Евровидение 2019: скандальная MARUV представила полный трек для Нацотбора (видео)

Ранее в сети распространились слухи, что на Национальном отборе артистка выступит с треком For You.

Украинская исполнительница MARUV, которая пришла в список участников Национального отбора на Евровидение-2019 вместо TAYANNA, представила полный конкурсный трек Siren Song.

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Ранее в сети распространились слухи, что на Национальном отборе артистка выступит с треком For You. Позже их опровергли и в YouTube появился тизер конкурсной песни, что правда, назывался он BANG! Сейчас же артистка презентовала ее полную версию и официальное название. Трек доступен для прослушивания на YouTube-канале ESC David.

Эту информацию Анна Корсун (MARUV) подтвердила постом в личном Instagram, где указала, что поборется за билет в Тель-Авив с песней Siren Song.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14–18 мая.