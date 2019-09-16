Психотерапевт Спартак Суббота: Те, которые стоят в очереди за новым iPhone в первый день продаж, даже не зная его характеристик, похожи на людей, которые смотрят арт-хаус потому что это круто, ничего в этом не понимая

В современном мире, когда в интернете можно приобрести что угодно, необходимость ждать вызывает раздражение. Но очередей в Apple Store это не касается… Люди готовы стоять сутками, платить деньги за место в очереди. Как оценивать это явление?

В данном случае срабатывает бОльшая часть когнитивных искажений, связанных с массой людей. Когнитивные искажения – это ошибки мышления, которые, по большей мере, базируются на предубеждениях или на маленькой выборке ситуации. Приведу пример, как это работает. Есть такая когнитивная ошибка под названием IKEA. Она проявляется в привязанности к предметам, которые мы делаем сами. При этой когнитивной ошибке человек считает предмет или явление более ценным только по той причине, что имеет к нему отношение. По этой причине собственные дети кажутся умнее чужих. А домашняя еда – вкуснее еды в других местах. Хотя это не так.

Люди прибегают к ряду других когнитивных искажений, потому что мозг не успевает анализировать ситуацию и делает выборку на основе предыдущих моделей. Простыми словами - это привычка.

Так вот, есть когнитивное искажение, которое описывает апелляцию к большинству. Принадлежность к какому-то статусному явлению или обладание какими-то предметами (вроде того же iPhone) делает нас более статусными, потому что срабатывает отожествление себя с массой людей, которые могут себе это позволить. При этом, большинство покупателей, особенно тех, кто стоит в очереди в первый день продаж, даже не знают технических характеристик телефона.

По той же причине многие считают, что смотреть арт-хаус – это круто. Хотя, большинство ничего в этом не понимают. И на вопрос: «Что ты видел?» – начинают нести не связанную с фильмом чушь.

То есть, это просто веяние мозга, способность человека определить себя за счет какой-то статусной вещи. Причем, на самом деле, эти люди могут быть компетентными и весьма интересными. Но их глубинные убеждения по поводу себя: «Я буду лучше, если у меня будет хорошая вещь», – вынуждают поступать таким образом. Поэтому они готовы выстаивать очереди, даже ограничивать себя в других благах ради нового телефона.

Какие люди более предрасположены к когнитивному искажению?

Как правило, чем ниже уровень интеллекта, тем больше когнитивных искажений у человека. Высокоинтеллектуальные люди реже сталкиваются с когнитивными искажениями по одной-простой причине – они могут мыслить более критично. Им свойственна критика по отношению к какому-то явлению и критичность по отношению к своему мышлению.

Большинство людей среднего класса не будут покупать новую модель, не считая себя лучше других из-за наличия какого-то гаджета. Среди моих знакомых есть очень состоятельные люди, которые никогда не позволят себе потратить такие деньги на вещь, которая им не нужна. Они никогда в жизни не будут делать на этот телефон фотографии, и продолжают пользоваться старыми телефонами. При этом, сами являются крутыми инженерами, разработчиками новых технологий, но не видят никакого смысла в обновлении без необходимости.

Не раз слышала истории о руководителях корпораций, которые пользуются не самыми новыми телефонами… Все потому, что нет необходимости доказывать статусность?

Верно. Они и так знают, на какой ступени социальной лестницы находятся. Достаточно посмотреть на одежду богатых людей даже в Украине. Им вполне удобно в джинсах, хороших кроссовках, футболке. Даже на серьезные мероприятия они не очень хотят надевать костюмы.

Что скажете о людях, которые покупают новую модель iPhone каждый год? Кому важно первым открыть коробку, пройтись с телефоном по офису… Это можно назвать расстройством?

Да, это реализация чувства собственной важности за счет материальных благ. В психологическом направлении «схема-терапии» существует схема «некомпетентности» и схема «дефективности/стыда» (схемы определяются как глубоко укоренившиеся убеждения относительно себя и своих отношений с другими, сформированные в детстве, закрепленные в течение всей жизни и, в значительной мере, являющиеся дисфункциональными, – УНИАН).

Как правило, те, кто постоянно стремятся к покупке новой модели, видят мир через эти схемы. Они думают, что определенное количество внешней атрибуции будет их позиционировать, как статусного человека. Ведь, если ты можешь себе позволить ежегодно новый дорогой телефон, следовательно, у тебя нет проблем с финансами. Но опять-таки, это не так. Более того, некоторые из тех, кто каждый год покупает новую модель, во многом ограничивают себя.

Но отмечу, что ежегодно покупающих iPhone людей не так много, как мы себе представляем. Это, кстати, тоже когнитивное искажение, которая называется фундаментальная ошибка выжившего.

Дело в том, что нам свойственно видеть одну категорию людей, но игнорировать другую. Есть распространенный пример с дельфинами: мы знаем, что дельфины спасают людей, значит, они хорошие. При этом, игнорируем факт того, что бОльшую часть людей дельфины утягивают на дно в процессе игры с ними. То есть, свое заключение о дельфинах мы делаем, отталкиваясь от выборки. И это ошибка мышления.

