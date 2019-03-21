Светлана Лобода взбудоражила сеть огромной грудью (фото)
12:24, 21 марта 2019Общество
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Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь "суперзвезды".
Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода вновь поразила сеть откровенным нарядом.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном блестящем мини-платье с открытыми плечами. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь "суперзвезды".
Фото собрало почти 70 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. "Красотка", "Сумасшедшая фигура", "Богиня", "Шикарная", - пишут фаны.
Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.
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