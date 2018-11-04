Календарь событий: падение Берлинской стены, "отец бухгалтерии", начало славы Эйнштейна, конец Первой мировой войны и история мотоцикла

5 ноября

Неделя начинается со Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами, учрежденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2015 года по инициативе Японии. Именно эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий цунами. Дата также была выбрана по инициативе японской делегации ООН: 5 ноября 1854 года крестьянин пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей деревни. Он поджег его, предупредив об опасности цунами односельчан, благодаря чему они спаслись. 21 век отличается самыми мощными цунами за всю историю человечества. В 2004 году, в результате сильного подводного землетрясения магнитудой около 9 баллов, в районе Суматры в Индийском океане образовалось цунами, которое распространилось на бассейн Тихого океана. 14 стран понесли колоссальные материальные потери от разрушений. Больше других пострадали Индонезия, Таиланд, Индия и Шри-Ланка. Погибли около 260 тысяч человек. Точные цифры не названы до сих пор, так как многих погибших унесло волной в океан. В 2006, 2007, 2009 годах цунами дало о себе знать снова. А в 2011 году землетрясение в Японии вызвало цунами, жертвами которого стали свыше 15 тысяч человек, среди наиболее тяжелых последствий – авария на АЭС в Фукусиме.

В понедельник стартует Международная неделя науки и мира. Первый раз она проводилась в 1986 году в рамках Международного года мира. В декабре 1988 года, признав ее успешность, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая официально обозначила сроки проведения Международной недели науки и мира. С тех пор это событие празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 ноября - следующая дата после Всемирного дня науки за мир и развитие, который отмечается 10 ноября.

Среди памятных дат: в этот день в 1935 году в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1963 году были открыты станции Киевского метрополитена«Политехнический институт» и Завод «Большевик» (ныне «Шулявская»).

В 1964 году, вслед за Киевом, регулярное троллейбусное движение открылось в Чернигове.

В 1965 году были открыты станции Киевского метрополитена«Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница».

В 1971 открылись станции Киевского метрополитена«Святошин», «Нивки» и «Октябрьская» (сейчас «Берестейская»).

Неофициальные праздники, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День рассматривания старых фотографий и День писем другу.

Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана и Петра.

6 ноября

Во вторник - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Учреждая этот День, ООН заявила, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период и часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение.

Еще 6 ноября - Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Человек - единственное на Земле существо, имеющее перед другими видами моральные обязанности. Но история говорит о том, что с ними он не справляется. На сегодня, по данным Интерпола, нелегальный рынок торговли экзотическими животными вышел на второе место по объему после наркотиков, оставив позади нелегальную торговлю оружием. Его масштабы - от 6 до 20 млрд долларов в год. Ежегодно в мире незаконно продают от 25 до 30 тысяч приматов, 2–3 млн живых птиц, 500 тысяч попугаев. Более 60% отловленных для продажи птиц и животных гибнет при транспортировке.

Есть во вторник и памятные даты. Так, 6 ноября 1919 года в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. С этого и началась всемирная слава ученого. Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить ее автору революционных теорий. В конце концов, был найден дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу, но текст решения содержал нейтральное добавление: «… и за другие работы в области теоретической физики».

6 ноября 1943 года Киев был полностью освобожден от фашистских оккупантов в ходе Второй мировой войны.

В 1995 году был выпущен последний альбомQueen с участием Фредди Меркьюри.

Неофициальный праздник - День поиска центра города.

Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана и Виктории.

7 ноября

В среду нет международных праздников, но есть ряд значимых памятных дат. Так, в этот день в 1891 году американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии.

В 1913 году в Северной Америке на Великих озерах разразился сильнейший шторм, вошедший в историю как «Великий». Потерпели крушение 12 кораблей, погибли более 250 человек.

В 1949 году была получена первая нефть на Нефтяных камнях - старейшей в мире морской нефтяной платформе.

Неофициальный праздник - День рисования на запотевшем стекле.

Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия и Валерия.

