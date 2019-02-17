Календарь событий: День Героев Небесной Сотни, с чего началась эра аудиозаписи, тайна открытия самого большого космического телескопа, кто придумал карту погоды и истории тенниса и биатлона

18 февраля

В понедельник нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в этот день в 1911 году впервые была осуществлена доставка почты самолетом. Это произошло в Индии, рейс был из Аллахабада в Наини протяженностью 13 километров, во время которого пилот Анри Пике перевез 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток. Письма были запечатаны специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911». Его ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски черного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же по завершению полета. Проект штемпеля был нарисован инициатором почтовой перевозки Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от авиапочты, была передана гостинице «Оксфорд и Кембридж» в помощь студентам.

18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон. Ее существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла, которая дала официальное объявление о поиске имени планеты. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и мифологией, поэтому решила, что это название - древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства - подходит для такого «темного и холодного мира». Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А 24 августа 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь «карликовая планета». После недели обсуждений 2,5 тысячи астрономов, представлявших 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. После исключения Плутона из числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Согласно новой классификации, Плутон относится к категории малых планет, или планетоидов.

18 февраля 1960 года решением Международного олимпийского комитета биатлон был возвращен в ряды зимних Олимпийских игр. «Прародителем» биатлона считаются соревнования военных патрулей. В программу зимней Олимпиады они были включены в 1924 году в качестве демонстрационных состязаний, хотя их участники официально получили медали. «Военные патрули» продержались в таком статусе на зимних Олимпиадах 1928, 1936 и 1948 годов. Затем, после окончания Второй мировой войны в виду пацифических настроений в мире, их исключили из списка олимпийских дисциплин. В 1954 году Международный олимпийский комитет признал «патрулей» видом спорта. На тот момент «лыжные гонки со стрельбой» были представлены только индивидуальными соревнованиями среди мужчин на 20 километров. На зимних Играх 1968 года к ним добавились мужские эстафеты, в 1980 году - мужской спринт (гонка на 10 километров), а в программу зимних Олимпийских игр 1992 года по решению МОК были включены женские дисциплины. На зимних Олимпиадах 2002 и 2006 годов дебютировали гонка преследования (12,5 километра у мужчин и 10 километров у женщин) и масс-старт (15 километров у мужчин и 12,5 километра у женщин). Кстати, до появления биатлона на Олимпийских играх по каждому его подвиду проводились чемпионаты мира. Самый молодой вид биатлонных состязаний - смешанная эстафета: впервые на чемпионате мира она прошла в 2005 году, а в программу зимних Олимпийских игр была включена в 2014 году.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День пельменей, День, когда все понятно без слов и Праздник всех легкомысленных

Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.

19 февраля

Во вторник - Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов. Он был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (IWC). Мораторий действует и поныне, охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения и в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК. Несмотря на введенные ограничения, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению, уже давно негативно влияет на природу. Так, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе. Кит – это символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время беззащитный. И об этом важно помнить…

19 февраля считается Днем рождения синоптической карты. В этот день в1855 году французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды - прогноз для Европы на утро того же дня. Кстати, Леверье, директор Парижской обсерватории, потряс мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы - Нептуна. Первая в истории синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало Всемирной службе погоды. Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей «прабабушки» по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. С этого началась эра аудиозаписи. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило устройство 18 долларов – огромная сумма на то время. Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим изобретение показалось волшебством, поэтому Эдисона окрестили «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражен своим же открытием, что заявил: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Успешные демонстрации аппарата состоялись в этом же году в США и Европе. В дальнейшем в течение 40 лет Эдисон неоднократно усовершенствовал свое детище, получив еще 80 патентов. Большой заслугой Эдисона является и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов знаменитостям современности.

19 февраля 2008года лидер КубыФидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики. Он руководил «Островом свободы» с 1959 до 2008 года. На государственном уровне занимал посты премьер-министра и председателя Совета министров, председателя Государственного совета Кубы.

Неофициальный праздник - День смешивания разных красок.

Именины у Анатолия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Максима, Марфы, Марии и Арсения.

20 февраля

В Украине - День Героев Небесной Сотни.Пять лет назад украинцы вышли на главный майдан страны - Майдан Независимости в Киеве - с мирной акцией против решения тогдашней власти Януковича, которая решила разорвать подписание Соглашения с ЕС в угоду Кремлю. Власть применила оружие для подавления народоизъявления. К 20 февраля 2014 года погибли более 80 митингующих. 21 февраля состоялось прощание с умершими активистами. В траурных речах погибшие были названы «Небесной Сотней». В качестве реквиема прозвучала траурная песня «Плине кача…». Кроме украинцев на Майдане погибли белорусы, армяне и грузины. Трое иностранцев – беларус Михаил Жизневский и грузины – Давид Кипиани и Зураб Хурция – награждены посмертно орденами Героев Небесной Сотни, а 104 погибшим украинцам было присвоено звание Героя Небесной Сотни.Для увековечивания великой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости, благодаря чему был изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвига Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), указом президента Украины от 11 февраля 2015 года 20 февраля учрежден Днем Героев Небесной Сотни

Символично, что 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости. Он учрежден Генассамблеей ООН в 2007 году.Организация Объединенных Наций считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. Один из основных документов, работающих в этом направлении, - Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В нем делается акцент на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социального диалога и основополагающих принципов и прав на рабочем месте.

Есть 20 февраля и памятные даты. Так в 395 году в Вифлееме был основан первый женский монастырь.

В этот день в 1940 году знаменитый мультсериал об истории взаимоотношений кота Тома и мышонка Джерри появился в эфире. «Киношка» была создана мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера. Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года до закрытия студии в 1958 году. В 1961 году MGM продала права на производство мультфильма пражской студии Рембранд Филмс, во главе которой стоял Джин Дейч. Рембрандт Филмс выпустила 13 серий, признанных в то время наихудшими за всю историю мультфильма. В 1963 году производство мультфильма вернулось в Голливуд, в студию Чака Джонса «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс» и длилось до 1967 года. Позднее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном Ханной-Барберой (1975-1977, 1990-1993 гг.) и Фильмэйшен Студиос (1980-1982гг.). Первоначальные мультфильмы Ханны-Барберы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

Неофициальные праздники - День профессионального алкоголика и День леденцовых петушков.

Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра и Алексея.

21 февраля

В четверг - Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году. Дата выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке – ныне столице Бангладеш- 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка - бенгали, который требовали признать одним из государственных языков страны. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время быть утеряны. Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию языковому разнообразию и многоязыковому образованию,но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге. В Украине живет свыше 130 национальных меньшинств - носителей 79 языков. Согласно статье 10 Конституции Украины «Государственным языком в Украине является украинский язык». Но в нашей стране есть также языки, которые находятся на грани исчезновения, в частности, два диалекта ромского языка, крымчакский, урумский языки, а также галицкий диалект караимского языка. В Украине родному языку посвящен праздник - День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября, в день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода, учрежденный Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) для повышения информированности о важности и значимости этойпрофессии.

Есть в четверг и значимые даты. Так, в 1804 году британский изобретатель Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах - прототип будущего паровоза.

В 1811 году британский химик, физик и геолог, один из основателей электрохимии, известный открытием многих химических элементов, а также покровительством Фарадею на начальном этапе его научной деятельности -Гемфри Дэви заявил об открытии нового газа -хлора.

В 1953 году ученые Кембриджского университета Джеймс Уотсон и Френсис Крик презентовали структурную модель ДНК - двойную спираль. О их научном открытии было официально объявлено 25 апреля 1953 года после публикации статьи в выпуске журнала Nature. Данное открытие произвело революцию в изучении биологии и медицины. Крик и Уотсон позже поссорились из-за выпущенной Уотсоном книги, которая, по мнению Крика, искажала ход их совместного исследования. Крик был возмущен отсутствием какой-либо информации о причастности к открытию Розалинды Франклин, которой передавались для исследования рентгеновские фотографические материалы Уотсона. Во время церемонии награждения Нобелевской премии в 1962 году Уотсон и Крик упомянули в своей речи Франклин и позже раздели денежную награду.

В 2006 году телескопом «Хаббл» - прибором совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства, самым известным из космических телескопов и самым большим космическим «фотоаппаратом» и крайне важным научным инструментом - был зарегистрирован объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.

Неофициальные праздники – День жизни, День фельдшера и День наблюдения за полетом бумеранга.

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.

22 февраля

В пятницу - Международный день поддержки жертв преступлений, призванный обратить внимание мирового сообщества на проблемы пострадавших от действий преступников. Дата выбрана потому, что 22 февраля 1990 года правительство Англии официально обнародовало «Хартию жертв преступлений». Далее - в сентябре 1985 года - седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. А 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

Среди памятных дат: в 1632 году Галилео Галилей опубликовал свою важнейшую работу - «Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой», повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

В 1819 году в Вашингтоне был подписан Договор Адамса-Ониса, согласно которому Флорида перешла от Испании в юрисдикцию США. Регион был продан за 5 млн долларов.

В 1946 году американский микробиолог и биохимик Зельман Ваксман зарегистрировал антибиотик стрептомицин.В 1952 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за «открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза и чумы». При вручении ему Нобелевской премии его назвали «одним из величайших благодетелей человечества».

В 1983 году американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра, установив мировой рекорд.

Неофициальные праздники - День приманивания хорошего настроения и Всемирный день размышления.

Именины у Геннадия, Иннокентия, Никифора, Панкратия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.

23 февраля

Суббота «отдыхает» от международных праздников, но насыщена памятными датами.

