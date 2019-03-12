Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Maruv заявила, что больше не намерена участвовать в нацотборе на Евровидение и считает, что этот конкурс уже устарел и неактуален.

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, рассказала о своих симпатиях среди конкурсантов.

Читайте также«Критик» отбора на Евровидение из Кабмина рассказал о своих музыкальных вкусах

В прямом эфире в Instagram знаменитость заявила, что планирует посмотреть номера всех участников музыкального состязания, однако сейчас поддерживает представителя России Сергея Лазарева.

"Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, и нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", - сказала исполнительница.

Maruv заявила, что больше не намерена участвовать в нацотборе на Евровидение и считает, что этот конкурс уже устарел и неактуален.

"Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", - констатировала певица.

По словам Maruv, сейчас она находится в Украине, но в начале апреля уезжает в Россию, поскольку там у нее запланированы масштабные гастроли и сольный концерт в Москве. Всеукраинский тур она пообещала организовать в конце лета или в начале осени.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать документ.

По ее словам, условия договора были для нее кабальными. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019». Победа MARUV на нацотборе спровоцировала скандал. Ряд политиков (среди которых - Кириленко) и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.