8 ноября

В четверг - Всемирный день качества. Его инициатором является Европейская организация качества (ЕОК), при поддержке Организации Объединенных Наций. Всемирный день качества был утвержден в 1990 году. Проблема качества - одна из самых приоритетных в экономике ведущих стран. В современных условиях качество является ключом к успеху для любого предприятия, любой отрасли и, конечно, каждой страны. Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жизни - и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт.

Еще 8 ноября - Всемирный день юзабилити. Он был учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов юзабилити. Юзабилити дословно с английского языка - «практичность, удобство и простота использования». Сейчас термин «юзабилити» чаще используется как синоним слова «эргономичность» в контексте таких продуктов, как бытовая электроника или средства связи, а также как определение простой механической работы. Главный лозунг Всемирного дня юзабилити - «Сделай проще!». И все потому, что удобные и понятные технологии делают жизнь каждого из нас проще и повышают ее качество.

С 2012 года свой профессиональный праздник 8 ноября отмечают радиологи. Радиология – медицинская дисциплина, начало которой положил Вильгельм Конрад Рентген, который 8 ноября 1895 года открыл рентгеновское излучение. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике. На сегодня радиология изучает применение ионизирующих волн для выявления и лечения различных заболеваний, а также тех патологических состояний и болезней, которые являются следствием контакта с радиоактивными волнами.

В 1893 году в этот день в американском штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах.

В 1903 году в Голландии было запатентовано изобретение электрокардиографа.

Неофициальные праздники - День исполнения желаний, День первых признаков зимы и День курицы.

Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия и Антона.

9 ноября

В пятницу - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе Международной организации против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. Дата выбрана неслучайно: в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь». Это было первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты - отсюда и такое название погрома. Эти события в 1938 году положили начало Холокосту - массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.

Еще 9 ноября - Международный день антиядерных акций. «Мы выбираем будущее без радиации!» - под таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит этот экологический праздник. Существуют и другие дни, посвященные борьбе с ядерным оружием и его испытаниями, среди них - День мобилизации против угрозы ядерной войны (29 января) и Международный день против ядерных испытаний (29 августа).

В пятницу - День украинской письменности и языка. Он был установлен указом президента в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Считается, что именно с преподобного Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык.

Ежегодно 9 ноября, начиная с 2014 года, отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Первоначально этот праздник был установлен в 2000 году указом президента, назывался он Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства и отмечался 23 марта. Затем в 2011 году был перенесен на третье воскресенье мая, а указом президента от 30 декабря 2013 года празднование было установлено на 9 ноября – в День украинской письменности и языка.

Среди памятных дат выделяются следующие: в 1825 году в этот день в Шотландии заработал первый рефлекторный прожектор.

В 1906 году Теодор Рузвельт, впервые среди американских президентов, посетил другую страну. Это была Панама.

В 1911 году парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

В 1979 году, вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.

В 1981 году в этот день в японском городе Нагашима поднялся в воздух американский воздушный шар Double Eagle V, совершивший перелет через Тихий океан, с капитаном Беном Абруцци и членами команды Ларри Ньюменом, Роном Кларком и японцем Рокки Аоки.

В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября открылся свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Началось разрушение Берлинской стены.

В 1994 году в Шри-Ланке премьер-министр Чандрика Кумаратунга стала первой женщиной, избранной президентом страны. Ее мать, Сиримаво Бандаранаике, была назначена главой правительства.

Неофициальные праздники - День дарения огня семи греющим свечкам и День книги рекордов Гиннесса.

Именины у Андрея, Николая, Капитолины, Ивана, Степана, Сергея и Максима.

10 ноября

В субботу - Всемирный день науки за мир и развитие, или проще - Всемирный день науки. Он был инициирован в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции. В 2001 году ЮНЕСКО официально учредила его. В глобальном масштабе День был впервые проведен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире.

Еще 10 ноября - Международный день бухгалтерии, который чаще называют Днем бухгалтера. Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века - 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, который послужил основой создания затем широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы.

10 ноября - Всемирный день молодежи, который учрежден в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (WFDY). Это произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Она была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Самым известным мероприятием, проводимым WFDY, является фестиваль молодежи и студентов. Самый первый прошел в Праге в 1947 году, в нем приняли участие 17 тысяч человек.

