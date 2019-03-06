Галкин откровенно рассказал об отношениях с Пугачевой

Судя по всему, артисты с 27-летней разницей живут душа в душу.

Максим Галкин рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой. Интервью с юмористом выйдет 8 марта.

Так, Галкин признался, что он "достаточно ревнивый человек", однако пара практически не ссорится, пишет КП.

"У нас была одна ссора в году 2002-м, может быть. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали. Ну, может, еще одна…", - уверяет юморист.

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По словам Галкина, всегда он первым просит прощения, но главная в союзе, пожалуй, Алла.

"Она, наверное... Вот, стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома…", - говорит он.

Галкин сказал, что Пугачева не вмешивается в его карьеру юмориста, однако признал, что "запел с ее легкой руки". Также супруга советует ему, как одеваться. Например, очки в круглой оправе – идея Примадонны.

"Очки круглые, которые я сейчас ношу, – она посоветовала. Я люблю линзы, но она сказала: "Ты в этих очках такой знайка, я тебя таким полюбила. Иди и купи!", - добавил юморист.

Напомним, Алла Пугачева пришла на шоу своего мужа Максима Галкина "Сегодня вечером" в стильном наряде. Выпуск был посвящен юбилею Примадонны, 70-летию.