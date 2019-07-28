Календарь событий: праздник пива и день рождения шампанского, истории Триумфальной арки и открытия Америки, тайна гибели Экзюпери и трагедия у Киевского главпочтамта

29 июля

Неделя начинается с Международного дня тигра. Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, где тигры еще обитают. К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч этих особей, и данное число продолжает сокращаться. Так, за последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз. На сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев тигры становятся жертвами браконьеров.

29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, учрежденный указом президента в 2016 году. Силы специальных операций (ССО) — это отдельный род сил ВСУ, который был основан в 2016 году. В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Лозунгом Сил специальных операций ВСУ был избран боевой клич Святослава Храброго — «Иду на Вы!». Новая символика и униформа были окончательно утверждены приказом Министерства обороны в 2017 году. Поздравляем всех причастных к этому профессиональному празднику!

Есть в понедельник и памятные даты. Так, в 1836 году в Париже на площади Звезды (ныне - Шарля де Голля) была торжественно открыта Триумфальная арка. Указ о ее возведении 18 февраля 1806 года подписал французский император Наполеон І, ей надлежало возвеличить победы его армии. Первый камень в фундамент сооружения заложили 15 августа следующего года, в день 38-летия императора. К 1815 году, моменту свержения Наполеона, арка поднялись на 20 метров. Крах великого императора приостановил работы по ее возведению. Строительство возобновили через 8 лет, и работы были закончены 29 июля 1836 года уже при царствовании Луи Филиппа. В декабре 1840 года под сводом арки проследовал траурный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Ж.-Ф. Шальгрен. Масштабы его творения превышают образцы античного мира. Грандиозный пятиметровый фриз украшен рельефными изображениями начала похода наполеоновской армии и ее возвращения. Тридцать щитов аттика на верхнем ярусе, с выгравированными на них названиями великих сражений, напоминают о победах Наполеона в Европе и Африке. Пилоны арки декорированы 12-метровыми барельефами. Под сводами малых арок написаны имена наполеоновских офицеров. Под аркой с 1920 года находится Могила Неизвестного солдата, над которой горит вечный огонь в честь героев-воинов, погибших в Первой мировой войне. Внутри Триумфальной арки расположен музей ее истории. На крыше есть смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на город.

В 1914 году заработала первая трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк — Сан-Франциско.

В 1958 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства – ныне НАСА.

29 июля 1981 года скромная воспитательница детского сада, младшая дочь графа Спенсера – леди Диана стала членом английской королевской семьи. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом, от британских модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль, невеста была похожа на сказочную фею. Бракосочетание наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер состоялось в лондонском соборе Святого Павла. В дальнейшем ее гардеробом занимались английские кутюрье Брюс Олдфилд и Кэтрин Уолкер. Они превратили Диану в блистательно стильную суперзвезду. В сентябре 1997 года в кабинете Уолкер раздался звонок: Пол Баррел, дворецкий принцессы, попросил модельера создать последний наряд для «королевы сердец» – платье, в котором похоронили Диану. «Это был самый печальный момент моей жизни», – призналась Кэтрин. Несколькими месяцами раньше леди Ди, будто предчувствуя гибель, заявила: «Одежда уже не так необходима для моей работы, как раньше», и без сожаления продала с аукциона в Нью-Йорке самые прекрасные свои туалеты. Вырученные три миллиона долларов были перечислены на благотворительность.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День спиртоносного дерева и День поворачивания налево.

Именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла и Петра.

30 июля

Во вторник - Международный день дружбы, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в документе.

Еще 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, учрежденный ООН в 2013. Торговля людьми является преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми. По оценкам Международной организации труда, в мире жертвами принудительного труда является 21 миллион человек. Чаще всего - женщины и дети.

В 1729 году в этот день был основан Балтимор - крупнейший город американского штата Мэриленд.

30 июля 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по Солнечному диску. Она отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук – первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого Мыса и южную оконечность Америки – мыс Горн, «Эндевор» бросил якорь у острова Таити.