Среди памятных дат: 10 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама так же, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, и все вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. В качестве топлива мог быть использован бензин или керосин. Чтобы запустить силовой агрегат, изначально нужно было бензиновым нагревателем раскалить медную калильную трубку, которая в дальнейшем воспламеняла горючую смесь. Двигатель запускали заводной рукояткой, и если все было хорошо, то эта операция занимала приблизительно одну минуту. Мотоцикл был сконструирован Адольфом Даймлером, сыном Готлиба Даймлера, которому, как и Карлу Бенцу, принадлежит честь создания первых получивших реальное применение автомобилей. А четыре колеса мотоцикл получил только из-за того, что конструктор не умел ездить на велосипеде, то есть на двух колесах. Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были заложены. Даймлер-старший запатентовал его незадолго до этого заезда, но «изобретать мотоцикл» не торопился, считая устройство коммерчески бесперспективным. А Даймлер-младший после поездки заявил, что на эту «костедробилку» больше не сядет.

В 1939 году на автошоу в Чикаго впервые был продемонстрирован автомобиль с кондиционером.

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

Неофициальные праздники - День богини Макоши и День просмотра черно-белого фильма.

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Нестора, Николая, Степана, Терентия, Анны и Анастасии.

11 ноября

В воскресенье - Всемирный день шопинга. Его история началась в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу со скидкой более 50%. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября. Организаторы планировали, что данное событие станет ежегодным мероприятием, когда предложенная пользователю значительная скидка, от размера которой «невозможно отказаться», превратит его, тем самым, в покупателя. И не ошиблись. Очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. «Празднование» миллионами пользователей Дня шопинга в 2013 году за сутки принесло только китайской «Alibaba Group» 5,8 миллиарда долларов. Таким образом, День шопинга – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «Черной пятнице».

11 ноября, по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE), объявлен Днем энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

В 1843 году в этот день в Дании впервые была опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок».

11 ноября 1918 года странами Антанты и Германией официально было подписано перемирие, что значило окончание Первой мировой войны. Документ был подписан в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу (во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьень). Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором Детлефом фон Винтерфельдтом. В 5 часов 10 минут утра было подписано соглашение. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. В честь этого был дан 101 залп - последние залпы Первой мировой войны. Она началась 28 июля 1914 года и продолжалась более четырех лет. Унесла жизни почти 10 миллионов человек. В нее были вовлечены армии 38 государств. Война положила конец старой Европе: четыре империи (Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская) прекратили свое существование. Но и в странах-победительницах война породила «потерянное поколение», осознавшее бессмысленность этой небывалой до той поры бойни. Во многих странах Европы этот день до сих пор остается одним из главных памятных. Его называют по-разному: в Великобритании - День памяти, во Франции и Бельгии - День перемирия, в Канаде - День поминовения. Но во всех этих странах его отмечают непременно со всеми подобающими торжествами и чествованием героев той войны. В честь окончания Первой мировой отмечается международный День памяти погибших в этой войне.

В 1936 году 11 ноября в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса — программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям со скоростью от 5 минут до 1 часа. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый же не лабораторный вирус, называющийся «Brain», был способен заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.

В 1987 году 11 ноября на аукционе Sotheby´s картина Ван Гога «Ирисы» была продана за рекордную на то время сумму - 53,9 млн долларов. Ван Гог (1853-1890) за свою жизнь продал только одну работу - «Красные виноградники» - и всего за 400 франков. Через двадцать лет после его смерти «Пейзаж в Овере» и «Красные виноградники» были куплены известным русским коллекционером Морозовым за 33 тысячи золотых рублей. С 1970-х годов Винсент Ван Гог является одним из самых дорогих в мире художников. И цены на его произведения продолжают расти. Через три года после продажи «Ирисов» полотно Ван Гога «Портрет доктора Гаше» было продано за 82,5 млн долларов. Несмотря на высокие цены, владельцы его работ не спешат расставаться со своими коллекциями: за последние пару десятков лет на рынке появились только три картины и один рисунок мастера.

Неофициальные праздники – День заквашенных, День написания бумажных писем и День мини-лыж.

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная