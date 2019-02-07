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Евровидение 2019: скандальная MARUV представила полный трек для Нацотбора (видео)

15:08, 07 февраля 2019
Общество
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Украинская исполнительница MARUV, которая пришла в список участников Национального отбора на Евровидение-2019 вместо TAYANNA, представила полный конкурсный трек Siren Song.

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Ранее в сети распространились слухи, что на Национальном отборе артистка выступит с треком For You.  Позже их опровергли и в YouTube появился тизер конкурсной песни, что правда, назывался он BANG! Сейчас же артистка презентовала ее полную версию и официальное название. Трек доступен для прослушивания на YouTube-канале ESC David.

Эту информацию Анна Корсун (MARUV) подтвердила постом в личном Instagram, где указала, что поборется за билет в Тель-Авив с песней Siren Song.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14–18 мая.

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