Здесь экспедиция успешно провела наблюдение за прохождением Венеры и продолжила плавание. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали как увлекательный роман.

В 1792 году в Париж с песней на устах вошел Марсельский добровольческий батальон. Сочиненная саперным офицером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнской армии боевая песня была поэтому прозвана «Марсельезой» и стала потом национальным гимном Франции. Реставрация Французской монархии в начале 19 века привела к запрету исполнения «Марсельезы». Однако, в период революций 1830 и 1848 годов во Франции и других европейских странах «Марсельеза» неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна. Пели ее и участники Парижской Коммуны 1871 года. А в 1887 году «Марсельеза» снова стала официальным государственным гимном III Французской республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов, освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».

В 1793 году в Канаде началось строительство Йорка - ныне Торонто.

В 1858 английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке.

В 1895 году во Львове был основан этнографический музей.

В 1898 году американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья.

В 1935 году издательство «Penguin Books» выпустило свою первую «необычную» книжку. Идея выпуска дешевых - по цене 10 сигарет - книжек в мягкой обложке и карманного формата, родившаяся у сэра Аллена Лейна, произвела революцию в издательском деле, обеспечив массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.

Неофициальный праздник - День цветных напитков.

Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники.

31 июля

В среду - Всемирный день рейнджера, учрежденный в 2007 году Международной федерацией рейнджеров. Рейнджер - «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский». Этот термин появился в 17 веке. Кстати, 31 июля отмечается профессиональный праздник именно парковых рейнджеров, или государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды. Саму Международную федерацию рейнджеров (IRF) создали в 1992 году шотландские специалисты совместно с сотрудниками особо охраняемых природных территорий мира. Поводом для объединения послужили трагические события, связанные с гибелью рейнджеров, и особенно в Африке, где браконьеры идут на многое, чтобы добыть так называемый «Большой шлем», убив пять прекрасных животных – слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. Добыть их труднее всего, но порой охотники не гнушаются ничем, даже идут на убийство рейнджеров, защищающих этих животных. Сегодняшняя дата – это не только праздник, но и день памяти о людях, которые погибли или пострадали при исполнении своих служебных обязанностей.

В 1910 году в этот день на борту канадского лайнера впервые в мире преступник был задержан с использованием полицией радио.

В 1928 году впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии «Белые тени южных морей». Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово - «Привет!».

В 1944 году в этот день погиб французский писатель, поэт и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери. 31 июля 1944 года на американском самолете Lightning P-38 он должен был производить аэрофотосъемку районов в Савойе, через которые предстояло продвигаться войскам антифашистской коалиции после их высадки на Средиземноморском побережье. Самолет пропал. Много десятилетий не было известно даже примерное место его падения. Оно было случайно обнаружено в 1998 году близ Марселя, когда сети рыбака извлекли со дна моря браслет-цепочку, на которой были выбиты имена Сент-Экзюпери и его жены Консуэло. Два года спустя самолет с его номерными знаками отыскали близ острова Риу водолазы. Позже присутствие 31 июля 1944 года в этом районе самолета Lightning подтвердил и доживший до глубокой старости немецкий пилот, возвращавшийся в тот день на базу и видевший машину несколькими километрами выше своей. Отправляясь в последний полет, Сент-Экзюпери сказал: «Если меня собьют, я ни о чем из своей жизни не буду сожалеть». Обломки его самолета, как подтвердили эксперты, были найдены в районе, где он вообще не должен был появляться, потому что боевое задание касалось совсем другой части Франции. Причины этого непонятны. То ли Сент-Экзюпери облетал зону непогоды, то ли натолкнулся по направлению к Савойе на сильный огонь зениток и решил вместо этого сфотографировать немецкие укрепления побережья. И по сей день продолжаются споры: либо он был сбит, либо 44-летний летчик и писатель, давно страдавший от депрессии и разных жизненных и любовных разочарований, покончил с собой. Сторонников и той, и другой версии немало. «Я не верю в то, что это самоубийство, - считает племянник писателя Франсуа д`Аге. - Антуан всегда говорил нам: я пойду по этому пути до конца - либо доживу до окончания войны, либо погибну». Обломки самолета переданы на хранение в находящийся близ Парижа, в Бурже, Музей авиации.

