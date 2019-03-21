Светлана Лобода взбудоражила сеть огромной грудью (фото)

Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь "суперзвезды".

Опальная украинская певица Светлана Лобода вновь поразила сеть откровенным нарядом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном блестящем мини-платье с открытыми плечами. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь "суперзвезды".

Фото собрало почти 70 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. "Красотка", "Сумасшедшая фигура", "Богиня", "Шикарная", - пишут фаны.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.