыйки... Все это – Парад вышиванок в центре Киева, организованный лидером группы ВВ, основателем этнофеста «Країна мрій» Олегом Скрипкой.

Вообще-то Парад вышиванок – это как прелюдия к «Стране грез», которая уже в пятый раз состоится 21-22 июня этого года.

Собрал Скрипка людей в вышивках на своем любимом месте – Андреевском спуске. Оттуда и начался парад вышиванок до Контрактовой площади по улице Сагайдачного.

В гардеробе самого затейника разных народных гуляний четыре вышиванки. А были пять, одну отдал своему отцу.

– Одну приобрел на первой «Країні мрій», три мне подарили. На праздник люди всегда пытаются одеть что-то гламурное, а вышиванка – это традиционный украинский гламур.

Свою первую вышиванку рок-музыкант купил в магазине «Сувениры» на Крещатике, когда ехал в Японию на футбол петь гимн.

Семья Скрипок тоже пришла вся в вышитом. Старший сын Олега Скрипки Рома в вышитой голубой нитью, жена Наталья одела сорочку, которой уже больше ста лет. Родители Олега тоже в вышитом. Юрий Павлович, когда одет в вышиванку, то, по его собственному признанию, ощущает гордость за Украину:

– Я горд, что мы не забываем традиции. Традиция состоит не только в том, чтобы петь, но и чтобы соответственно одеваться.

Отец не стесняясь говорит, что это не он воспитал сына в таком националистическом духе, а мама Олега:

– Хотя мама и россиянка, однако она сумела воспитать Олежка в таком националистическом украинском духе. Видите, национализм у нас понимается немного неправильно, как что-то агрессивное. А в действительности национализм значит просто любить свою страну, свои традиции.

Сам Олег был одет в белую рубашку. Говорит, что сейчас очень модно одевать вышитое белое по белому. Такие рубашки относятся к аристократическому стилю и были распространены среди благородного казачества.

– Олег, что Вы хотели сказать сегодняшним мероприятием?

– Думаю, что сказать уже нечего. Все уже сказано, потому что есть идеи, которые лежат на поверхности... И идея «Країни мрій» или Парад вышиванок – идеи общественные. Я просто являюсь катализатором таких процессов и тот факт, что не нужно было насильно звать, сгонять людей, как на советские демонстрации, а они сами пришли. Это означает то, что потенциально люди хотят и готовы праздновать неделю вышиванок, которая сейчас идет. Такие праздники – это очень важно даже для гармонии в сердце и гармонии в психике. В советское время в эти дни нас официально выгоняли на демонстрации, а неофициально мы ехали в лес жарить шашлыки. А шашлыки – это же не украинская традиция. То, что мы видим столько людей возле Андреевской церкви – это не просто, Андреевская церковь – это святое место, откуда всегда начинались разные парады в Киеве и праздники. И когда оно все правильно, как говорят китайцы, по фен-шую, то оно происходит автоматически само по себе.

Народа Олег ожидал намного меньше, чем пришло, а собралось, без особой рекламы и огласки, больше тысячи. Народный коллектив «Писанка» из Львова, который состоит почти из одних маленьких деток, сам проявил инициативу и приехал в Киев. Прибыли на Парад также студенты из Харькова, молодые мамы с детьми с черниговщины и из других регионов Украины.

– Хочу, чтобы Парад вышиванок стал такой туристической программой, – говорит Скрипка – заманухой, которая привлекала бы туристов из Украины и из-за границы.

Народный гуляльщик без удержу раздавал автографы, общался со всеми желающими, фотографировался со всеми...

Олег Тягнибок, глава партии «Свобода», тоже пришел на праздник вышиванок. Были и такие, что и у него просили автограф.

У самого Тягнибока вышиванок аж 25. Уже в два месяца мама вышила ему рубашку, и его невеста, чтобы выйти за него замуж, должна была тоже потрудиться над рубашкой для него.

Парад под живую музыку прошел по Спуску, люди останавливались, чтобы заснять на видео- и фотокамеры украинский гламур и страшно радовались, что они впервые увидели вместе столько людей в вышитом.

Предполагалось, что улицу Сагайдачного перекроют на время парада, но Киевгорадминистрация своего обещания не выполнила. Поэтому Скрипке со своим отцом пришлось заняться самодеятельностью – они поставили машину посреди дороги. Олег возмущался:

– Нам сказали, что закроют улицу Сагайдачного. Подписали позитивное решение, но улицу не закрыли. Поэтому я сейчас собственноручно закрываю улицу. Это значит, что у нас городской власти нет. Ее нужно нафиг менять. Когда едет портфель какого-то десятого министра, то перекрывают весь город, а на наш национальный праздник не закрыли даже эту маленькую улицу на полчаса.

Однако это не повлияло на настроение ни самого Олега, ни других настоящих украинцев.

На Контрактовой площади все желающие имели возможность попеть веснянки и потанцевать. А кто не умел, того учили.

Натанцевавшись и напевшись, гости угощались украинским древним блюдом - кулешем на молоке, на кус- кусе, с грибами белыми и лисичками, а также мясом. Давали также фасоль, узвар, писанки и пасхи.

Уже несколько лет политики говорят о каком-то расколе Украины, и все политсилы вроде бы борются за то, чтобы ее объединить. Если это в действительности так, то хочется им посоветовать, что только вот такими парадами и можно объединить народ. А не пустой риторикой.

Ксеня Лесив