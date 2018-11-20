Эксперты назвали негативные последствия Майдана - опрос

Наибольшее количество экспертов указали, что негативным последствием Революции достоинства является потеря Украиной территориальной целостности в результате вооруженной агрессии России.

Одним из негативных последствий Майдана эксперты считают снижение уровней экономического развития Украины и жизни граждан.

Об этом говорится в результатах опроса 80 украинских экспертов относительно оценки событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива 12-18 ноября.

К негативным последствиям Майдана 47 опрошенных экспертов относят потерю Украиной территориальной целостности в результате вооруженной агрессии России.

Читайте такжеAtlantic Council: Украина может снова повторить ошибки Оранжевой революции

"Но эксперты отмечают, что к этому привел не сам Майдан как таковой, а реакция России на революционные события в Украине и ее желание воспользоваться временной слабостью украинского государства", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Кроме того, негативным последствием Майдана 16 экспертов считают снижение уровня экономического развития и уровня жизни населения.

Впрочем, конфликт с Россией некоторые эксперты рассматривают и как объединительный фактор для украинского общества, признавая высокую цену этого конфликта для Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно опросу социологического центра имени Михаила Драгоманова, больше всего украинцев волнуют военные действия на Донбассе, коррупция в органах власти, безработица и рост цен.