В 1874 году в этот день англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис. История такова: в 1872 году был основан первый клуб игры в «сферистику» на лужайке Лимнгтонского курорта Хоа Перейра, Фредериком Хейнсом и Уэлсли Томкинсоном. В 1873 году офицер британской армии Уолтер Уингфилд разработал образцовый корт для нее. В декабре этого же года выпустил брошюру с правилами игры «Сферистика, или лаун-теннис». А 23 февраля 1874 года Уингфилд получил патент на корт. В целом, слово «теннис» предположительно произошло от французского tenez – «вот вам, берите». Еще у древних греков и римлян была игра, в которой мяч отбивали рукой или палкой. Со временем менялись правила и условия«сферистики», в которых она проходила, например, заметно эволюционировала одежда игроков. Только в начале 1930-х годов мужчинам разрешили выступать в коротких брюках, а женщинам – в коротких юбках. При этом Саудовская Аравия, уже более 20 лет ведущая телетрансляции с Уимблдона, до сих пор не показала ни одного матча с участием женщин. А французы не допускали представительниц прекрасной половины человечества к выступлениям на чемпионате страны до 1928 года. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта.

В 1893 году Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

В 1903 году Куба передала США базу Гуантанамо в вечную аренду.

В 1927 году Совнарком УССР принял постановление «о помощи бродячим цыганам при переходе на трудовой оседлый образ жизни».

23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась Первая сессия ЕСПЧ, учрежденного Конвенцией о защите прав человека и фундаментальных свободах, выработанной еще в 1950 году Советом Европы. ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Неофициальный праздник - День сражений подушками.

Именины у Порфирия, Анны, Прохора, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семена, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа и Германа.

24 февраля

Воскресенье тоже ознаменовалось значимыми датами. Так, 24 февраля 1466 года в бельгийском Брюгге состоялась первая из известных в истории Европы лотерей, которую провела вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков. Учтя этот позитивный опыт, в 1520-1532 годах король Франции Франциск I разрешил проведение в нескольких городах лотерей «с целью получения личных и общественных доходов». Но первой известной широкомасштабной лотереей, где выигрыш выплачивался немалыми деньгами, считается так называемая «De Lotto de Firenze», которая проводилась во Флоренции в 1530 году. Успех ее был так велик, что эта практика быстро распространилась на другие города Италии. После объединения Италии первая национальная лотерея была организована в 1863 году, при этом проводились регулярные - раз в неделю - розыгрыши. Целью лотереи был сбор денег для государства. Практически одновременно с появлением лотерей начались и злоупотребления, а сами розыгрыши нередко были обычным мошенничеством. Но выигрывало и государство. К примеру, в Америке с помощью лотереи, проведенной Джорджем Вашингтоном, была построена дорога через Камберлендский горный район. А в Сиднее за счет налогов на азартные игры построили оперный театр. Проведение лотерей в разных странах и в разное время то запрещалось, то разрешалось. В США в 1890 году президент Гаррисон совместно с конгрессом осудил лотереи как «мошеннические и аморальные». Однако, как только у какого-либо государства возникала потребность в срочном пополнении казны, лотереи вновь разрешались.

В 1582 году в этот день Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран мира, по сравнению с Юлианским календарем, введенным еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем. К XVI веку юлианский календарь из-за недостаточной точности сильно разошелся с реальностью: так, важнейший для определения Пасхальной даты день весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 марта. До Григория XIII проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но успеха они не достигли. Подготовку реформы по указанию Григория XIII осуществляли астрономы Христофор Клавиус и Луиджи Лилио. Результаты их труда были зафиксированы в папской булле, названной по первой строке Inter gravissimas - «Среди важнейших». Новый календарь вступил в действие 4 октября 1582 года. И сразу на момент принятия он сдвинул на 10 дней текущую дату из-за накопившихся ошибок. Стало действовать новое, более точное правило о високосном годе. Отныне год стал считаться високосным, то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится без остатка на 400. Кроме того, модифицировались правила расчета христианской Пасхи. С течением времени Юлианский и Григорианский календари расходятся все больше: на 1 сутки в столетие, если номер предыдущего столетия не делится на 4. Григорианский календарь намного точнее отражает истинное положение вещей, чем Юлианский.

В 1938 году компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. Приспособления, подобные зубной щетке, использовали еще народы Азии, Африки, Южной Америки в 4–3 веках до нашей эры. Древние римляне пользовались для чистки зубов специальными мазями и деревянными палочками, а также порошками, изготовленными из жженого оленьего рога. В Индии с древнейших времен и до наших дней используют для чистки зубов веточки дерева «ним».

В 1942 году в этот день состоялся первый эфир радиостанции «Голос Америки».

Неофициальные праздники – День съехавшей крыши и День полосок и пятнышек.

Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Федоры и Георгия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная