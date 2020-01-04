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Епифаний о переносе даты Рождества: украинцы не готовы к календарной реформе

14:07, 04 января 2020
Общество
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По мнению Епифания, данный вопрос является достаточно сложным / фото УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

Читайте такжеПеренос Рождества: в УГКЦ предупредили о последствиях изменения датыКак отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

«Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе», – сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

«Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, как в ПЦУ предупредили о рисках переноса даты празднования Рождества.

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Теги: #новости Украины#Рождество#ПЦУ