Аналогично мы берем пользователей iPhone и считаем, что они все ежегодно покупают новый телефон. Но это не так.

Глупо было бы утверждать, что все фанаты продукции Apple зависимы. Поэтому давайте уточним читателю, что считать «тревожным звоночком»?

Критерии зависимости к каким-то гаджетам или явлению – это систематические навязчивые мысли по поводу объекта. Это болезненные воспоминания при неспособности получить этот объект. Это способность формировать жизненный план, исходя из потребности получить вещь. Это лишение себя каких-то первостепенных благ ради вещи. Это игнорирование других вещей, которые могут быть полезны (учеба, работа), что приводит к антисоциализации. Также - нарушение закона. Допустим, воровство. Если человек нарушает закон, чтобы получить вещь, которая ему просто придаст статуса – это явный деструктивный признак.

Нередко приходилось слышать, как статусные вещи (не обязательно продукцию Apple) покупают со словами: «Это есть у всех». Что это – отсутствие индивидуальности? Вы наблюдаете в нашем обществе тренд на стремление «быть как все»?

Все немножко не так. Дело в том, что все настолько хотят быть «не как все», что, по сути, становятся «как все». Одни хотят быть уникальными и носят одежду определенной фирмы. Но другие хотят быть уникальными и принципиально покупают только другие вещи. Тем самым, также формируя некую массу людей.

В целом, проблем с индивидуальностью нет. Ведь каждый человек уникален: со своим набором убеждений, реакций на раздражители. При этом, стремление «быть, как все» – это окей. Это эволюционный механизм. И когда ребенок говорит, что хочет «быть, как все» – это нормально.

А взрослый?

Детские модели впоследствии проецируются на взрослого. Стремиться к группе людей – это хорошо в сознании человека. Конечно, хочется быть уникальными, как, к примеру, Хемингуэй. Он явно был не такой, как остальные. Но быть уникальным – это не обязательно быть хорошим или полезным членом общества. Нужно выбирать приоритеты.

Приобретение статусных вещей ради стремления соответствовать надуманному образу успешности может привести к психологическому расстройству?

Лично знаю такие случаи. К примеру, постоянное стремление реализоваться за счет материальных благ приводит к тому, что, в какой-то момент, на это попросту не всегда хватает денег. Люди начинают брать кредиты, попадая в финансовую зависимость от банковской системы… Мой знакомый начал играть на автоматах для заработка. Многие начинают употреблять наркотики.

Кстати, некоторые наркотические вещества тоже статусные. К примеру, кокаин. Знаю ряд весьма успешных людей, принимающих кокаин, даже не понимая, зачем, кроме как просто из-за принадлежности к группе тех, кто может себе это позволить.

Опять-таки, можно ли сказать, что, ввиду психологических особенностей, какие-то личности более предрасположены к стремлению принадлежать к группе?

Конечно. Мы можем говорить о нескольких расстройствах личности, которые более податливы, уязвимы перед общественным мнением. Расстройство личности – это устойчивая модель поведения и восприятия окружающей действительности, которая формируется в детстве, продолжает формирование в юношестве и заканчивает к двадцати одному году. Всего мы знаем пятнадцать типов расстройств личности.

К примеру, люди с демонстративным расстройством личности хотят привлекать к себе больше внимания, нуждаются в том, чтобы с ними взаимодействовали. Они хорошо коммуницируют с другими, ярко одеваются, выражают себя посредством гаджетов, одежды, специфической лексики.

Есть также зависимое расстройство личности. Люди с таким расстройством более зависимы от мнения окружающих. Они склонны прислушиваться и поступать так, как рекомендуют другие.

Тревожное, избегающее расстройство побуждает человека переживать, что о нем подумают плохо. Поэтому он склонен поступать, как большинство, даже не задумываюсь.

То есть, есть ряд критериев, которые могут указывать на склонность человека принадлежать к группе. В частности, конформность (склонность двигаться по течению). Но в целом, я уже говорил, что эволюционно - это хороший механизм. Он помогает людям формировать социальные связи и выстраивать контакты.

Конечно, способность быть асертивным, то есть самостоятельно принимать решения, тоже очень важна. Особенно, в наше время с широким спектром возможностей. Ведь, если мы все будем поступать только на юристов, IT-шников или психологов, в какой-то момент мы в этом просто потеряемся. Проявления свободы воли не будет, как таковой.

Что может быть профилактикой адекватного отношения к вещам? Есть смысл, к примеру, напоминать себе, что вещи не сделают счастливым?

Совершенно бесполезно. Потому что вещи реально делают нас счастливыми. Представьте, что у вас не будет диктофона, а придется записывать интервью от руки? Вещи облегчают нам жизнь, дают больше времени для реализации себя. Конечно, есть люди, которые тратят это время не продуктивно. Но они были во все времена. Еще в Древней Греции говорили: «Наше поколение пропащее». Однако, мир по-прежнему не умер.

Прозвучит, как гендерный стереотип, но многим женщинам после покупки даже недорогой вещи становится легче. Для мужчин и более маскулинных женщин это, возможно, не так хорошо работает. Вещи, правда, делают нас счастливее. Важно, чтобы они не вызывали зависимости. А критерии зависимости мы с вами уже назвали.

Как же избежать зависимости? Как научиться отказывать себе в бессмысленной покупке нового телефона, если человек убежден, что ему просто необходим новый iPhone?

Задаем вопрос «А почему вы хотите новый iPhone?», чтобы понимать мотив. Если каждый год возникает потребность в новой вещи и человек обесценивает предыдущую, то какова вероятность, что следующую не обесценит так же? И, в таком случае, насколько полезно тратить на это деньги? Ведь, если честно, на деньги за новый iPhone можно дважды съездить покататься по Европе. Конечно, кто-то скажет: «Я не люблю путешествовать». Значит, займись своим здоровьем, сходи к стоматологу, купи годовой абонемент в спортзал. Впрочем, сколько не рассказывай: «Тебе это не нужно» – на чужом опыте мы просто не способны учиться.

Если зависимость все-таки сформировалась, когда стоит обращаться за помощью?

Если начинают сильно страдать все остальные сферы деятельности. Отношения, работа, досуг, учеба. Потому что бывают разные ситуации. У меня есть знакомый нумизмат, которому для покупки коллекции из тринадцати монет пришлось продать свой автомобиль (несмотря на то, что у него достаточно денег). Своим решением он создал ряд проблем, в том числе семейных. Монеты купил, но потом пожалел. Понял, что оно того не стоило.

Знаете, что меня удивляет в Apple? Еще накануне презентации - сумасшедший ажиотаж. Компании даже реклама не нужна…

…Теперь «зачетка» работает на них.

Да... Это специфика нашего времени или успешная рекламная кампания конкретного бренда?

Во-первых, успешная рекламная кампания. Во-вторых, они производят хороший продукт (и это не реклама). В большинстве своем их техника реально хорошо работает, и многие это ценят. Недавно мой близкий товарищ, сооснователь этого института, сказал важную вещь: «Хорошие вещи дешевыми не бывают. Но дорогие вещи бывают хре**выми». То есть, вопрос в функционале. Если вещь дорогая, но оправдывает цену качеством – почему нет? Главное, ответить себе на вопрос: «Почему покупаешь новый iPhone?». Чтобы играть?

Существование лояльности к брендам, которые продают «статусный образ жизни» – это отличительная черта нашего общества? Или это было ранее?

Это было свойственно людям всегда. В советское время, когда даже еда и одежда были в дефиците, люди все равно стремились к признанным обществом статусным благам. Тогда считалось успехом иметь дома сервиз. Это был признак благородности и статусности. А сейчас нам это кажется смешным, особенно, когда родители отдают квартиры с их сервантами, от которых мы никак не можем избавиться.

Кто несет ответственность? Это навеяно СМИ, компаниями? Или это логично для человека?

Это логично для человека, никто не виноват. Естественно, если бы не было предложений, не было бы такого большого спроса. Но идеализировать какие-то вещи людям было свойственно с тех пор, когда мы поняли, что золото ценнее обычного железа. Иметь килограмм золота или иметь килограмм песка – вещи разные.

Мы решаем, что для нас важнее. Это естественный отбор. Плюс, все строится на потребности быть социализированным. Человек – социализированное животное, ему очень важно контактировать с другими на равных. Чтобы не было социальной тревоги, он должен быть социально приемлемым. А социально приемлемым считается то, что делает нас успешными. Признаки успешности – это дорогие вещи, хорошая еда. Поэтому даже не состоятельные люди чувствуют себя лучше, когда тратят деньги на еду в ресторанах. Они считают, что так поднимается их статус. Хотя, по факту, это когнитивное искажение, о котором мы с вами уже говорили. Ведь сам человек остался тем же.

Многое принято списывать на то, что у нас просто общество потребления…

Это нормальное течение времени. Сейчас у нас больше товаров и возможностей, чем раньше, просто потому, что технологии лучше развиты. В средние века коммуникация была сложнейшим процессом. Чтобы что-то получить, нужно было отправить гонца с письмом и дождаться его назад. А его ведь могли ограбить, убить. Сейчас пару часов – ты уже в другой стране, не проблема. Получить что-то стало значительно легче, но люди по-прежнему ценят вещи. Обесценивание происходит уже после приобретения и частого использования.

Человек придет к более осознанному потреблению, на ваш взгляд?

Точно придет, уже приходит... В ресторанах уже трудно найти пластиковую трубочку, а мы знаем, что ООН недавно объявило о чрезвычайной экологической ситуации. Пока Земля не начала нас срывать со своей «кожи», пока не начались проблемы еще более масштабного характера, люди начнут задумываться о культуре потребления.

Но вот стремление к большинству мы не переживем, потому что, повторюсь, это эволюционный механизм. Если стадо бежит в одну сторону, то бежать против стада – смерти подобно. Выживают особи, которые поступают, как большинство. Так предусмотрела эволюция.

Ирина Шевченко