Неофициальные праздники - День рождения Гарри Поттера, День вспоминания любимых книжек и Международный день африканской женщины.

Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана.

1 августа

В четверг – Международный флешмоб женственности. В последние годы в нем принимают участие жительницы 314 городов из 28 стран. Суть акции предельно проста. Ежегодно 1 августа в 19 часов на главной или одной из главных площадей города собираются женщины, девушки, одетые в нарядное платье. Они непременно держат в руках цветок или букет цветов, могут иметь при себе открытки с пожеланиями добра и мира. Во время флешмоба участницы общаются на темы женского предназначения и счастья, поют песни, танцуют, участвуют в фотосессиях, даря друг другу радость, улыбки, хорошее настроение.

1 августа стартует Всемирная неделя грудного вскармливания, инициированная Всемирной организацией здравоохранения. Поводом для ее учреждения стало принятие в 1990 году Инночетийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания.

ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали Глобальную стратегию по кормлению детей грудного возраста.

В Украине 1 августа - День инкассатора. Поздравляем всех причастных к этому профессиональному празднику!

В 1291 году швейцарские кантоныШвиц, Ури, Унтервальден заключили «вечный союз», заложивший основы Швейцарской конфедерации.

В 1498 году Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.

В 1619 году первые африканские рабы были доставлены в Джеймстаун штата Вирджиния.

В 1774 году в этот день английским ученым Джозефом Пристли был открыт новый химический элемент - кислород. Это открытие произошло путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Но Пристли первоначально не понял, что открыл новое вещество. Он считал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». О своем открытии Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. В 1775 году ученый установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах. Несколькими годами ранее в 1771 году кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ «огненным воздухом», ученый описал свое открытие в изданной им в 1777 году книге. Шееле также сообщил о своем опыте Лавуазье. Воспользовавшись информацией Пристли и Шееле, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых. Стоит отметить, что первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент.

В 1900 году был основан футбольный клуб «Боруссия» - пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА1975 и 1979 годов.

В 2007 году произошло обрушение моста I-35W через реку Миссисипи в Миннеаполисе. Тогда 13 человек погибли и более 100 получили ранения.

Неофициальные праздники - День находок, День спиртных напитков, День смешного анекдота и День борьбы с ленью.

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана.

2 августа

В пятницу - Международный день пива. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение. Впервые праздник прошел в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. На сегодня он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – отмечался в 50 странах на 5 континентах. Пиво – очень древний напиток. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте варили еще в 3 веке до н.э. Ряд исследователей связывают его появление с началом выращивания человеком зерновых культур – за 9 тысяч лет до н.э. Кстати, существует мнение, что изначально культивировать пшеницу стали не для выпекания хлеба, а именно для приготовления пива. Состав «древнего» пива отличался от современного. Пиво примерно в том виде, в каком мы его знаем сегодня, появилось примерно в 13 веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель. Пивоварни стали появляться в Исландии, Германии, Англии и других странах Европы, в каждой стране существовали свои секреты приготовления этого напитка. Считается, что традиция устраивать разгульное празднество в честь пива пришла из Исландии – родины викингов. Несколько интересных фактов о пиве:

Считается, что самая пивная нация – немцы, немного от них по уровню потребления пива отстают чехи и ирландцы.

В Англии, в городке Грейт-Харвуд, проводятся необычные пивные соревнования – мужчины устраивают забег на 5 миль, и на этой дистанции они должны выпивать по кружке пива в расположенных на маршруте 14 пабах. Но при этом участники не просто бегут, а бегут с детскими колясками. И побеждает тот, кто не просто пришел на финиш первым, но и ни разу не перевернул коляску.

Самый крупный завод по производству пива – «Adolph Coors Company» (США), его производственная мощность – 2,5 млрд литров пива в год.

На аукционе бутылка пива «Lowebrau» была продана более чем за 16 тысяч долларов. Это - единственная бутылка пива, которая уцелела после крушения в 1937 году дирижабля Гинденбург в Германии.

Одни из самых знаменитых фестивалей пива в мире – Oktoberfest, который проходит в Германии в сентябре; Большой пивной фестиваль Лондона, который проводится в августе; Бельгийский Пивной уикенд – в Брюсселе в начале сентября; а в конце сентября – Великий фестиваль пива в Денвере (США).

2 августа в Украине - День аэромобильных войск. Поздравляем всех причастных к этому профессиональному празднику!

В этот день в 47 году до н. э. Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение - «пришел, увидел, победил».

В 1610 году мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путем в Тихий океан.

В 1812 году в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.

В 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных в мире магазинов. Улица находится в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Является одной из самых известных, самых респектабельных и дорогих улиц в мире. Пятая Авеню берет начало у Вашингтон-Сквер-парка в Гринвич-Виллидж и ведет на север через Мидтаун вдоль восточной стороны Центрального парка, далее через Верхний Ист-Сайд и Гарлем, и заканчивается у пролива Гарлем-Ривер. Обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров, модных бутиков и эксклюзивных магазинов — именно на этой улице Нью-Йорка.

В 1887 году Роуэлл Ходж запатентована в СШАколючую проволоку.

В 1906 году в Португалии был создан футбольный клуб «Порту».

В 1909 году на вооружение армии США был принят первый военный самолет, построенный братьями Райт.

2 августа 1946 года была создана Международная неправительственная организация, объединяющая национальные ассоциации содействия ООН.

Согласно уставу, целями ВФАСООН являются координация и содействие деятельности национальных ассоциаций и других организаций, выступающих в поддержку ООН, за укрепление международного сотрудничества и взаимопонимание между народами. Федерация имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Ее высшим органом является пленарная ассамблея, созываемая раз в 2 года. Исполнительный комитет в составе 17-ти представителей национальных ассоциаций, президента и казначея федерации, представителя Международного студенческого и молодежного движения содействия ООН (ИСМУН) отвечает за общее осуществление решений пленарной ассамблеи. Секретариат расположен в Женеве, его возглавляет генеральный секретарь. Бюджет федерации в основном состоит из взносов ассоциаций – членов федерации и пожертвований фондов и частных лиц.

В 1989 году произошло обрушение фронтона Киевского главпочтамта. Шел небольшой дождь, поэтому люди собрались под «козырьком» главной столичной почты, где тогда проходил ремонт. Уже после того, как рабочие ушли на обед, портик весом более 700 тонн обвалился. Звук обвала был слышен за несколько кварталов. 11 человек погибли, еще двое получили ранения. Первыми разбирать руины кинулись прохожие и десантники, собиравшиеся на Крещатике праздновать День Воздушно-десантных войск. Самой достоверной причиной обвала называют неосторожность и нарушение правил проведения строительных работ.

Неофициальные праздники – День тормоза, День сидения на подоконниках и День рождения почтового ящика.

Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.

3 августа

В субботу вкусный праздник – Международный день арбуза. Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь эта ягода является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Семена арбуза были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. На сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира, больше всего – в Китае, далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, Узбекистан. Зато Японии нет равных по количеству самых странных сортов арбузов – там вывели квадратные арбузы, арбузы в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 см. Не секрет, что арбузы – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем более 90% воды и всего около 6% сахара от общей массы. Арбуз является превосходным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Арбуз – один из лидеров по содержанию ликопина – очень сильного антиоксиданта. Арбуз используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени и мочевыводящих путей, он обладают мочегонным и желчегонным действием, препятствуют образованию камней в желчном пузыре, способствуют выведению из организма холестерина, а также помогает контролировать частоту сердечных сокращений и регулирует кровяное давление. И, конечно же, арбузы - инструмент для поднятия настроения. К тому же, из арбуза можно приготовить большое количество различных блюд. Как правило, их просто съедают свежими, но они также могут быть использованы в десертах (фруктовые салаты) и напитках, быть приготовлены на гриле или сварены. Например, на юге из арбуза готовят нардек («арбузный мед»), упаривая арбузный сок до густоты меда. Кстати, не пропадают и корочки от арбуза – оказывается, из них варят варенье или маринуют.

В этот день в 1492 году началась первая экспедиция испанского мореплавателя, уроженца Генуи, Христофора Колумба на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья». Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки. Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 декабря корабль «Санта-Мария» сел на риф, но людям удалось спастись. В январе 1493 года на корабле «Нинья» Колумб завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию. Свою вторую экспедицию 1493-1496 годов Колумб возглавил уже в чине адмирала и в должности вице-короля вновь открытых земель. Она состояла из 17 судов с экипажем свыше полутора тысяч человек. В ноябре 1493 года Колумб открыл острова Доминика и Гваделупа, повернув на Северо-Запад – еще около 20-ти Малых Антильских островов, в том числе Антигуа и Виргинские. В последующих экспедициях Колумб открыл Большие Антильские острова, побережья Южной и Центральной Америки, и Карибское море. Открытия Колумба имели всемирно историческое значение, поскольку лишь после его плаваний американские земли появились на географических картах. Они также способствовали пересмотру средневекового мировоззрения и возникновению колониальных империй.

В 1778 году в Милане открылось здание оперы «Ла Скала».

В 1795 году была основана Парижская консерватория.

В 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондонесветофоры.

3 августа 1958 года американская атомная субмарина «Наутилус» впервые в истории достигла Северного полюса под водой. Командовал экипажем из 116 человек Уильям Андерсон. Последний поход подводной лодки завершился 26 мая 1979 года, а в марте 1980 года «Наутилус» после 25 лет службы был исключен из состава флота. Сейчас подлодка стоит в американском порту Гротон у мемориального причала.

В 1963 году легендарная группа The Beatles в последний раз выступила в ливерпульском клубе «The Cavern».

В 2004 году была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.

Неофициальные праздники - День поцелуев с зеркалом и Международный день алопеции.

Именины у Ивана, Анны, Федора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.

4 августа

В воскресенье в Украине - День Воздушных Сил ВСУ, учрежденный указом президента от 2007 года. Дата не фиксированная - выпадает на первое воскресенье августа. Днем рождения украинской военной авиации считается 17 марта 1992 года. В тот день вышла директива начальника главного штаба Вооруженных сил Украины о создании ВВС. Поздравляем всех причастных к этому профессиональному празднику!

4 августа – День рождения шампанского. История следующая: в аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, был экономом монах-бенедиктинец Пьер Периньон. Он заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. И вот, 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата - Днем рождения этого напитка, а имя Периньон - впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую. Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора. В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире, многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил. А Пьеру Периньону установлен памятник.

В 1777 году в этот день в Лондоне состоялось первое в мире цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгун Филипом Эстли. На круглой арене выступали наездники на лошадях. Сначала Астлей основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников. Ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». Оно имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. Затем стали ставиться сюжетные музыкальные спектакли, феерии и мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные номера. Потом в программе появились дрессировщики собак, канатные «плясуны», акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. «Амфитеатр Астли» просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины 19 века. Стоит отметить, что цирк, как вид зрелищного искусства, имеет многовековую историю - еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании - с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления и так далее - появился только в конце 18 века.

В 1902 году был открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.

В 1962 году лидер организации Африканский национальный конгрессНельсон Мандела был заключен в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской Республики против расистского режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны.

Неофициальные праздники - День качания на качелях и День заветного сундучка.

Именины у Марии, Фоки, Михаила и Алексея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная