Календарь событий: Зал славы рок-н-ролла, канадский «Эдисон», первые мотоцикл и пылесос, история «Книги рекордов Гиннеса» и дохлый слизень, изменивший мир

26 августа

Понедельник, как, впрочем, и вся последняя неделя лета, «отдыхает» от международных официальных праздников. Но зато есть значимые исторические даты. Так, в этот день в 1728 году мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший в честь первооткрывателя название Берингов пролив.

В 1743 году в Англии были опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.

В 1768 году стартовало первое кругосветное плавание Джеймса Кука.

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина. Этот документ заложил основы буржуазного права в Европе.

В 1791 году американец Джон Фитч запатентовал пароход, демонстрация которого состоялась четырьмя годами ранее.

В 1801 году французский инженер Филипп Лебон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания.

В 1907 году в аквапаркеСан-Франциско закованный в цепи и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд.

В 1928 году произошло событие, которое навсегда изменило ход мировой судебной практики. В шотландском городке Пейсли некая Мэй Донохью встретилась с подружкой в кафе «Толли», чтобы откушать мороженого. Заказали они также имбирное пиво. В очередной раз доливая пиво из коричневой матовой бутылки в свой стакан, Мэй с ужасом обнаружила в напитке полуразложившегося слизня. Девушка пережила шок и даже лечилась впоследствии от гастроэнтерита. Она решила подать в суд на владельца кафе, Фрэнки Миньеллу. Ответчик, однако, настаивал на том, что для Донохью пиво купила подружка, а значит пострадавшая не платила за него, следовательно, он не обязан ей «особой заботой», то есть никаких оснований для жалоб у Донохью нет. По закону, он должен проявлять заботу лишь о покупателях своего товара, но не о потребителях. И тогда Донохью решилась на беспрецедентный шаг – подала в суд на производителя имбирного пива Дэвида Стивенсона из того же Пейсли. Тяжба затянулась на долгие годы. Дело прошло по всем инстанциям - вплоть до палаты лордов, высшего суда Великобритании. И в 1932 году миссис Донохью наконец выиграла процесс. В качестве компенсации Донохью получила 200 фунтов стерлингов – на сегодня это порядка 11 тысяч долларов. Но более важным оказалось то, что принцип, положенный в основу ее победы, стал основополагающим и создал прецедент, на который опирается с тех пор любой суд, рассматривающий дело о причинении ущерба личности. В Шотландии он известен как деликт - институт ответственности за халатность. В Америке его называют tort - ответственность за причиненный вред. Впрочем, не только на юридической практике отразилось все произошедшее в Пейсли, но и на местном диалекте западной Шотландии. До сих пор в местных кафе и пабах от посетителей, заказывающих выпивку, можно услышать выражение «Тащи слизня с имбирем!».

В 1952 году впервые было проведено фторирование водопроводной воды.

В 1973 году Университет штата Техас в Арлингтоне стал первым ВУЗом, включившим в свою программу курс изучения танца живота.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День тринадцатой кошки, Международный день хождения топлесс и День секретиков.

Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона.

27 августа

Вторник тоже насыщен памятными датами. В этот день в 1783 году над Парижем был осуществлен первый полет шарльера - аэростата, наполненного «летучим газом». Запустил воздушный шар, наполненный водородом, французский физик-изобретатель Жак Шарль, будущий президент Французской академии. Правда, этот эксперимент прошел спустя два с половиной месяца после запуска воздушного шара братьев Монгольфье. Шарль до последнего дня своей жизни оспаривал у братьев первенство в воздухоплавании.

В 1855 году в Лондоне была продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для батальона приготовили, используя 21 кг дров вместо обычных 800 кг.

В 1859 в этот день полковник Эдвин Дрейк близ американского города Тайтатствилла, штат Пенсильвания, пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности.

В 1875 году французский химик Лекок де Буабодран открыл предсказанный Менделеевым элемент галлий.

В 1900 году в Англии открылось движение первых междугородних автобусов.

В 1908 году в Бельгии был создан футбольный клуб «Андерлехт».

В 1912 году Эдгар Райс Берроуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана.

27 августа 1940 года в Нью-Йорке была продемонстрирована первая цветная электронная система, пригодная для практического применения, автором которой был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Работы по усовершенствованию этого изобретения продолжались до 1950 года, а в 1951 году американская радиовещательная компания CВS (Columbia Broadcasting System) открыла цветное телевещание в Нью-Йорке, Бостоне и других городах США. С 1953 года в США было начато цветное телевещание по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах Западного полушария, а также в Японии. В 1966 году была создана советско-французская система цветного телевидения SECAM, введенная в эксплуатацию с октября 1967 года. В 1962–1966 годах в ФРГ была разработана система цветного телевидения PAL, внедренная год спустя также в Великобритании, Нидерландах и других странах Западной Европы, а также в Австралии.

В 1946 году в США было испытано автоматически катапультирующееся кресло пилота.

В 1955 году вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса. История «Книги рекордов Гиннесса» началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех: золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и издать об этом книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс», в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. Работа над книгой была поручена владельцам одного из информационных агентств – братьям Норрису и Россу Макуиртерам. В процессе сбора информации, были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов, по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет. На следующий год «Книга» возглавила список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях и курьезах. К примеру, 27 августа 1994 года гиннессовские эксперты зафиксировали рекордную дальность плевка вишневой косточкой – 28,98 м, выполненного неким Хорстом Ортманном в немецком Лангентале. Сегодня «Книга рекордов Гиннесса», издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.

Неофициальные праздники – День пролетающих облаков, День ленточек и бубенчиков и День сала.

Именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Феодосия, Федора, Михея, Василия, Евдокии, Александры и Николая.

28 августа

В этот день в 1565 году был основан Сан-Агостин - Флорида, первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке.

В 1850 году в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, так как сам Вагнер был вынужден покинуть Германию. В основу сюжета оперы положена легенда о прекрасном рыцаре, приплывающем неведомо откуда, в ладье, запряженной лебедем, чтобы избавить от смертельной опасности всеми покинутую и преследуемую девушку. Герой спасает ее от врагов и берет в жены. Много лет живут они счастливо, но неожиданно возвращается лебедь, и незнакомец исчезает так же таинственно, как и появился. Со сказанием о Лоэнгрине Вагнер познакомился в 1841 году, но лишь в 1845 году он набросал эскиз поэтического текста либретто, а еще год спустя начал писать музыку. В 1847-м автор закончил клавир оперы, а в марте 1848 года – партитуру. Запланированная премьера в Дрездене не состоялась из-за начала революции в Германии, в которой автор «Лоэнгрина» принял активнейшее участие. После поражения революции опасавшемуся ареста композитору пришлось эмигрировать. Вагнер увидел свою оперу на сцене лишь через одиннадцать лет после премьеры.

В 1914 году совершил свой первый полет первый цеппелин с крестообразным хвостом - «LZ-27». Выполнив около 50 полетов, он разбился в 1916 году во время вынужденной посадки.

В 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки подозреваемого в убийстве преступника. По «Би-Би-Си» были переданы его приметы.

В 1936 году в Италии был открыт Национальный автодром. Гоночная трасса, расположенная рядом с королевским парком «Монца», уже несколько раз перестраивалась и является постоянным (за исключением одного года) местом проведения Гран-при Италии в гонках «Формулы-1».

В 1937 году была основана автомобильная компания «Тойота». Отец-основатель - Киитиро Тоеда.

В 1961 году в Торонто был открыт Хоккейный зал славы.

В 1963 году был открыт самый длинный в мире понтонный мост - около 2,5 км, который связал Сиэтл и Беллевью.

В 1976 году в Массачусетсе впервые был синтезирован искусственный ген.

Неофициальные праздники - День надутых губ и День запрокидывания головы.

Именины у Марии, Александра и Максима.

29 августа

Ежегодно 29 августа в нашей стране будет отмечаться День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины. Его учредил президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил 24 августа во время торжественных мероприятий ко Дню независимости в центре Киева. «Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины», - сказал Зеленский.

Еще в четверг - Международный день действий против ядерных испытаний, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2009 года по инициативе Казахстана. Дата неслучайная: 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. С середины 20 века - со времени начала испытаний ядерного оружия - их было проведено почти две тысячи. Опустошительным последствиям испытаний для жизни людей, не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, уделялось мало внимания. Опыт и история продемонстрировали ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и разрушительным.

Есть в четверг и памятные даты. К примеру, в 1758 году в Нью-Джерси была создана первая индейская резервация.

В 1782 году британский линейный корабль «Ройал Джордж» затонул на рейде Портсмута. Из 1200 человек на борту погибли более восьмисот.

В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

В 1883 году в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую в мире электроплиту. Этого изобретателя и предпринимателя называют «канадским Эдисоном». Он родился в Оттаве 24 июня 1855 года. Поработал телеграфистом и менеджером в канадских телефонных компаниях, в том числе и в знаменитой компании Белла. Позже основал компанию Ахерн и Соппер, которая на самом деле являлась простым магазинчиком электротоваров. А вот еще через какое-то время на свет появляется компания Ottawa Electric Company, которая обеспечила родной город Томаса – Оттаву электрическими фонарями и стала предшественницей Hydro Ottawa Company. За свою жизнь Ахерн получил 9 патентов на изобретения в сфере электротехники. Удивительно, но патента на электрическую плиту среди них нет. Вообще с плитой все очень необычно. В 1883 году Ахерн просто показал, как можно готовить пищу, используя свойства электрического тока. Понять сейчас, как выглядел тот предмет, который и явился первой в мире электрической плитой, – не представляется возможным. Сам Ахерн о нем забыл на 9 лет. В 1892 году в отеле Windsor в Оттаве был устроен прием в честь дорогих гостей. Томас Ахерн предоставил свое изобретение для приготовления ужина. Как тогда написала канадская пресса: «ужин приготовили при помощи прирученных молний», но сама еда всем понравилась. И снова об этом изобретении забыли. Сам Ахерн так и не занимался бытовым развитием электрических плит. Томас Ахерн умер в 1938 году в возрасте 82 лет. Он оставил после себя процветающую электрокомпанию и стал основателем целой династии канадских предпринимателей в электропромышленности.

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл. Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель Даймлера прошел стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, это сделал его сын - Адольф Даймлер. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объемом 264 куб. см имел мощность 0,5 л.с. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлеры ждали долго, и вот наконец Майбах появился, заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: «Это - не машина, это - костедробилка. Я вас поздравляю!». И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.

В 1929 году немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» завершил первое кругосветное путешествие.

В 1966 году легендарная группа «The Beatles» дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. Закончили они его под бурю оваций песней Литтла Ричарда «Long Tall Sally».

В 2009 году во всем мире прошла волна многочисленных флешмобов памяти Майкла Джексона. 29 августа - его день рождения.

Неофициальные праздники - День гуляний по крышам и День бархатных туфелек.

Именины у Александра, Диомида, Герасима, Анны, Степана и Якова.

30 августа

В пятницу – Международный день жертв насильственных исчезновений, учрежденный Генассамблеей ООН. Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления. Проблемой насильственных исчезновений занимается организация Amnesty International. Традиционно в этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики.

В 1860 году был запущен первый британский трамвай - Birkenhead Street.

В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа.

В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп — прародитель мультипликации.

В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос. Бут обратил внимание на применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений и решил, что было бы гораздо практичнее всасывать пыль. Для проверки идеи Бут положил платок на сиденье обеденного стула и попытался всосать ртом как можно больше пыли. Обнаружив, что пыль собралась на нижней части платка, он понял, что его идея работоспособна. Бут сконструировал большое устройство, известное как Puffing Billy, приводимое в движение сначала нефтяным, а потом электрическим мотором. Устройство перевозилось лошадьми и парковалось снаружи дома, а для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, протягивавшийся через окно. Бут основал British Vacuum Cleaner Company. Среди клиентов Бута была королева Виктория, а также британское адмиралтейство: очистив от пыли бараки британских моряков, компания Бута положила конец эпидемии чумы. Интересен случай, происшедший с Бутом после чистки монетного двора: его задержала полиция, обвинив в краже золота. Дело в том, что Бут забыл выбросить пыль, и в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка. В первые годы XX века в Британии даже вошли в моду vacuum cleaner parties: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие Бута чистят ковры в доме.

В 1963 году, чтобы уменьшить риск «случайной» ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном была установлена «горячая линия».

В 1973 году в Кении была запрещена охота на слонов.

В 1995 году фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software. Этот день разработчики браузера считают «днем рождения» Opera.

В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы, осилив 12 километров за 3 часа и 15 минут.

Неофициальные праздники - День доставленных посылок и День рождения компакт-кассеты.

Именины у Дмитрия, Алексея, Алипия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса и Филиппа.

31 августа

В последний день лета в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей. Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх, считая их вампирами. На самом деле летучие мыши – удивительные млекопитающие, которые, благодаря своему строению, овладели искусством полета. А тому, что летучие мыши ведут ночной образ жизни, есть свое объяснение. У них очень слабое зрение, приспособленное только к темноте. Зато у летучих мышей замечательно развиты обоняние и слух, которые помогают охотиться и ориентироваться в пространстве, а также уникальная способность к эхолотированию, которой кроме них обладают только дельфины. Летучие мыши встречаются всюду, кроме полярных районов и высокогорий. И все они безопасны. Исключение составляют летучие мыши-вампиры с большими и острыми зубами, обитающие в Латинской Америке и питающиеся кровью мелких грызунов, птиц, а изредка – и домашнего скота. Что касается летучих мышей, обитающих в Европе, их бояться не стоит. Все они – насекомоядные. Более того, летучие мыши даже полезны, поскольку уничтожают многих вредных насекомых, которые также активны в темное время суток, а днем ускользают от внимания птиц. Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения. Проблема особенно обострилась в последние десятилетия, что связано с вырубками дуплистых деревьев (именно в дуплах большинство этих зверьков находит приют), с применением различных ядохимикатов (летучие мыши погибают, наевшись «отравленных» насекомых) и преследованием со стороны человека – из-за элементарной неграмотности и предрассудков. Сам праздник летучих мышей зародился в Европе, сегодня он проводится в более чем 30 странах мира.

Еще в субботу - День блога. Праздник придумали в 2005 году, тогда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры - 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа. Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с друзьями из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать со ссылками на авторские страницы. Блогеры восприняли идею с энтузиазмом. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в индексе Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой стартовал конкурс лучших блогов Best of Blogs. Сейчас в мире насчитывается 75 миллионов блогов. Фактически блоги представляют собой социальную сеть. Кстати, существует и Международный день блогера, который с 2004 года отмечают 14 июня.

31 августа - День авиации Украины. Этот праздник учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы «работников авиационной промышленности и транспорта». Считается профессиональным праздником гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта. Отмечается ежегодно в последнюю субботу августа. Поздравляем всех причастных к этому Дню! Кстати, праздник не раз «корректировался». В 1996 году президент Леонид Кучма постановил чествовать в этот день и военных авиаторов. В 2007 году президент Виктор Ющенко учредил для военных авиаторов собственный праздник - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, постановив праздновать его в первое воскресенье августа, тем самым вновь разделив дни празднований для гражданских и военных авиаторов.

Ежегодно в последнюю субботу августа в Украине тысячи водителей грузовиков отмечают свой профессиональный праздник - День дальнобойщика. Об их нелегкой работе снимают фильмы, а случаи из их жизни обрастают легендами и мифами. Это – хозяева трасс, рыцари большой дороги, неисправимые романтики и бродяги на колесах. Пусть все их рейсы будут легкими, на пути не встречаются пробки. И традиционное – «ни гвоздя, ни жезла»!

В этот день в 1873 году в Канаде было сформировано первое подразделение королевской полиции.

В 1951 году в Дюссельдорфе поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

В 1955 году на выставке в Чикаго инженер General Motors Уильям Кобб продемонстрировал свое творение – автомобиль с солнечными батареями. Это был прорыв, «зеленые» мечтали, что вскоре все будут ездить на экологически чистых машинах. К сожалению, до сих пор подобные автомобили не получили массового распространения из-за слишком низкого КПД.

В 1993 году калифорнийская компания «Литтон Индастриз», крупный производитель техники оборонного назначения и вооружений, выиграла рекордную сумму в судебных процессах по делам о патентах - она получила 1,2 млрд долларов от компании «Ханивелл» за использование ею авиационных навигационных систем.

31 августа 1995 года в Кливленде открылись Музей и Зал славы рок-н-ролла. Кливленд обосновал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио «WMMS» и тем, что там работал DJАлан Фрид, придумавший термин «rock 'n' roll» в начале 1950-х. Экспозиция Музея рок-н-ролла посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Здание музея было построено по проекту архитектора Бэй Юймина – автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе, Фаунтейн-плейс в Далласе, Банка OCBC в Сингапуре и других зданий. На первом заседании организационного комитета была названа первая десятка членов Зала славы рок-н-ролла. Ими были объявлены Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также покойные Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. Новые члены зала объявляются ежегодно. На церемонии «введения в зал» они, как правило, дают концерт. Членами зала являются не только рокеры. Среди них много признанных мастеров ритм-энд-блюза, в том числе Эл Грин и Марвин Гэй, а также некоторые рэперы, к примеру, Грэндмастер Флэш.

В 1997 году компания «The Microsoft Network» транслировала концерт «U2» из Дублина. Пользователи имели возможность менять ракурс камер.

Американец Дэвид Минан прошел, танцуя чечетку, 45,45 км за 7 часов, установив тем самым мировой рекорд. Он передвигался по улицам городка Ред-Бэнк, что в штате Нью-Джерси. Несмотря на то, что расстояние кажется относительно небольшим, его покорение потребовало от Дэвида нескольких лет постоянных тренировок, так как столь продолжительный непрерывный танец требует невероятной концентрации и выносливости.

В тот день в 1997 году в автомобильной катастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская - Диана. Автомобиль, в котором Леди Ди и Доди аль-Файед - сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, пытались уйти от преследования папарацци, на огромной скорости въехал в тоннель перед мостом Альма на набережной Сены и врезался в опору. Доди погиб мгновенно, а Диана около часа умирала в обломках искореженного металла под вспышками камер прибывших к месту трагедии журналистов. Память о ней живет до сих пор в сердцах миллионов, которые любили и уважали принцессу Диану, – икону стиля, любящую мать двоих детей и великую женщину, которую изменила представление о королевской аристократии навсегда.

Неофициальные праздники - День шепота травы, День лошади и День борьбы с провалами в памяти.

Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона и Георгия.

1 сентября

В Украине 1 сентября стартует новый учебный год. Это - традиционно праздник для учеников, студентов и учителей, а также родителей. Мы поздравляем всех с этим замечательным днем и желаем, чтобы в жизни всегда было место знаниям, мудрости, которые помогают справляться со всеми неурядицами!

Еще 1 сентября в Украине - День предпринимателя. Этот праздник учрежден в 1998 году указом президента. Он отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Поздравляем всех причастных к этому Дню!

В 1712 году миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, в котором подробно расписал секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию его производства.

В 1858 году первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.

В 1864 году был произведен первый пульмановскийспальный вагон.

В 1864 году астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы.

В 1887 году Эмиль Берлинер получил патент за изобретение граммофонной пластинки.

В 1897 году в Бостоне открылось метро.

В 1902 году во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссера. На страницах энциклопедий, посвященных истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса – мага и фокусника, актера и режиссера, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния по сей день. Познакомившись с изобретением братьев Люмьер, Жорж Мельес немедленно начал его обогащать, придумывая всевозможные постановочные трюки. В частности, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом – отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление, и современники прозвали Мельеса, увлекавшегося, помимо всего прочего, разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом, скомбинировав имя режиссера и имя известного мифологического персонажа. Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен, Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона. Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война – Германия напала на Польшу.

В 1951 году в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.

В 1964 году в Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

Читайте такжеИсследователи показали "Титаник" через 107 лет после катастрофы, но вскоре он исчезнет (видео)

В 1985 году в этот день американско-французская экспедиция обнаружила место залегания лайнера «Титаник» - в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. С тех пор было поднято около 5 тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника». У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. Крупнейшая морская катастрофа 20 века произошла 15 апреля 1912 года в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Во время своего первого рейса крупнейший в мире на момент постройки пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось более 2200 человек. На воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись около 700. «Титаник» – британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» поражал своими размерами и архитектурным совершенством; газеты сообщали, что длина лайнера равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, что якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компания «Уайт Стар» обещала пассажирам полную безопасность, называя корабль, не иначе как, «непотопляемый»… В мае 2006 года в возрасте 99 лет умерла последняя американка-очевидец, выжившая при крушении «Титаника». Шведка по происхождению Лиллиан Гертруд Асплунд, которой во время катастрофы было 5 лет, спаслась с матерью и братом в шлюпке. Асплунд была последней, кто помнил о том, как произошла трагедия, однако она избегала публичности и редко говорила об этом событии. Последняя из пассажиров – Милвина Дин, которой на момент гибели лайнера было 2,5 месяца – скончалась 31 мая 2009 года. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, о катастрофе лайнера сняты кинофильмы.

В 2001 году в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.

Неофициальный праздник - День рождения осени.

Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия и Феклы.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная