Лобода похвасталась российской премией из Кремлевского дворца

В Кремлевском дворце певице вручили премию BRAVO.

Украинская певица Светлана Лобода, сбежавшая в РФ, похвасталась очередной российской премией.

В своем Instagram певица опубликовала фото с церемонии вручения премии BRAVO, которая проходила в Кремлевском дворце.

Статуетку в виде скрипичного ключа Лободе вручал известный американский рэпер и продюсер Тимбеленд.

Международная профессиональная премия BRAVO была основана два года назад в России. Второй год подряд церемония награждения проходит в Кремлевском дворце. Согласно сообщению на официальном сайте, преми создана, чтоб "закрепить статус Москвы как мировой культурной столицы".

Как сообщал УНИАН, скандальная украинская певица Светлана Лобода составила серьезную конкуренцию российским звездам. После рождения второй дочери в мае 2018-го Светлана подняла свой гонорар. Если раньше Лободу можно было "заказать" на частное мероприятие за 75 тысяч евро, то теперь нужно выложить 100 тысяч.